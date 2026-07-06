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Nvidia enfría el furor de la IA: retrasa su producto estrella hasta 2028

El aplazamiento de más de un año en su gabinete de servidores estrella demuestra que el ritmo de lanzamientos anuales se topó con pared debido a la complejidad de su manufactura.
lun 06 julio 2026 09:30 AM
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Nvidia retrasa su producto estrella Kyber más de un año y revela un problema que enfrenta la empresa
Este retraso pone de manifiesto que el ritmo de lanzamientos anuales no seguirá siendo viable ante los límites de fabricación. (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

El ritmo de la inteligencia artificial lo marca Nvidia, tanto para bien como para mal. El siguiente producto estrella de la empresa, la arquitectura Kyber, diseñada para albergar sus chips Rubin Ultra que estaba programada para 2027, se retrasará más de un año hasta 2028, marcando el último de los contratiempos que enfrenta la compañía en su hoja de ruta de productos.

Kyber es un gabinete para servidores de IA, el cual integrará 144 de los chips de última generación de Nvidia en una única unidad para trabajar como una computadora gigante, con el fin de que las empresas ejecuten cargas de trabajo para el entrenamiento y procesamiento de IA.

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Su gran diferencia respecto a otras arquitecturas es que monta las Unidades de Procesamiento Gráfico de forma vertical y no horizontal, algo que aumenta la densidad de cómputo y reduce la latencia. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la firma de investigación SemiAnalysis, el contratiempo con este servidor se encuentra en las dificultades en la fabricación de una placa de circuito del sistema.

“La arquitectura de rack Kyber NVL144 se retrasó hasta 2028”, informó la firma, “ya que la placa intermedia PCB sigue presentando dificultades desde el punto de vista de la fabricación”, informó la empresa en referencia al componente que conecta los módulos electrónicos dentro de un sistema.

Esta información es relevante, ya que representa un bache en la hoja de ruta de Nvidia, la empresa más importante en la industria de la IA, pues prácticamente todas las grandes tecnológicas dependen de sus servidores para entrenar o poner a funcionar sus modelos, desde OpenAI, pasando por Google, Microsoft, AWS o Meta.

Nvidia finalmente encuentra un obstáculo en su camino de bonanza

El retraso de esta nueva tecnología representa un bache para Nvidia, que ha sido la empresa más beneficiada por el boom de la inteligencia artificial, y pone de manifiesto que el ritmo de lanzamientos anuales no seguirá siendo viable ante los límites de fabricación.

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Para SemiAnalysis, esto deja “sin una solución probada para expandir el tamaño del mundo de escalado para Rubin Ultra”, lo que también podría dar paso a que sus rivales, entre ellos AMD o Google, ocupen un lugar destacado en la industria y el mercado de chips para IA finalmente se diversifique .

Luego de la noticia, las acciones de la compañía fluctuaron en las operaciones previas a la apertura del mercado y mostraron un leve descenso de 0.1%, ubicándose en 194.79 dólares. Sin embargo, la firma no está en riesgo de perder su dominio.

Actualmente, los sistemas Rubin de última generación de Nvidia están en plena producción y comenzarán a distribuirse este otoño a ochos socios de la nube, entre los que destacan AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Además, SemiAnalysis espera que los ingresos por computación de centros de datos supere un 20% las previsiones en la segunda mitad del año fiscal 2027.

En mayo, la empresa informó que los ingresos generales fueron de 81,600 millones de dólares para el primer trimestre del año fiscal, es decir, un 85% interanual. Asimismo, en la división de centros de datos se registró 75,200 millones de dólares, o sea, un 92% más que el mismo periodo del año anterior.

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Nvidia Inteligencia artificial

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