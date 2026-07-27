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Apple planea entrar al mercado de lentes inteligentes con la privacidad como su principal apuesta

Se prevé que la empresa lance sus nuevos lentes inteligentes no sin antes preparar funciones para reducir el tratamiento de datos.
lun 27 julio 2026 03:00 PM
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Apple deberá hallar una solución ante las preocupaciones por la privacidad antes de lanzar sus próximos lentes inteligentes y asegurarle a los usuarios que la inteligencia artificial (IA) no es una amenaza.
Ante las preocupaciones por la privacidad del usuario, la empresa Apple debe optimizar sus sistemas de seguridad antes de lanzar sus nuevos lentes inteligentes. (Michael M Santiago/GettyImages/Getty Images)

Cuando Meta lanzó sus lentes Meta Ray Ban no pasó mucho tiempo para que en redes sociales apareciera el apodo de “Pervert Glasses”, debido a la posibilidad de grabar a otras personas o burlarse de ellas sin que lo notaran. Estos videos se hicieron virales en los últimos meses y si ves a alguien usándolos genera la duda: ¿Estará escuchando música o grabando lo que haces?

Se dice que de los errores se aprende, por lo que, a diferencia del fracaso de Google Glass en 2013, Meta fue la primera empresa en demostrar gracias a sus alianzas estratégicas con EssilorLuxottica, propietaria de Ray Ban, que las gafas inteligentes podían convertirse en un producto de consumo masivo con precios base desde 299 dólares. Sin embargo, el crecimiento provocó dudas sobre la seguridad, por lo que Apple ahora busca diferenciarse con la promesa de corregir ese aspecto.

Ahora, Apple deberá enfrentarse a este problema y hallar una solución antes de lanzar sus próximos lentes inteligentes y asegurarle a los usuarios que la inteligencia artificial (IA) no es una amenaza, que es funcional y que son seguros para conservar su seguridad. Asimismo, Mark Gurman reportero de Bloomberg especializado en Apple, menciona que la principal razón del retraso de la firma para sus nuevas gafas tiene que ver con los ajustes que se están implementando en cuanto a la seguridad y las medidas de privacidad.

De acuerdo con Business Research Insights, el mercado global de lentes inteligentes tendrá un valor de 13,180 millones de dólares en 2026 y podría crecer hasta 62,640 millones de dólares en 2035 impulsado por la integración de inteligencia artificial, realidad aumentada y computación portátil.

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Ante esto, a medida en que los dispositivos se vuelven más comunes, también aumentan las preocupaciones sobre el uso contínuo de cámaras, inclusive, el mismo reporte menciona que los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos son uno de los principales desafíos para la industria, pues afectan cerca del 46% de las implementaciones de lentes inteligentes y el hecho de usar cámaras genera inquietud en cerca del 38% de los usuarios, cuando por parte de las empresas un 42% considera que el cumplimiento de normas de su protección de datos es una barrera para su adopción a gran escala.

En este sentido, el anuncio de las gafas de Apple se prevé en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de junio de 2027 para estar disponibles a finales de ese mismo año, un lapso que le da la oportunidad de centrarse en el desarrollo del producto y la comunicación sobre la privacidad. Por otro lado, la organización ha dicho que intentará hacer hincapié en funciones que respeten la privacidad como el procesamiento en el dispositivo y la ausencia del reconocimiento facial.

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Lo que se espera de las nuevas gafas inteligentes

Así como el audio y las llamadas, la inteligencia artificial y la cámara opcional, las funciones principales de los lentes inteligentes de Apple, integrarán altavoces y micrófonos para escuchar música, llamadas y notificaciones. También se incluirá Siri, funciones de asistencia y, en cuanto a la cámara opcional, se evaluarán modelos con y sin cámara para la captura de contenido en primera persona.

Con el enfoque en la privacidad, la organización se centrará en que el procesamiento ocurra en el dispositivo, esto evita que los datos sean enviados a servidores externos o a la nube, por lo que toda información y datos se analizan y resuelven de forma local en el celular o computadora. También se espera que los registros de los usuarios no se utilicen para entrenar modelos sin autorización.

La empresa ha enfrentado situaciones complejas en cuanto a la privacidad, pues durante años Apple ha convertido la privacidad en pilar fundamental de su estrategia comercial. Sin embargo, en 2026 investigadores de ciberseguridad cuestionaron la eficacia de la función Hide My Email diseñada para ocultar el correo electrónico real de los usuarios al detectar una vulnerabilidad que comprometía el anonimato digital y que reabrió el debate sobre la rapidez con que la empresa responde a esas fallas.

El énfasis de Apple también responde al contexto en el que llegará este dispositivo, pues en los últimos meses Meta fue blanco de investigaciones de los diarios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs- Posten, los cuales revelaron que contratistas revisaban algunos videos compartidos con MetaAI para etiquetar información y mejorar sus modelos, por lo que el caso reavivó el debate sobre los datos personales alimentando la desconfianza hacia los lentes inteligentes.

En este contexto, el reto de Apple no será el hecho de lanzar su nuevo dispositivo sino convencer a los usuarios de que los lentes con cámaras pueden usarse de manera correcta y sin poner en riesgo la privacidad, pues, la tecnología ya existe pero la confianza podría convertirse en el principal diferenciador entre las empresas que buscan liderar ese mercado.

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Tags

metaverso Apple Inc ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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