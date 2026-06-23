Nvidia apuesta por centros de datos “sin agua”, pero el consumo eléctrico sigue siendo el gran problema de la IA

Aunque se trata de “líquidos” que circulan por el sistema, no es lo mismo que el consumo de agua en los métodos tradicionales de enfriamiento. En estos nuevos diseños, el fluido permanece dentro de un circuito sellado, absorbe el calor de los chips y luego lo disipa a través de intercambiadores externos, sin evaporarse ni perderse en el proceso.

La diferencia clave está en que los sistemas evaporativos sí consumen agua de forma directa, ya que la utilizan para enfriar y gran parte se pierde en forma de vapor. En cambio, la refrigeración líquida de circuito cerrado reutiliza el mismo fluido de manera continua, reduciendo el consumo directo de agua en el sitio. Sin embargo, esto no elimina el impacto ambiental del sistema, ya que los centros de datos siguen dependiendo de grandes cantidades de electricidad, cuyo origen y producción también pueden implicar consumo indirecto de agua.

De acuerdo con la compañía de tecnología, estos sistemas permiten que los centros de datos funcionen con refrigerantes que alcanzan hasta 45 grados Celsius (°C), lo que elimina la necesidad de enfriamiento intensivo con agua en el sitio. Nvidia asegura que este diseño puede reducir el consumo directo de agua de millones de galones por megavatio al año a niveles cercanos a cero en la operación del centro de datos.

El enfoque de Nvidia se basa en instalaciones diseñadas específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial cada vez más densas. En este modelo, el calor generado por los chips se captura directamente en el hardware mediante refrigeración líquida y se transporta en circuitos cerrados hacia sistemas de disipación externos.

La compañía sostiene que esta estrategia no solo reduce el uso de agua, sino que también mejora la eficiencia energética general del sistema al permitir mayores densidades de cómputo sin depender de infraestructura de enfriamiento tradicional.

El cambio es relevante porque los centros de datos modernos son infraestructura crítica para el desarrollo de modelos de IA generativa, servicios en la nube y sistemas empresariales. Y su crecimiento se aceleró en los últimos años por la demanda de GPU especializadas.