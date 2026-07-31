Google plantea cinco casos de uso prácticos de lo que se puede hacer con esta tecnología. El primero consiste en recrear sitios históricos, por ejemplo, mostrar cómo lucían las ruinas de Pompeya antes de la erupción del Vesubio. Otro permite generar infografías sobre monumentos y lugares de interés, combinando la información obtenida por Gemini con imágenes creadas por Nano Banana.

La empresa también apuesta por sectores como la arquitectura y el desarrollo urbano. Arquitectos, urbanistas e inmobiliarias pueden visualizar cómo quedaría un terreno vacío convertido en un distrito comercial, un parque o un desarrollo habitacional antes de iniciar un proyecto. De forma similar, cualquier usuario puede previsualizar construcciones personales, como una cabaña o una ampliación de vivienda, directamente sobre el terreno real.

El quinto escenario está enfocado en la creatividad, la herramienta permite reimaginar ciudades y paisajes con estilos futuristas o de ciencia ficción, modificando elementos del entorno para crear conceptos visuales sin alterar el mapa original.

Google explicó que la función utiliza como base las imágenes de Google Earth y que los resultados pueden ajustarse mediante nuevas instrucciones de texto. Las imágenes generadas pueden guardarse dentro de proyectos de Google Earth, aunque por ahora no es posible exportarlas o descargarlas directamente. Además, todas incluyen marcas de agua visibles e invisibles para identificar que fueron creadas con inteligencia artificial.

En Expansión hicimos un ejercicio colocando la Torre Eiffel en la Alameda Central de la ciudad de México. El resultado fue el siguiente y tardó solo 10 segundo en generarse.

El prompt para esta imagen fue "coloca la Torre Eiffel en el Centro de la Alameda Central de la Ciudad de México". (Foto: Generada en Google Earth con Nano Banana)

Con esta integración, Google amplía el alcance de Nano Banana 2, su modelo de generación y edición de imágenes, y convierte a Google Earth en una plataforma donde los mapas dejan de servir únicamente para explorar el presente y también permiten visualizar el pasado, planear proyectos futuros o experimentar con escenarios completamente imaginarios.

