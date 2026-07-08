Meta invertirá 9,000 millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá

Alberta y su crecimiento para la IA

El gobierno de Alberta lleva varios años promoviendo la llegada de grandes empresas tecnológicas. La provincia ofrece una combinación de gas natural a bajo costo, clima frío —que ayuda a reducir el gasto que emplean en la refrigeración de los servidores—y un entorno regulatorio favorable para la construcción de los centros de datos.

La agencia de noticias Reuters menciona que la nueva instalación consumirá una cantidad de electricidad que equivale al uso de aproximadamente 800,000 hogares y que para cubrir esa demanda Meta financiará infraestructura eléctrica adicional y trabajará junto con la empresa canadiense Pembina Pipeline, que desarrolla una nueva planta de generación eléctrica a gas natural que entrará en operación hacia finales de 2030.

El ambicioso proyecto requerirá alrededor de 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y esto representa una oportunidad para los productores de energía de la zona oeste canadiense.

La apuesta de Meta

El anuncio llega en un momento en que la organización acelera sus inversiones en infraestructura para competir con empresas como Alphabet, Microsoft y Amazon, las cuales ya cuentan con negocios consolidados de servicios en la nube.

Además de entrenar sus propios modelos de IA, la empresa analiza crear un negocio de servicios en la nube para vender servicios de cómputo sobrantes o permitir que alguien más utilice modelos de IA que ya se encuentran en su infraestructura.

El gigante tecnológico prevé destinar hasta 145,000 millones de dólares en gasto de capital este año, mientras busca disminuir la distancia de sus mayores competidores como OpenAI, Anthropic o Google.