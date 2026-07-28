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Las empresas que confían todo a una IA “subcontratan su forma de pensar” y no sobrevivirán, advierte Satya Nadella

El CEO de Microsoft cada vez es más crítico en la forma que se utilizan las herramientas de IA y la dependencia sobre las soluciones de unas cuantas empresas.
mar 28 julio 2026 09:00 AM
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CEO de Microsoft lanza advertencia a las empresas que usan IA y asegura que no sobrevivirán
Microsoft es uno de los principales inversores de capital tanto en Anthropic como en OpenAI, por lo que resulta sorpresiva la postura del empresario, aunque también tiene un objetivo de fondo para impulsar su propia infraestructura. (Foto: Drew Angerer/Getty Images)

El entusiasmo por la inteligencia artificial se va mesurando cada vez más y, en esta ocasión, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, advirtió que aquellas empresas que dependan totalmente a otros laboratorios de IA no sobrevivirán.

Las palabras de Nadella tienen relación con la forma en que las compañías entregan sus datos y dijo que una firma que comparte demasiada información con un proveedor de modelos de IA debe tener precaución, comentó en entrevista con la CNN.

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Para el ejecutivo, que ha sido uno de los principales impulsores de la IA en el mundo corporativo, las organizaciones deben aferrarse a sus propios datos de uso para que eventualmente tengan la capacidad de construir un modelo propio y no depender de un tercero que provea la ”Cualquier empresa que no tenga este control, reclamaré que no seguirá siendo una empresa, porque esencialmente ha subcontratado su forma de pensar”, puntualizó, en referencia a la necesidad de que las empresas controlen sus propios modelos para darse certeza.

El modo correcto de implementar IA, según Nadella

De acuerdo con su perspectiva, para que la IA se utilice correctamente y no represente un riesgo para las organizaciones, deben dejar de depender de las herramientas de codificación de otros laboratorios como Claude Code, de Anthropic, o Codex, de OpenAI.

Esto, además de representar una ventaja operativa para las firmas, pues no los ata a un arnés, también tiene efectos positivos para las compañías en caso de que algún modelo deje de estar disponible para el público general.

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Cabe recordar que Microsoft es uno de los principales inversores de capital tanto en Anthropic como en OpenAI, por lo que resulta sorpresiva la postura del empresario, aunque también tiene un objetivo de fondo para impulsar su propia infraestructura.

Los comentarios, si bien pueden parecer alarmantes, tienen eco en otras declaraciones que hizo hace una semana, donde refirió que las estrategia de IA dentro de las corporaciones pueden convertirse en un caballo de Troya, por la cantidad de datos internos a lo que pueden tener acceso sin filtros de seguridad.

De hecho, su voz no es la única que ha advertido este tipo de escenarios. En mayo, durante un evento en el que Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció inversiones a una serie de startups de YCombinator, el inversor semilla, Jason Calacanis, les advirtió la posibilidad de que al usar IA entregaran toda su información y hubiera riesgo de perder sus ideas.

”Si tomas estos tokens (que ofreció Altman), hay una posibilidad distinta de cero para que OpenAI estudie exactamente lo que tu startup está haciendo, copie su idea y ponga su aplicación en su oferta gratuita. Tengan cuidado”, alertó Calacanis.

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