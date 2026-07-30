Spotify se sube a la moda Running: lanza un modo para correr con música personalizada por IA

La herramienta marca el regreso de una función que Spotify lanzó por primera vez en 2015 y retiró el 26 de febrero de 2018. En aquella versión, la aplicación utilizaba los sensores del teléfono para detectar automáticamente la velocidad del corredor y ajustar la música al ritmo de la carrera.

En esta nueva edición, en lugar de depender del movimiento del dispositivo, el usuario elige entre 25 ajustes preestablecidos para correr y los personaliza según el tipo de sesión, ya sea carrera continua, intervalos o pirámide, la duración, el rango de pulsaciones por minuto (BPM) que busca y el tipo de música que prefiere escuchar. Con esa configuración, Spotify arma la playlist y va cambiando de pista sin interrupciones conforme avanza el entrenamiento.

La modalidad también incorpora indicaciones de voz opcionales en inglés con mensajes de motivación durante el recorrido, una característica que acerca la experiencia a la de aplicaciones especializadas en entrenamiento.

Según Spotify, Running Mode es el siguiente paso después de las Listas de reproducción con sugerencias, lanzadas en enero de este año, cuyas peticiones relacionadas con ejercicio se convirtieron en uno de los usos más populares de esa herramienta.

La compañía la presenta como parte de una estrategia más amplia por ampliar los momentos del día en que acompaña a sus usuarios, sumándose a la integración de clases de Peloton y videos de entrenamiento de creadores de contenido que ya forman parte de la app desde abril de este año.

Aunque Running Mode no pretende reemplazar plataformas como Nike Run Club, Strava o Runna, sí elimina una de las tareas más comunes antes de salir a correr, que es seleccionar manualmente la música.

Por ahora, Running Mode está disponible para usuarios Premium en dispositivos con iOS en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia.

Aunque México ya forma parte de la expansión de Spotify Fitness con Peloton, el hecho de que Running Mode haya arrancado únicamente en iOS y en un grupo acotado de mercados sugiere que su llegada a otros países, incluido México, dependerá de una decisión de producto aparte, sin fecha anunciada.

Spotify presentará sus resultados del segundo trimestre de 2026 el próximo 4 de agosto. Según su propia guía, la compañía proyecta alcanzar 778 millones de usuarios activos mensuales y 299 millones de suscriptores Premium, cifras que servirán de telón de fondo para medir el impacto de sus apuestas recientes.

