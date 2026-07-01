La semana pasada, Xbox dio a conocer que subirá los precios de sus consolas en un rango de 100 a 150 dólares, bajo el argumento de una crisis de componentes de memoria RAM, la cual se ha encarecido de forma importante a lo largo del año.

En julio del año pasado, Microsoft ejecutó otro despido masivo que afectó a alrededor de 9,100 empleados en todas sus divisiones corporativas y una de las principales afectadas en ese momento también fue Xbox.

De hecho, durante ese periodo también se cerraron algunos estudios como Arkane Austin y Tango Gameworks, lo que generó la molestia de los usuarios y de los trabajadores de Microsoft afectados por la decisión.

En esta nueva ronda de despidos, trabajadores de Microsoft protestaron en contra de las medidas con el respaldo del sindicato Communications Workers of America (CWA), con quienes están exigiendo mayores cláusulas de protección en contra de los despidos masivos de forma repentina.