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Meta y Blackrock invierten 14,000 mdd en un nuevo centro de datos en El Paso

La instalación tendrá una capacidad de procesamiento de 1 gigavatio con un comienzo previsto en el 2028.
mar 28 julio 2026 06:00 PM
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Meta y Blackrock: aliados para un nuevo centro de datos en El Paso, Texas
Parte de la inversión de BlackRock se financiará mediante una deuda de 12,500 millones de dólares y Meta recibirá una distribución de 1,000 millones de dólares para alinear la propiedad (Justin Sullivan/Getty Images)

La empresa de gestión de activos financieros más grande del mundo, BlackRock, y Meta anunciaron una alianza para desarrollar y operar un campus de centros de datos en El Paso, Texas, con un costo de 14,000 millones de dólares en un momento donde las empresas tecnológicas aceleran la construcción de infraestructura para atender la creciente demanda de cómputo para inteligencia artificial.

El campus que ya está en construcción tendrá una capacidad de cómputo de un gigavatio y comenzará a incorporar esta capacidad en 2028. En este contexto, un gigavatio equivale a un año de consumo de electricidad de alrededor de 800,000 hogares en Estados Unidos.

Este desarrollo de la IA es parte de la expansión masiva en Estados Unidos. Actualmente, Meta cuenta con 28 centros de datos en operación o construcción y desarrolla instalaciones similares en regiones como Luisiana, donde busca ampliar un campus hasta alcanzar cinco GW de capacidad con una inversión que podría superar los 50,000 millones de dólares. Esta apuesta responde al crecimiento de la demanda de cómputo para sus modelos de IA donde la empresa planea invertir hasta 600,000 millones de dólares en infraestructura incluyendo centros de datos y empleos hacia el 2028.

Esta expansión no se limita a Estados Unidos, pues Meta anunció en julio su primer gran centro de datos en Alberta, Canadá , con una inversión de 9,000 millones de dólares. La instalación también tendrá capacidad de un gigavatio y requerirá una cantidad de electricidad comparable al consumo de unos 800,000 hogares, la cual, para abastecerla meta contempla nueva infraestructura energética y una planta de generación a gas natural que comenzaría a operar en 2030.

El crecimiento de esta infraestructura también ha generado cuestionamientos por su impacto ambiental y sobre las comunidades, generando protestas contra nuevos centros de datos por factores como el consumo energético, de agua, ruido y emisiones. Todo esto refleja como Meta, mientras aporta terrenos y activos de construcción, la mayor parte del proyecto será financiado por BlackRock mediante capital y deuda, por lo que estas alianzas aceleran la construcción de la infraestructura necesaria para sostener productos de IA sin asumir por sí sola todo el costo de una expansión que requiere inversiones cada vez mayores.

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BlackRock financia la expansión de Meta

La alianza con BlackRock muestra cómo las empresas tecnológicas están buscando financiar la infraestructura necesaria para la IA sin asumir por sí solas todo el costo de construirlas, pues, en el caso de El Paso, BlackRock adquirirán una participación del 80% y la empresa californiana obtendrá el 20% restante. Cabe mencionar que una parte de la inversión de BlackRock se financiará mediante una deuda de 12,500 millones de dólares y Meta recibirá una distribución de 1,000 millones de dólares para alinear la propiedad. Por otro lado, la compañía también informó que Meta será la responsable de aportar terrenos y activos de construcción en curso por un valor de 2,300 millones de dólares y BlackRock con aproximadamente 4,900 millones.

Este modelo responde al contexto donde las grandes tecnológicas recurren al endeudamiento y al capital externo para financiar su expansión de infraestructura.

Asimismo, de acuerdo con Reuters, la escala de estas inversiones ha llevado a empresas como Alphabet, Meta y Amazon a recurrir a emisiones de deuda por miles de millones de dólares, lo que refleja que el costo de la IA superó sus flujos de caja operativos.

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Tecnología, Industria Meta Black Rock

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