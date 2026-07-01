Como parte de estas iniciativas, Frank Arce, representante de la CWA, sostuvo que los trabajadores de Xbox tienen el derecho a no ser tratados como “prescindibles” y comunicaron una serie de peticiones para los directivos de la empresa.
Entre las exigencias que dieron a conocer se encuentra un mejor avance en las negociaciones entre los ejecutivos de Microsoft y los diversos sindicatos que representan a los trabajadores.
También pidieron mayor protección en contra de despidos; avisos anticipados sobre su situación laboral y un derecho de dos años para reincorporarse a la empresa; así como la congelación de la contratación para que empleados actuales encuentren nuevas oportunidades dentro de Xbox.
Por otra parte, Sherveen Uduwana, representante de la United Videogame Workers, criticó que la medida de los despidos por parte de los directivos, quienes podrían encontrar otra vía para solucionar el tema, pues señaló que Satya Nadella, CEO de la firma, recibió un bono de 96.5 millones de dólares el año pasado.