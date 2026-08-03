La inseguridad impulsa el uso de apps para compartir ubicación entre familias

“La inseguridad en la Ciudad de México está muy difícil, entonces uno trata de ver qué hacer; uso la aplicación porque… bueno hace como un año intentaron secuestrar a una sobrina”, dice Guadalupe Rosales, conductor de vehículos por aplicación quien permitió usar su testimonio para Expansión.

Los conductores no son los únicos que buscan cuidarse pues ante la creciente percepción de inseguridad en el país, las aplicaciones de localización se convierten en una herramienta primordial para la seguridad de las personas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada por el Inegi en el 2025, el 29% de los hogares sufrieron algún delito con conductas antisociales en las calles, lo que demuestra cómo hubo al menos una persona víctima de delincuencia con la Ciudad De México a la cabeza.

Aunque durante mucho tiempo el “avísame cuando llegues” se enviaba por mensaje o se recibía por una llamada, en la actualidad se convirtió en una alerta en el celular donde se rastrea o se visualiza cuando un ser querido llegó a casa. De la misma manera, compartir la ubicación ayuda a las personas a dedicar menos tiempo a estar pendientes de donde están y más tiempo en centrarse en su día a día, menciona a Expansión Nicolás Vivero Zaher, VP de comercialización y estrategia para Latinoamérica en Life360.

“De hecho, el 44% de los mexicanos afirma que tener mayor tranquilidad respecto a sus seres queridos fue lo que los impulsó a comenzar a utilizar la aplicación para compartir su ubicación”, afirma Vivero. Por otro lado, existen otras aplicaciones como Google Maps, Isharing y GeoZilla pero algunos usuarios han expresado sentirse más cómodos con Life360.

“Una vez me fui a dejar un servicio a Toluca y cuando abrían la app veían que no me movía por lo que mi esposa se alarmó; la aplicación se trababa y congelaba, por lo que cambiamos a esta aplicación que nos avisa cuando uno sale y cuando uno va llegando”, dice el conductor Guadalupe Rosales, quien menciona que se queda tranquilo al ver cuando su hija Paola llega del trabajo.

