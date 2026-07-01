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Meta quiere cobrar por funciones de IA en sus gafas inteligentes

Comprar las gafas podría no ser suficiente, Meta ya prueba un esquema de suscripción para ampliar el acceso a una de sus funciones de inteligencia artificial
mié 01 julio 2026 01:00 PM
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Los lentes inteligentes de Meta podrían ser más caros: quiere cobrar por traducir en tiempo real y otras funciones
La decisión del gigante de las redes sociales refleja un cambio que ya tiene forma en la industria bajo firmas como OpenAI, Google y Anthropic, que acostumbraron a los usuarios a pagar suscripciones para acceder a modelos más avanzados de IA o eliminar límites de uso. (Foto: Meta )

Cuando Meta presentó sus nuevas Meta AI Glasses a finales de junio, la conversación se centró en las capacidades de inteligencia artificial integradas en el dispositivo: traducción en tiempo real, un asistente conversacional y funciones capaces de interpretar el entorno sin depender continuamente del teléfono. Sin embargo, apenas unos días después del lanzamiento, la compañía abrió un nuevo debate al colocar una de esas herramientas detrás de un esquema de suscripción.

Se trata de Conversation Focus, una función diseñada para amplificar la voz de la persona con la que el usuario está hablando mientras reduce el ruido ambiental, con el objetivo de facilitar conversaciones en entornos concurridos como restaurantes, calles o eventos.

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De acuerdo con el medio especializado The Verge , Meta comenzó a limitar el uso de esta herramienta a tres horas mensuales para los usuarios gratuitos, mientras que quienes contraten Meta One Premium podrán utilizarla hasta por 15 horas al mes. El cambio llamó la atención porque, según la propia explicación técnica del producto, Conversation Focus procesa el audio directamente en el dispositivo, sin depender de la nube para funcionar.

La decisión representa uno de los primeros indicios de cómo Meta podría comenzar a monetizar no solo el hardware de nueva generación, sino también las capacidades de inteligencia artificial que incorpora.

El último modelo de las Meta AI Glasses fue presentado oficialmente el pasado 23 de junio como resultado de la alianza entre Meta y EssilorLuxottica. El dispositivo, con un precio inicial de 299 dólares, busca convertirse en uno de los principales vehículos de la estrategia de IA de la empresa al integrar un asistente conversacional, traducción en tiempo real, identificación visual mediante cámara, reproducción de audio y nuevas funciones impulsadas por su modelo de IA.

Durante el lanzamiento, Meta destacó que las gafas permitirían acceder a herramientas como "Look and Ask", traducción entre distintos idiomas y experiencias más naturales con Meta AI, posicionándolas como una evolución de la categoría de wearables inteligentes.

Sin embargo, el anuncio oficial no hacía referencia a que algunas funciones quedarían sujetas a un modelo de suscripción.

La respuesta de Meta

Ante las dudas generadas por el cambio, The Verge consultó directamente a Meta sobre las razones para limitar una función que opera localmente en el dispositivo y preguntó si la empresa planea colocar otras capacidades detrás de un muro de pago. Según el medio especializado, Meta no respondió esas preguntas de fondo, aunque sí envió una declaración para aclarar que la suscripción es opcional.

"La mayoría de las personas utilizará Conversation Focus sin alcanzar el límite mensual. La suscripción está dirigida a usuarios intensivos que desean un acceso ampliado y beneficios adicionales, como soporte premium para el dispositivo", dijo al medio Tyler Yee, portavoz de Meta.

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La empresa añadió que los usuarios seguirán teniendo acceso desde el primer momento a las principales funciones de inteligencia artificial de las gafas y que la suscripción únicamente desbloquea un mayor acceso y capacidades adicionales. También señaló que, por ahora, los beneficios incluyen la ampliación del tiempo disponible para Conversation Focus y soporte premium para el dispositivo.

Expansión consultó a Meta para conocer el razonamiento detrás de este modelo de suscripción, cómo funcionará a futuro, si las suscripciones formarán parte de una estrategia más amplia de monetización para su negocio de wearables y si existen planes para ofrecer Meta One Premium en México y América Latina con precios regionalizados. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la empresa no emitió una respuesta.

La siguiente etapa para la IA en hardware

La decisión del gigante de las redes sociales refleja un cambio que ya tiene forma en la industria bajo firmas como OpenAI, Google y Anthropic, que acostumbraron a los usuarios a pagar suscripciones para acceder a modelos más avanzados de IA o eliminar límites de uso. Meta parece trasladar ahora esa lógica al hardware.

Para Meta, además, las gafas representan una de sus principales apuestas para competir en la próxima generación de interfaces informáticas, en la que la inteligencia artificial dejaría de depender exclusivamente del teléfono inteligente para integrarse en dispositivos que acompañan al usuario durante todo el día.

De acuerdo con la consultora Grand View Research, el mercado global de gafas inteligentes, liderado por Meta, alcanzará un valor cercano a 3,200 millones de dólares en 2026 y podría crecer hasta aproximadamente 14,400 millones de dólares en 2033, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 24%.

El crecimiento responde tanto a la incorporación de inteligencia artificial generativa como a mejoras en componentes como procesadores, baterías, cámaras y sensores, que permiten integrar funciones cada vez más complejas en dispositivos ligeros y de uso cotidiano.

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Meta Inteligencia artificial Gadgets

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