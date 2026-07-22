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Samsung revela los detalles de sus lentes inteligentes para competir con Meta

Samsung entra al terreno dominado por Meta y compite para ganar la carrera de los lentes inteligentes. ¡Conoce aquí sus principales características!
mié 22 julio 2026 02:24 PM
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Presentación de lentes Samsung sobre sus nuevas funciones de inteligencia artificial integradas en dispositivos Galaxy
Samsung impulsa la inteligencia artificial como eje de su ecosistema Galaxy. (news.samsung.com)

La competencia por los lentes inteligentes avanza. Ahora Samsung se enfrenta con la marca líder del mercado estadounidense en estos dispositivos: Meta. Las gafas inteligentes del gigante coreano incluirán, entre otras cosas, una cámara de video digital preinstalada directamente en el hardware del dispositivo.

Samsung detalló las características de sus próximos lentes inteligentes que incluyen controles por gestos, mientras que la cámara interna podrá capturar el contenido que el usuario está viendo, leer el contenido de una pizarra o presentación y organizar la información clave en notas.

La gigante surcoreana ya había mostrado sus lentes inteligentes durante la conferencia Google I/O en mayo, mostrando dos productos diseñados con sus socios Gentle Monster y Warby Parker, pero en ese momento no ofreció detalles concretos o funcionalidades. Asimismo fue hasta el evento de Galaxy Unpacked de Samsung que la compañía anunció la incorporación de una cámara dentro de las gafas.

Asimismo, el dispositivo puede resumir los mensajes largos que una persona recibe en su celular y estos mismos resúmenes se pueden escuchar a través de los altavoces integrados en las gafas. Esto es posible gracias a que los lentes están equipados con Qualcomm, la empresa tecnológica global y líder en el sistema de semiconductores, con el chip incorporado Snapdragon AR1 Gen1 el cual potencia la mayoría de los dispositivos inteligentes del mundo y para las gafas debe conectarse mediante cable a un smartphone.

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El dispositivo también incluye un estuche de carga portátil y se están probando los controles gestuales con sus relojes inteligentes, con la finalidad de que una persona que use un reloj inteligente Samsung ejecute un gesto específico con la mano para activar una función del dispositivo, dijo a CNBC James Choi, vicepresidente ejecutivo de Samsung y director de la división de investigación de los lentes. Choi también mencionó que los usuarios podrán realizar gestos con el Galaxy Ring de Samsung, lanzado en 2024.

Los lentes inteligentes de Samsung se enfrentan a los de Meta

Como uno de los mayores fabricantes de electrónica de consumo, Samsung está entrando en un campo dominado por Meta desde 2021 con su gama de lentes inteligentes como los Ray-Ban. IDC reporta que la empresa matriz de Facebook tenía una cuota de mercado del 69.2% en el mercado de gafas inteligentes durante los primero tres meses de 2026 y ha estado ampliando recientemente su catálogo de dispositivos. Tan solo el mes pasado lanzó unos lentes inteligentes de gama básica por 299 dólares (aproximadamente 5,200 pesos mexicanos) y en 2025, la compañía presentó las gafas Meta Ray-Ban Display de 799 dólares (alrededor de 13,900 pesos mexicanos) con pantalla integrada.

El ejecutivo no reveló el precio pero aseguró que los lentes serán de gama alta y el producto se venderá a través de los canales de venta de sus socios debido a que busca que sea considerado premium, pero también “que sea razonable sin ser excesivamente caro”, afirmó.

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Paolo Pescatore, fundador de PP Foresight, la consultora independiente de análisis tecnológico, mencionó que la llegada de Samsung representará un serio desafío para Meta y duda de su éxito ya que “Ray-Ban Meta ya cuenta con un amplio reconocimiento y una creciente adaptación mientras que Samsung ha tenido dificultades en el pasado para convertir a su base de usuarios de teléfonos inteligentes en usuarios de dispositivos Galaxy complementarios”, afirmó.

El acontecimiento de Samsung plantea cuestionamientos sobre los precios pero también debido a los riesgos de vender el dispositivo sin un diferenciador más allá que el ofrecido por los productos de Ray-Ban de Meta. Sin embargo, el directivo asegura que la compañía recién empieza en el sector de los lentes inteligentes y prevé que sea un mercado nicho que no alcanzará los 100 millones de unidades vendidas.

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Tags

ciberseguridad, internet, nube, tecnología Meta Samsung Electronics

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