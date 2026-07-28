CEO de Microsoft lanza advertencia a las empresas que usan IA y asegura que no sobrevivirán

Para el ejecutivo, que ha sido uno de los principales impulsores de la IA en el mundo corporativo, las organizaciones deben aferrarse a sus propios datos de uso para que eventualmente tengan la capacidad de construir un modelo propio y no depender de un tercero que provea la ”Cualquier empresa que no tenga este control, reclamaré que no seguirá siendo una empresa, porque esencialmente ha subcontratado su forma de pensar”, puntualizó, en referencia a la necesidad de que las empresas controlen sus propios modelos para darse certeza.

El modo correcto de implementar IA, según Nadella

De acuerdo con su perspectiva, para que la IA se utilice correctamente y no represente un riesgo para las organizaciones, deben dejar de depender de las herramientas de codificación de otros laboratorios como Claude Code, de Anthropic, o Codex, de OpenAI.

Esto, además de representar una ventaja operativa para las firmas, pues no los ata a un arnés, también tiene efectos positivos para las compañías en caso de que algún modelo deje de estar disponible para el público general.