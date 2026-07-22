Samsung revoluciona el Galaxy Z Fold 8 y lo convierte en su propio "Kindle" plegable

Samsung rompe su fórmula de siempre y, por primera vez desde que abrió la categoría de plegables en 2019, la marca surcoreana presenta tres modelos, uno de ellos estrena un formato que nunca había probado.
El movimiento llega en un momento en que el mercado global de plegables acelera. Según datos de Mordor Intelligence, la industria pasará de 31,370 millones de dólares en 2025 a 38,680 millones en 2026, y se proyecta que alcance 110,190 millones para 2031, con un crecimiento anual del 23.29%.
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La consultora reporta, además, una caída de 30% en los precios de paneles OLED flexibles entre 2024 y 2025, y un rendimiento del vidrio ultradelgado que ya supera el 85%.
Galaxy Z Fold8
Lo que hasta ahora se conocía como Fold pasa a un formato tipo pasaporte, más ancho y menos alto que sus predecesores. Es, de los tres, el que más se aleja del diseño clásico de la serie y desplegado se aproxima a la forma de un Kindle de 7 pulgadas.
De acuerdo con la compañía, se trata de un dispositivo que responde a las exigencias de sus usuarios de tener un equipo entre el tamaño más amplio del Fold y la pequeña pantalla que ofrece el Flip.
Cerrado, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Con ello, Samsung dice que el teclado gana espacio y la escritura mejora frente a generaciones anteriores. Al desplegarse, la pantalla trabaja en 4:3 horizontal para video, o gira a 3:4 vertical, un formato que la compañía asocia con lectura de documentos y consumo de redes sociales.
Su cámara trasera integra dos sensores de 50 megapixeles cada uno, sin teleobjetivo. Suma una función de grabación Fancam, que permite grabar en ángulo abierto pero con IA es capaz de seguir a una sola persona.
Corre con un procesador Snapdragon de la serie 8 Elite Gen 5 para Galaxy y batería de 4,800 mAh, con 26 horas de reproducción de video y carga que llega a 63% en 30 minutos.
Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung usa por primera vez el apellido Ultra en un plegable, algo que hasta ahora era exclusivo de la gama S. Mide 4.1 milímetros de grosor desplegado y reemplaza el mecanismo de apertura anterior por un sistema magnético que la compañía llama Easy Open Close. La estructura interna combina dos piezas de titanio, una aleación flexible que sostiene el panel plegable y una placa rígida que cubre el resto de los componentes.
Al desplegarse, ofrece dos pantallas de 6.5 pulgadas para multitarea, con brillo de 3,000 nits y recubrimiento antirreflejante. El sistema de cámaras integra sensores de 50, 200 y 10 megapixeles, con grabación en 8K y perfiles de color preestablecidos (Cine Log) para edición.
El procesador es un Snapdragon de la serie 8 Elite Gen 5 para Galaxy, con batería de 5,000 mAh que promete 27 horas de reproducción de video, carga de 45 W que llega a 67% en 30 minutos, y carga inalámbrica de 20 W.
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Galaxy Z Flip8
El sucesor directo del Flip7 mantiene el formato de concha y mide 6.1 milímetros de grosor, con un peso de 180 gramos y marco de aluminio. La pantalla externa (Flex Window) se rediseñó para mostrar tarjetas de información contextual —clima, cumpleaños, vuelos— y todas las aplicaciones del equipo. Incorpora una cámara frontal versátil (Flex Cam) que funciona en distintas posiciones del dispositivo, y suma estabilización de audio (Super Stereo) con bloqueo de horizonte para grabación en movimiento.
Llega con procesador Exynos 2,600, carga de 25 W y batería de 4,300 mAh. Del trío, es el que menos cambia respecto a su generación anterior.
Los tres modelos comparten funciones de inteligencia artificial agéntica, Samsung la llama Automation Across Any Screen, que analiza el contenido en pantalla para sugerir acciones, como abrir un mapa o guardar una fecha en el calendario.
También integran Gemini Notebooks, que genera presentaciones, podcasts o infografías a partir de contenido que el usuario sube al dispositivo, y llegan con seis meses gratis de Google AI Pro. En almacenamiento, la configuración base es de 512 GB, con una opción de 1 TB disponible solo en línea para los dos Fold; ninguno de los tres ofrece una versión de 256 GB.
Para desilusión de los consumidores, ninguno de estos modelos retoma la pantalla de privacidad que tanto llamó la atención del Galaxy S26 Ulta.
En México, el trío llega a un terreno todavía chico pero con hambre. Samsung, Motorola, Huawei, Honor y Oppo compiten en la categoría, aunque entre todos apenas representan un 2% del mercado de smartphones, de acuerdo con cifras de The CIU compartidas con Expansión.
De acuerdo con la consultora, su peso real está en que se acomodan dentro del segmento premium, uno de los pocos que sigue creciendo mientras el resto del mercado de celulares se estanca.
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Precios de los nuevos Flip y Fold de Samsung
La nueva línea de teléfonos se encuentra en preventa, los precios para esta etapa en México son los siguienes:
Galaxy Z Fold8 Ultra: 50,999 pesos.
Galaxy Z Fold8 (Versión de 512 GB / 12 GB RAM): 45,999 pesos.