Nvidia retrasa su producto estrella Kyber más de un año y revela un problema que enfrenta la empresa

El ritmo de la inteligencia artificial lo marca Nvidia, tanto para bien como para mal. El siguiente producto estrella de la empresa, la arquitectura Kyber, diseñada para albergar sus chips Rubin Ultra que estaba programada para 2027, se retrasará más de un año hasta 2028, marcando el último de los contratiempos que enfrenta la compañía en su hoja de ruta de productos.
Kyber es un gabinete para servidores de IA, el cual integrará 144 de los chips de última generación de Nvidia en una única unidad para trabajar como una computadora gigante, con el fin de que las empresas ejecuten cargas de trabajo para el entrenamiento y procesamiento de IA.