Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Xbox sigue en crisis. Ni siquiera el cambio de estrategia impide su caída en ingresos

La división de videojuegos de Microsoft cayó un 10% en sus ingresos; sin embargo, la empresa creció 90,010 mdd, es decir, un 18% interanual.
mié 29 julio 2026 03:40 PM
Añadir Expansión en Google
Xbox cae en los ingresos de Microsoft
Xbox no ha logrado reponerse. En el primer trimestre de 2026, la disminución fue de 7% interanual, al tiempo que la venta de consolas se desplomó un 33%.

La salud financiera de Xbox va en dirección contraria al comportamiento general de Microsoft, lo que revela una crisis más amplia para la división de videojuegos de la empresa liderada por Satya Nadella, pues cayó un 10% en el trimestre que finalizó en junio.

Esta cifra corresponde al reporte trimestral que va de abril a junio, en el que el segmento dedicado a la informática personas, que incluye a Bing, Surface, Windows y Xbox, generó ingresos por 12,850 millones de dólares, es decir, un caída del 4.4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Publicidad

Xbox no ha logrado reponerse. En el primer trimestre de 2026, la disminución fue de 7% interanual, al tiempo que la venta de consolas se desplomó un 33% y se registró la pérdida de millones de suscriptores de Game Pass tras la subida de precios, a finales de 2025.

Este comportamiento sucede desde hace tres trimestres, pues entre julio y septiembre del 2025 esta vertical únicamente creció 1% y, a partir de entonces, los dos siguientes periodos registraron disminuciones en los ingresos de 5 y 7%, respectivamente.

Cabe recordar que en abril, la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, anunció una reducción de precio para el servicio de gaming por suscripción, Game Pass Ultimate ; sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para revertir el comportamiento financiero de la división.

Bajo la dirección de Sharma, la compañía tiene la expectativa de revertir el pobre comportamiento que ha tenido en los últimos meses, por medio de una estrategia basa en volver a apostar por los títulos exclusivos.

No obstante, también han surgido rumores alrededor de la división de videojuegos, pues se habla de un escenario en que Microsoft se separe de Xbox, con el objetivo de facilitar la venta de la vertical.

Publicidad

Microsoft sigue creciendo de la mano de la IA

A pesar del comportamiento de Xbox, Microsoft creció un 18% interanual al registrar 90,010 millones de dólares, así como 35,770 millones de dólares en ingresos netos, de los cuales 3,200 millones los atribuyó a su inversión en el laboratorio de IA, Anthropic.

El segmento de Nube Inteligente, que incluye Azure, registró ingresos por valor de 39,310 millones de dólares, un 31.6% más que el año anterior, mientras que el crecimiento de Azure se aceleró hasta el 43%, en comparación con el 40% del trimestre anterior.

“Estamos ampliando los límites de la relación coste-beneficio, garantizando que cada cliente pueda convertir los tokens en resultados empresariales”, declaró Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “Este año (fiscal), los ingresos de Azure superaron los 100,000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación digital mediante IA”.

Por su parte, Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, resaltó que la empresa “cerró un trimestre sólido para finalizar el año fiscal, destacando los ingresos de Microsoft Cloud de 59.300 millones de dólares, un 27% más que el año anterior”.

Publicidad

Tags

Microsoft Corp

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad