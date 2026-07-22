La competencia por los lentes inteligentes avanza. Ahora Samsung se enfrenta con la marca líder del mercado estadounidense en estos dispositivos: Meta. Las gafas inteligentes del gigante coreano incluirán, entre otras cosas, una cámara de video digital preinstalada directamente en el hardware del dispositivo.

Samsung detalló las características de sus próximos lentes inteligentes que incluyen controles por gestos, mientras que la cámara interna podrá capturar el contenido que el usuario está viendo, leer el contenido de una pizarra o presentación y organizar la información clave en notas.

La gigante surcoreana ya había mostrado sus lentes inteligentes durante la conferencia Google I/O en mayo, mostrando dos productos diseñados con sus socios Gentle Monster y Warby Parker, pero en ese momento no ofreció detalles concretos o funcionalidades. Asimismo fue hasta el evento de Galaxy Unpacked de Samsung que la compañía anunció la incorporación de una cámara dentro de las gafas.

Asimismo, el dispositivo puede resumir los mensajes largos que una persona recibe en su celular y estos mismos resúmenes se pueden escuchar a través de los altavoces integrados en las gafas. Esto es posible gracias a que los lentes están equipados con Qualcomm, la empresa tecnológica global y líder en el sistema de semiconductores, con el chip incorporado Snapdragon AR1 Gen1 el cual potencia la mayoría de los dispositivos inteligentes del mundo y para las gafas debe conectarse mediante cable a un smartphone.