Desde que Samsung entró al segmento de plegables en 2019 con el primer Galaxy Fold, la marca ha sostenido una apuesta que renueva año con año, empujando cada generación hacia pantallas más resistentes, bisagras más delgadas y equipos más ligeros. Ese desarrollo tecnológico (el mecanismo de pliegue, los materiales que evitan que la pantalla se marque o se rompa, y el software adaptado a dos pantallas) es justamente lo que mantiene a estos equipos en la gama alta y premium del mercado, con precios acorde a ello.

Precio de los Galaxy Fold 8 en México

Los precios de preventa en México confirman esa posición, el Flip8, el más accesible de los tres, arranca en 30,499 pesos; el Fold8 se ubica en 45,999 pesos, y el Fold8 Ultra, el modelo más potente y con cámara telefoto, llega a 50,999 pesos.

Medidos en canastas básicas, usando como referencia el tope semanal de 910 pesos que fijó Profeco para el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en un hogar de cuatro personas, los tres equipos representan entre 33.5 y 56 canastas básicas. Dicho de otro modo, comprar el Fold8 Ultra cuesta lo mismo que más de un año de compras semanales de comida básica para una familia.

La comparación con el salario mínimo confirma la misma distancia, con el salario mínimo general de 315.04 pesos diarios vigente desde enero de 2026, una persona necesitaría trabajar 96.8 días para pagar el Flip8, 146 días para el Fold8 y casi 162 días (más de cinco meses) para el Fold8 Ultra. Incluso con el salario mínimo más alto del país, el de la Zona Libre de la Frontera Norte (440.87 pesos diarios), los tres equipos exigen entre 69 y casi 116 jornadas completas de trabajo.

El contraste se agudiza si se toma como referencia el precio más bajo detectado por Profeco en su monitoreo más reciente fue de 743.31 pesos por la canasta semanal en una tienda de Hermosillo, Sonora, cifra que llevaría el costo del Fold8 Ultra a casi 69 canastas básicas.