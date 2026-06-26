OpenAI retrasa en lanzamiento de ChatGPT-5.6 por Trump: gobierno debe aprobar quién lo probará

OpenAI ya tiene planeado el lanzamiento de GPT 5.6, sin embargo, la Casa Blanca ya solicitó a la empresa detener su liberación al público, debido a preocupaciones de seguridad, un argumento que ya demuestra el enfoque de mayor control de la administración Trump hacia las herramientas de inteligencia artificial.
La empresa confirmó que el modelo, bautizado como Sol, estará disponible para un grupo "selecto" de socios y organizaciones de confianza. En primera instancia únicamente en Estados Unidos.
En términos de seguridad, afirma la compañía, este modelo reforzó las protecciones frente a actividades de mayor riesgo, solicitudes sensibles relacionadas con ciberseguridad y usos indebidos reiterados. Además, la firma dedicó varias semanas a identificar debilidades, someter nuestro sistema a pruebas de presión y fortalecerlo frente a ataques del mundo real antes de ampliar las pruebas y proceder con su lanzamiento.