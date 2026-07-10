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Trabajadores de Bethesda protestarán contra la reestructuración en Xbox

La unión de trabajadores de la compañía de videojuegos Bethesda, sostendrá una protesta el 15 de julio debido a los recientes despidos masivos de Xbox.
vie 10 julio 2026 12:00 PM
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Pantalla con el videojuego Fallout 4 durante una presentación de Xbox, empresa propietaria de Bethesda Game Studios.
El sindicato de Bethesda Game Studios, organizaron una marcha llamada “Save Our Devs” para el próximo 15 de julio en protesta a la ola de despidos (Christian Petersen/Getty Images)

La reestructuración de Xbox ya enfrenta su primera protesta sindical. Trabajadores afiliados al al OneBGS, el sindicato de Bethesda Game Studios, organizaron una marcha llamada “Save Our Devs” para el próximo 15 de julio en protesta a la ola de despidos que eliminó 440 puestos sindicalizados en Bethesda y ZeniMax como parte de un ajuste de Microsoft.

Las movilizaciones se realizarán de manera simultánea frente a las oficinas de ZeniMax en Rockville, Maryland, Austin, Dallas y Montreal, informó el comité del sindicato.

“La empresa quiere que aceptemos esto como un hecho consumado y que desaparezcamos en silencio. No dejaremos que eso pase. Nuestros siguientes pasos son movilizarnos. Necesitamos a cada miembro visible y unificado”, declaró el sindicato en un comunicado.

Los integrantes de la movilización indicaron que buscan presionar a Microsoft para negociar las condiciones de salida de los trabajadores afectados y evitar que estos recortes no vuelvan a repetirse.

“Necesitamos demostrarle a la dirección que hablamos en serio para que cuide a nuestros compañeros hoy y lo piense dos veces antes de intentar integrar algo así”, dijeron los integrantes de la organización.

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Los despidos al alza

De acuerdo con el sindicato OneBGS, un total de 440 posiciones fueron eliminadas entre Bethesda Game Studios y ZeniMax. Los avisos oficiales emitidos bajo la WarnAct incluyen 96 empleados de Id Software, 40 trabajadores remotos asignados al estudio de Dallas, 22 empleados de Bethesda Game Studios, 213 empleados de Zenimax y 166 empleados adicionales de ZeniMax Media.

En conjunto, Microsoft despidió a 1,600 trabajadores de Xbox, los cuales formaron parte del recorte masivo de 4,800 empleados en todo Microsoft.

OneBGS menciona que Microsoft intenta presentar los despidos como un simple cambio de estrategia empresarial para evitar llegar a algún acuerdo con el sindicato.

Lo que la organización buscará obtener son reubicaciones preferentes dentro de Xbox y Microsoft, mejores paquetes de indemnización, extensión del seguro médico y derechos preferentes de contratación cuando Bethesda vuelva a re contratar personal.

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Un nuevo capítulo para la crisis de Xbox

Esta semana, Microsoft anunció una profunda reestructuración en Xbox después de que el crecimiento de Game Pass quedará por debajo de las expectativas y tras varios años de adquisiciones multimillonarias incluidas la compra de Activision Blizzard.

La compañía busca simplificar su estructura, reducir niveles administrativos, y concentrar recursos en las franquicias con mayor potencial comercial. Sin embargo, los trabajadores consideran que esa estrategia está trasladando el coste de ajuste a los estudios encargados de desarrollar algunas de las franquicias más importantes de Xbox como Fallout, Starfield y The Elder Scrolls.

Cabe mencionar que la marcha del próximo 15 de julio será una de las mayores movilizaciones sindicales dentro de Xbox desde que comenzaron las sucesivas rondas de despidos en Microsoft.

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Xbox Microsoft Corp Protesta

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