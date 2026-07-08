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Meta invertirá 9,000 millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá

En la provincia de Alberta, Meta encontró el lugar perfecto para desarrollar su primer gran centro de datos, gracias a la disponibilidad de energía barata y un ambiente regulatorio amigable.
mié 08 julio 2026 05:45 PM
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Vista de un edificio de Meta con paneles solares e infraestructura tecnológica. La empresa anunció la construcción de su primer centro de datos en Canadá, una instalación de IA de un gigavatio en Alberta.
Meta invertirá 13,000 millones de dólares canadienses en su primer centro de datos en Canadá para acelerar su estrategia de inteligencia artificial. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Meta anunció la construcción de su primer centro de datos en Canadá, una instalación de inteligencia artificial de un gigavatio (GW) equivale a 1,000 megavatios (MW), que es la electricidad suficiente para alimentar y enfriar las supercomputadoras que entrenan la Inteligencia Artificial y abastecen a miles de hogares, ubicada en la provincia de Alberta con una inversión de 13,000 millones de dólares canadienses (aprox 9,170 millones de dólares estadounidenses).

El proyecto tardará entre uno y tres años, siendo el centro de datos número 33 de la compañía a nivel mundial y que forma parte de la estrategia de Meta para ampliar su capacidad de cómputo ante el crecimiento acelerado de la IA. La planta se encontrará en Sturgeon Country, una zona industrial que está al norte de Calgary y que, afirma Meta, ofrece acceso a infraestructura energética, una gran red eléctrica y disponibilidad de talento.

“Este lugar reunía los factores que normalmente buscamos: acceso a infraestructura, red eléctrica sólida, disponibilidad de energía y una comunidad que ayudó a impulsar el proyecto”, dijo un portavoz de Meta en un comunicado.

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Alberta y su crecimiento para la IA

El gobierno de Alberta lleva varios años promoviendo la llegada de grandes empresas tecnológicas. La provincia ofrece una combinación de gas natural a bajo costo, clima frío —que ayuda a reducir el gasto que emplean en la refrigeración de los servidores—y un entorno regulatorio favorable para la construcción de los centros de datos.

La agencia de noticias Reuters menciona que la nueva instalación consumirá una cantidad de electricidad que equivale al uso de aproximadamente 800,000 hogares y que para cubrir esa demanda Meta financiará infraestructura eléctrica adicional y trabajará junto con la empresa canadiense Pembina Pipeline, que desarrolla una nueva planta de generación eléctrica a gas natural que entrará en operación hacia finales de 2030.

El ambicioso proyecto requerirá alrededor de 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y esto representa una oportunidad para los productores de energía de la zona oeste canadiense.

La apuesta de Meta

El anuncio llega en un momento en que la organización acelera sus inversiones en infraestructura para competir con empresas como Alphabet, Microsoft y Amazon, las cuales ya cuentan con negocios consolidados de servicios en la nube.

Además de entrenar sus propios modelos de IA, la empresa analiza crear un negocio de servicios en la nube para vender servicios de cómputo sobrantes o permitir que alguien más utilice modelos de IA que ya se encuentran en su infraestructura.

El gigante tecnológico prevé destinar hasta 145,000 millones de dólares en gasto de capital este año, mientras busca disminuir la distancia de sus mayores competidores como OpenAI, Anthropic o Google.

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Algunas preocupaciones ambientales

En la provincia de Alberta se concentran la mayoría de los nuevos proyectos y aunque el gobierno de Canadá impulsa el crecimiento de los centros de datos apoyados en una red eléctrica limpia a nivel nacional, 60% de la electricidad proviene de gas natural, esto implica mayores emisiones que el promedio del país. Además de estas emisiones, especialistas y comunidades locales han señalado el impacto de este tipo de instalaciones en el consumo del agua, ruido y demanda energética.

Por otro lado, Meta aseguró que el proyecto generará más de 3,000 empleos durante la construcción del proyecto, además de inversiones en infraestructura local y apoyo a organizaciones comunitarias.

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Tags

Meta ciberseguridad, internet, nube, tecnología infraestructura energética

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