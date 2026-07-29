Xbox sigue en crisis. Ni siquiera el cambio de estrategia impide su caída en ingresos

Microsoft sigue creciendo de la mano de la IA
A pesar del comportamiento de Xbox, Microsoft creció un 18% interanual al registrar 90,010 millones de dólares, así como 35,770 millones de dólares en ingresos netos, de los cuales 3,200 millones los atribuyó a su inversión en el laboratorio de IA, Anthropic.
El segmento de Nube Inteligente, que incluye Azure, registró ingresos por valor de 39,310 millones de dólares, un 31.6% más que el año anterior, mientras que el crecimiento de Azure se aceleró hasta el 43%, en comparación con el 40% del trimestre anterior.
“Estamos ampliando los límites de la relación coste-beneficio, garantizando que cada cliente pueda convertir los tokens en resultados empresariales”, declaró Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “Este año (fiscal), los ingresos de Azure superaron los 100,000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación digital mediante IA”.
Por su parte, Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, resaltó que la empresa “cerró un trimestre sólido para finalizar el año fiscal, destacando los ingresos de Microsoft Cloud de 59.300 millones de dólares, un 27% más que el año anterior”.