Xbox despedirá hasta 3,200 empleos y venderá cuatro estudios por un "reinicio" del negocio

La decisión fue comunicada mediante un memorando interno enviado por la CEO de Xbox, Asha Sharma, quien describió el proceso como un "reinicio" del negocio. En el mensaje, difundido por medios como The Wall Streen Journal y The Game Business, la directiva admite que la división enfrenta problemas estructurales, entre ellos márgenes de operación inferiores a los de otros competidores, una crisis prolongada en el mercado de consolas y un crecimiento de Xbox Game Pass por debajo de las expectativas de la empresa.

Como parte de la reestructuración, Microsoft eliminará alrededor de 1,600 puestos de forma inmediata y completará el resto de los recortes durante el año fiscal. Además, cuatro estudios dejarán de formar parte de Xbox: Double Fine y Compulsion Games volverán a operar de manera independiente, mientras que Ninja Theory y Undead Labs pasarán a nuevos propietarios que continuarán financiando sus proyectos.

En el memorando, Sharma sostiene que el objetivo es simplificar la estructura organizacional, reducir niveles de administración y concentrar los recursos en las franquicias y plataformas con mayor potencial de crecimiento. La compañía también integrará de manera más estrecha sus equipos de hardware, contenidos y servicios bajo una nueva estructura operativa.

Xbox busca rentabilidad tras años de adquisiciones

La reestructuración representa un cambio de rumbo para Xbox después de varios años marcados por adquisiciones multimillonarias, entre ellas la compra de Activision Blizzard.

Aunque Microsoft fortaleció significativamente su catálogo de estudios y franquicias, la estrategia no se tradujo en el crecimiento esperado de Xbox Game Pass. De acuerdo con el memorando citado por distintos medios, la compañía esperaba alcanzar alrededor de 77 millones de suscriptores, pero el servicio se mantiene cerca de los 30 millones, lo que ha obligado a replantear la estrategia comercial de la plataforma.

La nueva administración busca reducir el número de proyectos publicados, priorizar las propiedades intelectuales más rentables y hacer más eficiente la operación de la división, en un contexto en el que el mercado de consolas ha mostrado un menor dinamismo y los costos de desarrollo continúan aumentando.