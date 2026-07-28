CEO de Microsoft lanza advertencia a las empresas que usan IA y asegura que no sobrevivirán

Cabe recordar que Microsoft es uno de los principales inversores de capital tanto en Anthropic como en OpenAI, por lo que resulta sorpresiva la postura del empresario, aunque también tiene un objetivo de fondo para impulsar su propia infraestructura.
Los comentarios, si bien pueden parecer alarmantes, tienen eco en otras declaraciones que hizo hace una semana, donde refirió que las estrategia de IA dentro de las corporaciones pueden convertirse en un caballo de Troya, por la cantidad de datos internos a lo que pueden tener acceso sin filtros de seguridad.
De hecho, su voz no es la única que ha advertido este tipo de escenarios. En mayo, durante un evento en el que Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció inversiones a una serie de startups de YCombinator, el inversor semilla, Jason Calacanis, les advirtió la posibilidad de que al usar IA entregaran toda su información y hubiera riesgo de perder sus ideas.
”Si tomas estos tokens (que ofreció Altman), hay una posibilidad distinta de cero para que OpenAI estudie exactamente lo que tu startup está haciendo, copie su idea y ponga su aplicación en su oferta gratuita. Tengan cuidado”, alertó Calacanis.