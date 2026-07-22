Samsung revoluciona el Galaxy Z Fold 8 y lo convierte en su propio "Kindle" plegable

La consultora reporta, además, una caída de 30% en los precios de paneles OLED flexibles entre 2024 y 2025, y un rendimiento del vidrio ultradelgado que ya supera el 85%.

Galaxy Z Fold8

Lo que hasta ahora se conocía como Fold pasa a un formato tipo pasaporte, más ancho y menos alto que sus predecesores. Es, de los tres, el que más se aleja del diseño clásico de la serie y desplegado se aproxima a la forma de un Kindle de 7 pulgadas.

De acuerdo con la compañía, se trata de un dispositivo que responde a las exigencias de sus usuarios de tener un equipo entre el tamaño más amplio del Fold y la pequeña pantalla que ofrece el Flip.

Cerrado, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Con ello, Samsung dice que el teclado gana espacio y la escritura mejora frente a generaciones anteriores. Al desplegarse, la pantalla trabaja en 4:3 horizontal para video, o gira a 3:4 vertical, un formato que la compañía asocia con lectura de documentos y consumo de redes sociales.

Su cámara trasera integra dos sensores de 50 megapixeles cada uno, sin teleobjetivo. Suma una función de grabación Fancam, que permite grabar en ángulo abierto pero con IA es capaz de seguir a una sola persona.

Corre con un procesador Snapdragon de la serie 8 Elite Gen 5 para Galaxy y batería de 4,800 mAh, con 26 horas de reproducción de video y carga que llega a 63% en 30 minutos.

(Foto: Selene Ramírez)

Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung usa por primera vez el apellido Ultra en un plegable, algo que hasta ahora era exclusivo de la gama S. Mide 4.1 milímetros de grosor desplegado y reemplaza el mecanismo de apertura anterior por un sistema magnético que la compañía llama Easy Open Close. La estructura interna combina dos piezas de titanio, una aleación flexible que sostiene el panel plegable y una placa rígida que cubre el resto de los componentes.

Al desplegarse, ofrece dos pantallas de 6.5 pulgadas para multitarea, con brillo de 3,000 nits y recubrimiento antirreflejante. El sistema de cámaras integra sensores de 50, 200 y 10 megapixeles, con grabación en 8K y perfiles de color preestablecidos (Cine Log) para edición.

El procesador es un Snapdragon de la serie 8 Elite Gen 5 para Galaxy, con batería de 5,000 mAh que promete 27 horas de reproducción de video, carga de 45 W que llega a 67% en 30 minutos, y carga inalámbrica de 20 W.