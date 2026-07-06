Nvidia retrasa su producto estrella Kyber más de un año y revela un problema que enfrenta la empresa

Su gran diferencia respecto a otras arquitecturas es que monta las Unidades de Procesamiento Gráfico de forma vertical y no horizontal, algo que aumenta la densidad de cómputo y reduce la latencia. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la firma de investigación SemiAnalysis, el contratiempo con este servidor se encuentra en las dificultades en la fabricación de una placa de circuito del sistema.

“La arquitectura de rack Kyber NVL144 se retrasó hasta 2028”, informó la firma, “ya que la placa intermedia PCB sigue presentando dificultades desde el punto de vista de la fabricación”, informó la empresa en referencia al componente que conecta los módulos electrónicos dentro de un sistema.

Esta información es relevante, ya que representa un bache en la hoja de ruta de Nvidia, la empresa más importante en la industria de la IA, pues prácticamente todas las grandes tecnológicas dependen de sus servidores para entrenar o poner a funcionar sus modelos, desde OpenAI, pasando por Google, Microsoft, AWS o Meta.

Nvidia finalmente encuentra un obstáculo en su camino de bonanza

El retraso de esta nueva tecnología representa un bache para Nvidia, que ha sido la empresa más beneficiada por el boom de la inteligencia artificial, y pone de manifiesto que el ritmo de lanzamientos anuales no seguirá siendo viable ante los límites de fabricación.