Meta gasta más en IA que nunca, pero todavía no vive de ella

En su reporte del segundo trimestre de 2026 , la empresa reportó ingresos por 54,700 millones de dólares, un crecimiento anual de 21%, mientras que la utilidad neta ascendió a 18,300 millones de dólares, 36% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de esos ingresos provino del segmento Family of Apps, que integra Facebook, Instagram, Messenger, Threads y WhatsApp.

La IA aún no constituye un negocio independiente

Los resultados financieros muestran que la inteligencia artificial sigue siendo, sobre todo, una inversión estratégica para Meta.

La compañía atribuyó parte del crecimiento de su negocio publicitario a las mejoras impulsadas por inteligencia artificial. Durante la llamada con inversionistas, explicó que sus modelos han fortalecido los sistemas de recomendación de contenido y han mejorado el desempeño de las herramientas publicitarias, lo que ha contribuido a incrementar las conversiones y el retorno para los anunciantes.

En consecuencia, la IA genera valor para la empresa de forma indirecta, hace más eficiente y rentable el negocio de la publicidad, pero aún no reporta una fuente de ingresos independiente derivada de esta tecnología.

Durante la conferencia con inversionistas, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, reiteró que la prioridad de la compañía es desarrollar la llamada "superinteligencia personal", incluso si ello implica mantener un elevado ritmo de inversión en infraestructura durante los próximos años.

Durante el trimestre, el flujo de caja libre cayó de 8,550 millones de dólares a 784 millones, una disminución de 91%, debido al aumento del gasto de capital y la construcción de infraestructura para inteligencia artificial.

La mayor parte de los ingresos de Meta continúa concentrándose en Family of Apps, el segmento que agrupa Facebook, Instagram, Messenger, Threads y WhatsApp. Entre abril y junio, esta división generó 54,100 millones de dólares, lo que representa prácticamente la totalidad de los ingresos de la empresa, mientras que Reality Labs, responsable del desarrollo de hardware y tecnologías inmersivas, registró 370 millones de dólares en ventas, pero reportó una pérdida operativa de 4,500 millones de dólares.

Meta anticipa que la IA seguirá integrándose en todas sus aplicaciones mediante recomendaciones más personalizadas, herramientas para crear contenido, asistentes conversacionales y funciones dirigidas tanto a usuarios como a empresas.