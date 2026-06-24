Zuckerberg busca crear una app de mercados predictivos para competir con Polymarket

Según la información del diario, la aplicación –que internamente se conoce como “Arena”– se basaría en un sistema de puntos como el que suele haber en los videojuegos, pero no se descarta la posibilidad de también incorporar apuestas con dinero real.

Aunque la experiencia principal de Meta se basa en redes sociales, esta plataforma no estará ligada a ninguna de sus otras verticales, como Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, pero, al igual que Threads, sí buscaría aprovechar su base de usuarios para ampliar el alcance de Arena, la cual aún está en fase de desarrollo y no tiene planes de lanzamiento.

Con esto, Meta demuestra su interés por ampliar el alcance de su empresa, algo que ha intentado con diferentes tasas de éxito desde 2019, año en que estableció un equipo llamado “Experimentación de nuevos productos”, a través del cual intentó crear nuevas aplicaciones en el ámbito social, como algunas de podcasts, viajes o incluso citas.

Por otra parte, a medida que sus apps principales apuestan por el contenido en video vertical, los ejecutivos de la firma consideran que también tienen menos espacio para probar ideas de producto, reportó el diario, lo que ha llevado a la creación de nuevas alternativas.

A finales del mes pasado, lanzó una aplicación llamada Forum, diseñada para competir con Reddit en el espacio de los debates comunitarios, pues se describe como un espacio dedicado a conversaciones profundas, respuestas reales y comunidades de interés.