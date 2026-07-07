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DeepSeek desarrolla su propio chip de IA y muestra que China ya no depende de Nvidia

El proyecto busca disminuir la dependencia de la startup china de Nvidia y Huawei, en un movimiento que refleja la nueva competencia por controlar la infraestructura de la inteligencia artificial
mar 07 julio 2026 11:35 AM
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deepseek desarrolla su propio chip de ia
El procesador estaría orientado a tareas de inferencia, es decir, la fase en la que un modelo de inteligencia artificial ya entrenado genera respuestas a las solicitudes de los usuarios. (Foto: AFP)

La startup china DeepSeek dio un paso más en la carrera por la inteligencia artificial con el desarrollo de su propio chip especializado para ejecutar modelos de IA, un proyecto que busca reducir su dependencia de los procesadores de Nvidia y Huawei, de acuerdo con un reporte de Reuters basado en tres fuentes familiarizadas con el asunto que solicitaron permanecer en el anonimato.

La noticia impactó a Wall Street y las acciones de Nvidia cayeron durante la jornada ante la preocupación de que cada vez más desarrolladores de inteligencia artificial opten por fabricar sus propios semiconductores en lugar de comprar los de la compañía estadounidense.

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Según Reuters, el proyecto comenzó hace aproximadamente un año y todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. DeepSeek trabaja con socios externos para el diseño del chip y ha reforzado la contratación de ingenieros especializados en semiconductores.

El procesador estaría orientado a tareas de inferencia, es decir, la fase en la que un modelo de inteligencia artificial ya entrenado genera respuestas a las solicitudes de los usuarios. Esta etapa representa una parte creciente de los costos operativos para las empresas de IA, por lo que contar con hardware propio puede mejorar la eficiencia y reducir gastos.

La iniciativa también responde a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos, que limitan el acceso de las empresas chinas a los chips más avanzados de Nvidia, lo que obliga a compañías como DeepSeek a utilizar alternativas nacionales, principalmente los procesadores Ascend de Huawei.

Sin embargo, DeepSeek pretende disminuir incluso esa dependencia mediante el desarrollo de un procesador propio, una estrategia que coincide con los esfuerzos de otras compañías de inteligencia artificial por controlar una mayor parte de su infraestructura tecnológica.

Una tendencia que va más allá de China

El desarrollo de chips propios comienza a visualizarse como una prioridad para las empresas que participan en el mercado de la IA. Además de DeepSeek, compañías como OpenAI y Anthropic también trabajan en diseños personalizados para reducir costos, asegurar el suministro de hardware y optimizar el rendimiento de sus modelos.

Para Nvidia, esto representa un desafío adicional, pues aunque la empresa mantiene una posición dominante en el mercado de aceleradores para inteligencia artificial, el crecimiento de chips diseñados por los propios desarrolladores podría disminuir gradualmente la dependencia de sus productos.

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El proyecto de DeepSeek todavía enfrenta varios obstáculos, Reuters indica que las restricciones estadounidenses también afectan el acceso a tecnologías de fabricación de chips y memorias de alto ancho de banda (HBM), componentes fundamentales para producir aceleradores de IA de alto rendimiento.

Aun así, la iniciativa refleja un cambio en la industria en el que las empresas que hasta hace poco competían únicamente por desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial ahora también buscan controlar el hardware sobre el que esos modelos funcionan.

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Nvidia DeepSeek Inteligencia artificial

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