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Microsoft despedirá a 5,500 empleados, incluidos de la división de Xbox

Xbox está en el ojo del huracán, debido al alza de precios en sus consolas y el posible cierre de algunos de sus estudios en el futuro cercano.
mié 01 julio 2026 11:30 AM
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Microsoft anuncia despidos masivos que afectarán a Xbox
En julio del año pasado, Microsoft ejecutó otro despido masivo que afectó a alrededor de 9,100 empleados en todas sus divisiones corporativas. (Tim Heitman/Getty Images for BIG3)

Microsoft recortará al menos al 2.5% de su plantilla laboral, lo que representa a unos 5,500 empleados, de acuerdo con un reporte de Business Insider que también replicó la agencia Reuters.

Los despidos afectarán al área de ventas y consultoría, pero también a la vertical de videojuegos, Xbox, la cual se encuentra inmersa en polémicas por aumentos de precio y posibles cierres de algunos de sus estudios, como Ninja Theory.

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La semana pasada, Xbox dio a conocer que subirá los precios de sus consolas en un rango de 100 a 150 dólares, bajo el argumento de una crisis de componentes de memoria RAM, la cual se ha encarecido de forma importante a lo largo del año.

En julio del año pasado, Microsoft ejecutó otro despido masivo que afectó a alrededor de 9,100 empleados en todas sus divisiones corporativas y una de las principales afectadas en ese momento también fue Xbox.

De hecho, durante ese periodo también se cerraron algunos estudios como Arkane Austin y Tango Gameworks, lo que generó la molestia de los usuarios y de los trabajadores de Microsoft afectados por la decisión.

En esta nueva ronda de despidos, trabajadores de Microsoft protestaron en contra de las medidas con el respaldo del sindicato Communications Workers of America (CWA), con quienes están exigiendo mayores cláusulas de protección en contra de los despidos masivos de forma repentina.

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Como parte de estas iniciativas, Frank Arce, representante de la CWA, sostuvo que los trabajadores de Xbox tienen el derecho a no ser tratados como “prescindibles” y comunicaron una serie de peticiones para los directivos de la empresa.

Entre las exigencias que dieron a conocer se encuentra un mejor avance en las negociaciones entre los ejecutivos de Microsoft y los diversos sindicatos que representan a los trabajadores.

También pidieron mayor protección en contra de despidos; avisos anticipados sobre su situación laboral y un derecho de dos años para reincorporarse a la empresa; así como la congelación de la contratación para que empleados actuales encuentren nuevas oportunidades dentro de Xbox.

Por otra parte, Sherveen Uduwana, representante de la United Videogame Workers, criticó que la medida de los despidos por parte de los directivos, quienes podrían encontrar otra vía para solucionar el tema, pues señaló que Satya Nadella, CEO de la firma, recibió un bono de 96.5 millones de dólares el año pasado.

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