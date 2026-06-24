Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Zuckerberg busca crear una app de mercados predictivos para competir con Polymarket

La presunta nueva app se basaría en un sistema de puntos similar al de los videojuegos, pero no se descarta la posibilidad de incorporar apuestas con dinero real.
mié 24 junio 2026 01:00 PM
Añadir Expansión en Google
zuckerberg-busca-crear-app-de-mercados
Con este movimiento, Meta demuestra su interés por ampliar el alcance de su empresa, algo que ha intentado con diferentes tasas de éxito desde 2019. (Foto: Alex Wong/Getty Images)

Mark Zuckerberg siempre está al pendiente de las tendencias de internet. La muestra más reciente es que el ejecutivo reservó a un equipo dentro de Meta, el cual estaría trabajando en una plataforma de predicción, al estilo de Polymarket o Kalshi.

De acuerdo con un informe de The New York Times, el ejecutivo dispuso de un pequeño equipo de su empresa para crear una aplicación de apuestas en asuntos tan variados que van desde un partido de futbol hasta la duración de un discurso de algún político, aunque en primera instancia no habría dinero real involucrado.

Publicidad

Según la información del diario, la aplicación –que internamente se conoce como “Arena”– se basaría en un sistema de puntos como el que suele haber en los videojuegos, pero no se descarta la posibilidad de también incorporar apuestas con dinero real.

Aunque la experiencia principal de Meta se basa en redes sociales, esta plataforma no estará ligada a ninguna de sus otras verticales, como Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, pero, al igual que Threads, sí buscaría aprovechar su base de usuarios para ampliar el alcance de Arena, la cual aún está en fase de desarrollo y no tiene planes de lanzamiento.

Con esto, Meta demuestra su interés por ampliar el alcance de su empresa, algo que ha intentado con diferentes tasas de éxito desde 2019, año en que estableció un equipo llamado “Experimentación de nuevos productos”, a través del cual intentó crear nuevas aplicaciones en el ámbito social, como algunas de podcasts, viajes o incluso citas.

Por otra parte, a medida que sus apps principales apuestan por el contenido en video vertical, los ejecutivos de la firma consideran que también tienen menos espacio para probar ideas de producto, reportó el diario, lo que ha llevado a la creación de nuevas alternativas.

A finales del mes pasado, lanzó una aplicación llamada Forum, diseñada para competir con Reddit en el espacio de los debates comunitarios, pues se describe como un espacio dedicado a conversaciones profundas, respuestas reales y comunidades de interés.

Publicidad

La aplicación también incorpora inteligencia artificial a través de su pestaña "Ask", que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas recopiladas de discusiones en distintos grupos, además de un asistente de IA para administradores que les ayuda a gestionar grupos y moderar contenido.

Semanas antes, la empresa también presentó Instants, una aplicación para compartir fotos efímeras con amigos de Instagram y todos estos desarrollos provienen de que con la IA, la compañía tiene la capacidad de lanzar más apps de las que históricamente ha desarrollado.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Meta experimenta en mercados de predicción. En 2020, por citar un caso, lanzó Forecast, una app donde la gente podía hacer comentarios y suposiciones sobre el mundo en los primeros días de la pandemia, pero la cerró en 2022.

El éxito de las predicciones llama la atención de Meta

El mercado de las apuestas y las predicciones se volvió en uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. En 2025, plataformas como Kalshi y Polymarket registraron un volumen de 50,000 millones de dólares en operaciones en línea y para este año la cifra ya supera los 130,000 millones de dólares.

El interés en esta industria es tal que compañías de apuestas tradicionales ya están explorando el mercado, al igual que Trump Media & Technology Group, la empresa de redes sociales del presidente de Estados Unidos.

No obstante, el sector está recibiendo cada vez más escrutinio por parte de los reguladores, pues consideran que al prestarse para hacer apuestas de prácticamente cualquier tema, den pie a generar ventaja para que personas que tengan acceso a información privilegiada para ganar dinero.

En respuesta a la iniciativa de Meta, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, criticó a la empresa señalando que primero “copió a las máquinas tragamonedas para enganchar a los niños a Instagram. Ahora Zuckerberg está convirtiendo su empresa en un mercado de predicciones”.

Publicidad

Tags

Meta Mark Zuckerberg

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad