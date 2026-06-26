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OpenAI escalonará el lanzamiento de GPT-5.6 a petición de Trump

La Casa Blanca ya inició el proceso de revisión de los nuevos modelos de IA, una disposición que es contraria a la visión no intervencionista de Trump al inicio de su mandato.
vie 26 junio 2026 09:15 AM
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OpenAI retrasa en lanzamiento de ChatGPT-5.6 por Trump: gobierno debe aprobar quién lo probará
En mayo, Trump firmó un decreto a través del cual estableció que tendrá acceso a los modelos de IA de las empresas de tecnología para evaluarlos antes de su lanzamiento. (JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP)

OpenAI ya tiene planeado el lanzamiento de GPT 5.6, sin embargo, la Casa Blanca ya solicitó a la empresa detener su liberación al público, debido a preocupaciones de seguridad, un argumento que ya demuestra el enfoque de mayor control de la administración Trump hacia las herramientas de inteligencia artificial.

La empresa confirmó que el modelo, bautizado como Sol, estará disponible para un grupo "selecto" de socios y organizaciones de confianza. En primera instancia únicamente en Estados Unidos.

En términos de seguridad, afirma la compañía, este modelo reforzó las protecciones frente a actividades de mayor riesgo, solicitudes sensibles relacionadas con ciberseguridad y usos indebidos reiterados. Además, la firma dedicó varias semanas a identificar debilidades, someter nuestro sistema a pruebas de presión y fortalecerlo frente a ataques del mundo real antes de ampliar las pruebas y proceder con su lanzamiento.

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De acuerdo con un informe del medio especializado en tecnología The Information, la nueva versión del modelo se compartirá primero solo con un grupo selecto de socios de la compañía, a quienes el gobierno aprobará su uso “cliente por cliente”, según las declaraciones de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Una vez que si el lanzamiento resulta exitoso y pasa por todas las pruebas del gobierno necesarias, el lanzamiento general se llevaría a cabo “un par de semanas después”, pero eso no es el único impacto del gobierno en el nuevo modelo de la tecnológica.

Los reportes también señalan que el gobierno estadounidense no solo revisará el modelo, sino que también participó en el desarrollo de la herramienta, específicamente la Oficina Nacional de Ciberseguridad y la de Política CIentífica y Tecnológica.

Estados Unidos apuesta por una mayor intervención ante el desarrollo de la IA

Este es el segundo gran caso de injerencia por parte del gobierno en el desarrollo de algún modelo de IA y el primero en una plataforma de OpenAI. Hace unos meses, el primer caso fue respecto a Mythos, la herramienta de ciberseguridad de Anthropic.

En ese momento, Mythos únicamente se liberó para un selecto grupo de socios a través de un programa llamado Project Glasswing, debido a que el modelo era demasiado poderoso y que, en manos equivocadas, podría generar más daño que beneficios.

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Desde entonces, tanto Anthropic como el gobierno estadounidense se vieron envueltos en una batalla en la que los productos de la empresa fueron catalogados como inseguros, mientras que la compañía alegaba tratos diferenciados y desfavorecedores por parte de las autoridades.

La razón principal del gobierno respecto a Mythos es que la plataforma tiene la supuesta capacidad de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad que es imposible para cualquier analista o experto en ciberseguridad humano.

Asimismo, esta postura demuestra la postura que Trump tomó desde inicios de mayo, cuando firmó un decreto a través del cual estableció que tendrá acceso a los modelos de IA de las empresas de tecnología para evaluarlos antes de su lanzamiento.

Según el anuncio, el Centro para las Normas e Innovación en IA (CAISI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio será el organismo encargado de "llevar a cabo evaluaciones previas a la implementación e investigaciones específicas para evaluar mejor las capacidades de vanguardia de la IA y mejorar el estado de la seguridad de la IA".

Antes de estos anuncios e incluso durante sus tiempos de campaña, Trump se había mostrado en contra de la intervención pública en el desarrollo de la IA, y eliminó la regulación adoptada durante la administración Biden por considerar que suponía una amenaza para la competitividad de Estados Unidos frente a China.

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Inteligencia artificial OpenAI Donald Trump

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