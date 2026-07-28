Apple Upgrade: de qué trata el programa de arrendamiento de iPhone y qué opciones hay en México

Aunque el anuncio representa un cambio importante para Apple, el concepto no es completamente nuevo en México. Desde hace varios años existen programas que permiten estrenar un teléfono mediante pagos mensuales y renovarlo al concluir el contrato, sin necesidad de comprarlo definitivamente.

iPhone for Life

Uno de los ejemplos más conocidos es iPhone for Life, disponible a través de iShop y Mixup en conjunto con Banamex. El programa permite adquirir un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch mediante mensualidades y establece desde el inicio un valor residual. Al finalizar el plazo, el cliente puede devolver el equipo y renovar por uno más reciente, liquidar ese monto para conservarlo o iniciar un nuevo ciclo con otro dispositivo.

En este momento, los precios van de los 439 pesos mensuales para el iPhone 17e a los 899 para el 17 Pro Max.

El mecanismo divide el costo total en dos partes desde el día uno: un esquema a 24 meses sin intereses que cubre la mayor parte del valor del equipo y un cargo diferido fijado para el mes 25 que corresponde al valor residual. Durante los dos primeros años, el cliente solo abona las cuotas mensuales reducidas, reteniendo el banco el límite total en la tarjeta; al llegar al mes 25, si se decide entregar el dispositivo en buen estado para renovarlo o devolverlo, el establecimiento cancela ese pago final, mientras que si el usuario opta por conservarlo, dicho monto se cobra a la cuenta para liquidar la propiedad del producto.

Telcel para Siempre

Otra alternativa en el mercado es Telcel para Siempre, un programa de arrendamiento de smartphones que opera bajo una lógica similar. Los usuarios pagan una renta durante 24 meses y, al terminar el contrato, pueden devolver el equipo para quedar exentos del pago del valor residual (si el dispositivo cumple con las condiciones establecidas) o cubrir ese monto para convertirse en propietarios. El esquema está disponible para algunos modelos de Apple y Samsung participantes.