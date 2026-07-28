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Apple lanza programa de alquiler en EU, ¿qué opciones similares hay en México?

Apple presentó en Estados Unidos Apple Upgrade, un programa para rentar iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Aunque la iniciativa es nueva para la empresa, en México ya existen esquemas similares
mar 28 julio 2026 10:56 AM
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Apple Upgrade: de qué trata el programa de arrendamiento de iPhone y qué opciones hay en México
El objetivo de este tipo de esquemas aplicados en distintas industrias es mantener al usuario dentro del ecosistema mediante contratos que faciliten cambiar de modelo cada dos o tres años.
 (Foto: dikushin/Getty Images)

Apple lanzó este martes en Estados Unidos Apple Upgrade, un programa de arrendamiento que permitirá a los usuarios pagar una mensualidad para utilizar un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch y, al finalizar el contrato, decidir si devuelven el equipo, lo cambian por uno nuevo o pagan un monto final para conservarlo.

El esquema, desarrollado en alianza con la firma de pagos Klarna, sustituye al antiguo iPhone Upgrade Program y amplía el modelo a prácticamente todo el portafolio de hardware de Apple. Los contratos van de 12 a 36 meses, según el dispositivo, con mensualidades que comienzan desde 17.99 dólares para el iPhone.

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Aunque el anuncio representa un cambio importante para Apple, el concepto no es completamente nuevo en México. Desde hace varios años existen programas que permiten estrenar un teléfono mediante pagos mensuales y renovarlo al concluir el contrato, sin necesidad de comprarlo definitivamente.

iPhone for Life

Uno de los ejemplos más conocidos es iPhone for Life, disponible a través de iShop y Mixup en conjunto con Banamex. El programa permite adquirir un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch mediante mensualidades y establece desde el inicio un valor residual. Al finalizar el plazo, el cliente puede devolver el equipo y renovar por uno más reciente, liquidar ese monto para conservarlo o iniciar un nuevo ciclo con otro dispositivo.

En este momento, los precios van de los 439 pesos mensuales para el iPhone 17e a los 899 para el 17 Pro Max.

El mecanismo divide el costo total en dos partes desde el día uno: un esquema a 24 meses sin intereses que cubre la mayor parte del valor del equipo y un cargo diferido fijado para el mes 25 que corresponde al valor residual. Durante los dos primeros años, el cliente solo abona las cuotas mensuales reducidas, reteniendo el banco el límite total en la tarjeta; al llegar al mes 25, si se decide entregar el dispositivo en buen estado para renovarlo o devolverlo, el establecimiento cancela ese pago final, mientras que si el usuario opta por conservarlo, dicho monto se cobra a la cuenta para liquidar la propiedad del producto.

Telcel para Siempre

Otra alternativa en el mercado es Telcel para Siempre, un programa de arrendamiento de smartphones que opera bajo una lógica similar. Los usuarios pagan una renta durante 24 meses y, al terminar el contrato, pueden devolver el equipo para quedar exentos del pago del valor residual (si el dispositivo cumple con las condiciones establecidas) o cubrir ese monto para convertirse en propietarios. El esquema está disponible para algunos modelos de Apple y Samsung participantes.

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La diferencia está en quién controla el negocio

La principal diferencia entre estos programas y Apple Upgrade no está en el funcionamiento para el consumidor, sino en quién administra la relación comercial.

En México, tanto iPhone for Life como Telcel para Siempre dependen de un distribuidor, una institución financiera o un operador telefónico que financia el equipo y gestiona su recuperación.

Con Apple Upgrade ocurre lo contrario y es Apple quien pasa a controlar directamente el ciclo de vida del dispositivo. La empresa decide cómo se financia, cuándo puede renovarse y recupera el equipo al finalizar el contrato para incorporarlo a su canal de dispositivos reacondicionados. Klarna actúa como socio financiero, pero la experiencia permanece bajo la marca Apple.

Este movimiento también ayuda a la empresa a reducir la barrera de entrada para dispositivos cada vez más caros. En lugar de convencer al consumidor de desembolsar más de 1,000 dólares por un teléfono, el fabricante busca que la decisión de compra se centre en una mensualidad más baja.

Conforme los teléfonos de gama alta superan con facilidad los 1,000 dólares en Estados Unidos o los 20,000 pesos en mercados como México, los fabricantes y operadores buscan que los consumidores renueven sus equipos con mayor frecuencia mediante esquemas de pago recurrente.

El objetivo de este tipo de esquemas aplicados en distintas industrias es mantener al usuario dentro del ecosistema mediante contratos que faciliten cambiar de modelo cada dos o tres años.

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IPhone Smartphones

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