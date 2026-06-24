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La IA es el principal enemigo de los empleos tech; van 121,516 despidos en 2026

La compañía recortó alrededor del 13% de su plantilla en un año y reconoció en su reporte anual que la adopción de inteligencia artificial ya está reduciendo empleos.
mié 24 junio 2026 03:30 PM
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Oracle despide a 21 mil empleados gracias a la IA, pero no es la única: van 121,516 recortes en 2026
De acuerdo con datos de Statista, en octubre de 2025, la startup tecnológica con la mayor ola de despidos desde marzo de 2020 fue Amazon, con 30,000 empleados despedidos el 27 de octubre de 2025. (Justin Sullivan/Getty Images)

Oracle eliminó aproximadamente 21,000 puestos de trabajo en el último año fiscal, reduciendo su plantilla global de 162,000 a 141,000 empleados, una caída cercana al 13%, de acuerdo con su más reciente reporte anual y documentos regulatorios. Pero más allá de la magnitud del recorte, lo que ha llamado la atención es la forma en que la compañía lo explicó.

En su informe financiero, la empresa señaló de manera explícita que “la adopción y el despliegue de tecnologías de inteligencia artificial en nuestras operaciones han resultado, y pueden continuar resultando, en reducciones a nuestra fuerza laboral”, una admisión poco habitual en reportes corporativos de este tipo, donde los despidos suelen atribuirse a reestructuración o condiciones de mercado.

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El ajuste ocurre en paralelo a una fuerte expansión de la empresa en infraestructura de IA. Oracle ha incrementado su inversión en centros de datos y capacidad de cómputo, en medio de acuerdos multimillonarios vinculados a la demanda de modelos de inteligencia artificial generativa.

Los despidos tech asociados a la IA

Pero la tecnológica no está sola, varias de las compañías más grandes del mundo han seguido trayectorias similares. Meta, por ejemplo, recortó decenas de miles de puestos en distintas rondas desde 2022 mientras concentra recursos en su división de inteligencia artificial y en el desarrollo de modelos fundacionales.

Microsoft también realizó ajustes en distintas áreas operativas incluso mientras integra masivamente IA en su suite de productos, desde Office hasta Azure, y mantiene inversiones multimillonarias en OpenAI. Google, bajo Alphabet, también implementó despidos y reorganizaciones internas mientras acelera el despliegue de Gemini y su infraestructura de IA generativa.

De acuerdo con datos de Statista, en octubre de 2025, la startup tecnológica con la mayor ola de despidos desde marzo de 2020 fue Amazon, con 30,000 empleados despedidos el 27 de octubre de 2025.

Aunque cada empresa enmarca sus decisiones de forma distinta, el resultado converge en un patrón de mayor inversión en infraestructura, modelos de IA y automatización de procesos internos.

De acuerdo con datos del sitio Layoffs.fyi , que rastrea y monitorea los despidos masivos en el sector tecnológico y de startups a nivel global, en lo que va de 2026 se han registrado 121,516 despidos en 199 empresas tecnológicas, una cifra que mantiene la tendencia de ajuste iniciada tras el boom de contrataciones durante la pandemia.

Hace una década, e incluso en ciclos anteriores de la industria tecnológica, los anuncios de despidos solían venir acompañados de señales claras de deterioro financiero. Las empresas justificaban recortes de personal como respuesta directa a caídas en ingresos, pérdidas trimestrales, desaceleración del crecimiento o correcciones tras periodos de expansión excesiva.

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En ese contexto, los despidos eran leídos como una consecuencia casi lineal del ciclo económico (si bajaban las ganancias, bajaba la plantilla). Sin embargo, en el ciclo actual de la inteligencia artificial ese patrón se ha invertido y cada vez más compañías reportan ingresos récord y aun así anuncian recortes significativos de personal.

De acuerdo con el reporte de mayo de la firma Challenger, Gray & Christmas , especializada en servicios de recolocación laboral y seguimiento de despidos corporativos en Estados Unidos, la inteligencia artificial se ha convertido en el principal factor declarado de despidos por parte de las empresas estadounidenses por tercer mes consecutivo. El informe señala que, en ese mes, la IA fue citada en 38,579 recortes de empleo, lo que representa alrededor del 40% de los 97,006 despidos registrados en total, con el sector tecnológico entre los más afectados.

En el caso específico de Oracle, los despidos ocurren mientras la empresa reportó ingresos anuales de 67,400 millones de dólares, un aumento interanual de alrededor de 17%, además de un crecimiento de 39% en su negocio de nube.

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Oracle Corporation Inteligencia artificial Empleo

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