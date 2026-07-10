Trabajadores de Bethesda protestarán contra la reestructuración en Xbox

La reestructuración de Xbox ya enfrenta su primera protesta sindical. Trabajadores afiliados al al OneBGS, el sindicato de Bethesda Game Studios, organizaron una marcha llamada “Save Our Devs” para el próximo 15 de julio en protesta a la ola de despidos que eliminó 440 puestos sindicalizados en Bethesda y ZeniMax como parte de un ajuste de Microsoft.

Las movilizaciones se realizarán de manera simultánea frente a las oficinas de ZeniMax en Rockville, Maryland, Austin, Dallas y Montreal, informó el comité del sindicato.

“La empresa quiere que aceptemos esto como un hecho consumado y que desaparezcamos en silencio. No dejaremos que eso pase. Nuestros siguientes pasos son movilizarnos. Necesitamos a cada miembro visible y unificado”, declaró el sindicato en un comunicado.

Los integrantes de la movilización indicaron que buscan presionar a Microsoft para negociar las condiciones de salida de los trabajadores afectados y evitar que estos recortes no vuelvan a repetirse.

“Necesitamos demostrarle a la dirección que hablamos en serio para que cuide a nuestros compañeros hoy y lo piense dos veces antes de intentar integrar algo así”, dijeron los integrantes de la organización.