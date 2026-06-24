Oracle despide a 21 mil empleados gracias a la IA, pero no es la única: van 121,516 recortes en 2026

El ajuste ocurre en paralelo a una fuerte expansión de la empresa en infraestructura de IA. Oracle ha incrementado su inversión en centros de datos y capacidad de cómputo, en medio de acuerdos multimillonarios vinculados a la demanda de modelos de inteligencia artificial generativa.

Los despidos tech asociados a la IA

Pero la tecnológica no está sola, varias de las compañías más grandes del mundo han seguido trayectorias similares. Meta, por ejemplo, recortó decenas de miles de puestos en distintas rondas desde 2022 mientras concentra recursos en su división de inteligencia artificial y en el desarrollo de modelos fundacionales.

Microsoft también realizó ajustes en distintas áreas operativas incluso mientras integra masivamente IA en su suite de productos, desde Office hasta Azure, y mantiene inversiones multimillonarias en OpenAI. Google, bajo Alphabet, también implementó despidos y reorganizaciones internas mientras acelera el despliegue de Gemini y su infraestructura de IA generativa.

De acuerdo con datos de Statista, en octubre de 2025, la startup tecnológica con la mayor ola de despidos desde marzo de 2020 fue Amazon, con 30,000 empleados despedidos el 27 de octubre de 2025.

Aunque cada empresa enmarca sus decisiones de forma distinta, el resultado converge en un patrón de mayor inversión en infraestructura, modelos de IA y automatización de procesos internos.

De acuerdo con datos del sitio Layoffs.fyi , que rastrea y monitorea los despidos masivos en el sector tecnológico y de startups a nivel global, en lo que va de 2026 se han registrado 121,516 despidos en 199 empresas tecnológicas, una cifra que mantiene la tendencia de ajuste iniciada tras el boom de contrataciones durante la pandemia.

Hace una década, e incluso en ciclos anteriores de la industria tecnológica, los anuncios de despidos solían venir acompañados de señales claras de deterioro financiero. Las empresas justificaban recortes de personal como respuesta directa a caídas en ingresos, pérdidas trimestrales, desaceleración del crecimiento o correcciones tras periodos de expansión excesiva.