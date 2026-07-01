Los lentes inteligentes de Meta podrían ser más caros: quiere cobrar por traducir en tiempo real y otras funciones

De acuerdo con el medio especializado The Verge , Meta comenzó a limitar el uso de esta herramienta a tres horas mensuales para los usuarios gratuitos, mientras que quienes contraten Meta One Premium podrán utilizarla hasta por 15 horas al mes. El cambio llamó la atención porque, según la propia explicación técnica del producto, Conversation Focus procesa el audio directamente en el dispositivo, sin depender de la nube para funcionar.

La decisión representa uno de los primeros indicios de cómo Meta podría comenzar a monetizar no solo el hardware de nueva generación, sino también las capacidades de inteligencia artificial que incorpora.

El último modelo de las Meta AI Glasses fue presentado oficialmente el pasado 23 de junio como resultado de la alianza entre Meta y EssilorLuxottica. El dispositivo, con un precio inicial de 299 dólares, busca convertirse en uno de los principales vehículos de la estrategia de IA de la empresa al integrar un asistente conversacional, traducción en tiempo real, identificación visual mediante cámara, reproducción de audio y nuevas funciones impulsadas por su modelo de IA.

Durante el lanzamiento, Meta destacó que las gafas permitirían acceder a herramientas como "Look and Ask", traducción entre distintos idiomas y experiencias más naturales con Meta AI, posicionándolas como una evolución de la categoría de wearables inteligentes.

Sin embargo, el anuncio oficial no hacía referencia a que algunas funciones quedarían sujetas a un modelo de suscripción.

La respuesta de Meta

Ante las dudas generadas por el cambio, The Verge consultó directamente a Meta sobre las razones para limitar una función que opera localmente en el dispositivo y preguntó si la empresa planea colocar otras capacidades detrás de un muro de pago. Según el medio especializado, Meta no respondió esas preguntas de fondo, aunque sí envió una declaración para aclarar que la suscripción es opcional.

"La mayoría de las personas utilizará Conversation Focus sin alcanzar el límite mensual. La suscripción está dirigida a usuarios intensivos que desean un acceso ampliado y beneficios adicionales, como soporte premium para el dispositivo", dijo al medio Tyler Yee, portavoz de Meta.