Zuckerberg busca crear una app de mercados predictivos para competir con Polymarket

La aplicación también incorpora inteligencia artificial a través de su pestaña "Ask", que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas recopiladas de discusiones en distintos grupos, además de un asistente de IA para administradores que les ayuda a gestionar grupos y moderar contenido.
Semanas antes, la empresa también presentó Instants, una aplicación para compartir fotos efímeras con amigos de Instagram y todos estos desarrollos provienen de que con la IA, la compañía tiene la capacidad de lanzar más apps de las que históricamente ha desarrollado.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Meta experimenta en mercados de predicción. En 2020, por citar un caso, lanzó Forecast, una app donde la gente podía hacer comentarios y suposiciones sobre el mundo en los primeros días de la pandemia, pero la cerró en 2022.
El éxito de las predicciones llama la atención de Meta
El mercado de las apuestas y las predicciones se volvió en uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. En 2025, plataformas como Kalshi y Polymarket registraron un volumen de 50,000 millones de dólares en operaciones en línea y para este año la cifra ya supera los 130,000 millones de dólares.
El interés en esta industria es tal que compañías de apuestas tradicionales ya están explorando el mercado, al igual que Trump Media & Technology Group, la empresa de redes sociales del presidente de Estados Unidos.
No obstante, el sector está recibiendo cada vez más escrutinio por parte de los reguladores, pues consideran que al prestarse para hacer apuestas de prácticamente cualquier tema, den pie a generar ventaja para que personas que tengan acceso a información privilegiada para ganar dinero.
En respuesta a la iniciativa de Meta, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, criticó a la empresa señalando que primero “copió a las máquinas tragamonedas para enganchar a los niños a Instagram. Ahora Zuckerberg está convirtiendo su empresa en un mercado de predicciones”.