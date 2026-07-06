Con la mira en Huawei ICT Competition (el certamen global de innovación tecnológica de Huawei, donde universidades de más de 100 países compiten con proyectos de IA, robótica, y computación en la nube), el equipo de los estudiantes de ingeniería de cuarto semestre Orlando Camacho, Eliot Calderón y Adán López decidieron viajar hasta un invernadero en Oaxaca. Ahí descubrieron que el principal problema del productor no era combatir las plagas sino detectarlas antes de que causarán pérdidas económicas.

Los estudiantes trabajaron junto con un productor de tomate en Oaxaca en los invernaderos “La Soledad” para entender cuál era el problema del cultivo. Llegaron pensando en combatir plagas pero salieron convencidos de que el verdadero reto era detectarlas antes de que fuera demasiado tarde.

“Trabajar directamente con un productor que lleva más de 30 años en el campo nos confirmó que íbamos por el camino correcto. Ahí entendimos que nuestro proyecto, más que erradicar plagas requería el control de ellas. Fue aquí donde vimos que nuestro proyecto podía ser viable, escalable y realmente hacer más eficiente su trabajo”, mencionaron.

El reglamento del concurso sugería enfocarse en desplegar una solución utilizando las tecnologías que ofrece Huawei en la nube y aplicar una problemática global. Esto, aunado a que los tres estudiantes se quisieron enfocar en un sector que no estuviera tan tecnologizado, fue el motivador de su idea.