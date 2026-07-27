Cuando Meta lanzó sus lentes Meta Ray Ban no pasó mucho tiempo para que en redes sociales apareciera el apodo de “Pervert Glasses”, debido a la posibilidad de grabar a otras personas o burlarse de ellas sin que lo notaran. Estos videos se hicieron virales en los últimos meses y si ves a alguien usándolos genera la duda: ¿Estará escuchando música o grabando lo que haces?

Se dice que de los errores se aprende, por lo que, a diferencia del fracaso de Google Glass en 2013, Meta fue la primera empresa en demostrar gracias a sus alianzas estratégicas con EssilorLuxottica, propietaria de Ray Ban, que las gafas inteligentes podían convertirse en un producto de consumo masivo con precios base desde 299 dólares. Sin embargo, el crecimiento provocó dudas sobre la seguridad, por lo que Apple ahora busca diferenciarse con la promesa de corregir ese aspecto.

Ahora, Apple deberá enfrentarse a este problema y hallar una solución antes de lanzar sus próximos lentes inteligentes y asegurarle a los usuarios que la inteligencia artificial (IA) no es una amenaza, que es funcional y que son seguros para conservar su seguridad. Asimismo, Mark Gurman reportero de Bloomberg especializado en Apple, menciona que la principal razón del retraso de la firma para sus nuevas gafas tiene que ver con los ajustes que se están implementando en cuanto a la seguridad y las medidas de privacidad.

De acuerdo con Business Research Insights, el mercado global de lentes inteligentes tendrá un valor de 13,180 millones de dólares en 2026 y podría crecer hasta 62,640 millones de dólares en 2035 impulsado por la integración de inteligencia artificial, realidad aumentada y computación portátil.