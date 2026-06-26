OpenAI retrasa en lanzamiento de ChatGPT-5.6 por Trump: gobierno debe aprobar quién lo probará

De acuerdo con un informe del medio especializado en tecnología The Information, la nueva versión del modelo se compartirá primero solo con un grupo selecto de socios de la compañía, a quienes el gobierno aprobará su uso “cliente por cliente”, según las declaraciones de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Una vez que si el lanzamiento resulta exitoso y pasa por todas las pruebas del gobierno necesarias, el lanzamiento general se llevaría a cabo “un par de semanas después”, pero eso no es el único impacto del gobierno en el nuevo modelo de la tecnológica.

Los reportes también señalan que el gobierno estadounidense no solo revisará el modelo, sino que también participó en el desarrollo de la herramienta, específicamente la Oficina Nacional de Ciberseguridad y la de Política CIentífica y Tecnológica.

Estados Unidos apuesta por una mayor intervención ante el desarrollo de la IA

Este es el segundo gran caso de injerencia por parte del gobierno en el desarrollo de algún modelo de IA y el primero en una plataforma de OpenAI. Hace unos meses, el primer caso fue respecto a Mythos, la herramienta de ciberseguridad de Anthropic.

En ese momento, Mythos únicamente se liberó para un selecto grupo de socios a través de un programa llamado Project Glasswing, debido a que el modelo era demasiado poderoso y que, en manos equivocadas, podría generar más daño que beneficios.