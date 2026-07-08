Meta invertirá 9,000 millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá

Meta anunció la construcción de su primer centro de datos en Canadá, una instalación de inteligencia artificial de un gigavatio (GW) equivale a 1,000 megavatios (MW), que es la electricidad suficiente para alimentar y enfriar las supercomputadoras que entrenan la Inteligencia Artificial y abastecen a miles de hogares, ubicada en la provincia de Alberta con una inversión de 13,000 millones de dólares canadienses (aprox 9,170 millones de dólares estadounidenses).
El proyecto tardará entre uno y tres años, siendo el centro de datos número 33 de la compañía a nivel mundial y que forma parte de la estrategia de Meta para ampliar su capacidad de cómputo ante el crecimiento acelerado de la IA. La planta se encontrará en Sturgeon Country, una zona industrial que está al norte de Calgary y que, afirma Meta, ofrece acceso a infraestructura energética, una gran red eléctrica y disponibilidad de talento.
“Este lugar reunía los factores que normalmente buscamos: acceso a infraestructura, red eléctrica sólida, disponibilidad de energía y una comunidad que ayudó a impulsar el proyecto”, dijo un portavoz de Meta en un comunicado.