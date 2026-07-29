Xbox sigue en crisis. Ni siquiera el cambio de estrategia impide su caída en ingresos

Xbox no ha logrado reponerse. En el primer trimestre de 2026, la disminución fue de 7% interanual, al tiempo que la venta de consolas se desplomó un 33% y se registró la pérdida de millones de suscriptores de Game Pass tras la subida de precios, a finales de 2025.

Este comportamiento sucede desde hace tres trimestres, pues entre julio y septiembre del 2025 esta vertical únicamente creció 1% y, a partir de entonces, los dos siguientes periodos registraron disminuciones en los ingresos de 5 y 7%, respectivamente.

Cabe recordar que en abril, la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, anunció una reducción de precio para el servicio de gaming por suscripción, Game Pass Ultimate ; sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para revertir el comportamiento financiero de la división.

Bajo la dirección de Sharma, la compañía tiene la expectativa de revertir el pobre comportamiento que ha tenido en los últimos meses, por medio de una estrategia basa en volver a apostar por los títulos exclusivos.

No obstante, también han surgido rumores alrededor de la división de videojuegos, pues se habla de un escenario en que Microsoft se separe de Xbox, con el objetivo de facilitar la venta de la vertical.