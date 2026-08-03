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La inseguridad impulsa el uso de apps para compartir ubicación entre familias

La tecnología transformó el tradicional "avísame cuando llegues" en un monitoreo en tiempo real que brinda tranquilidad a millones de personas, pero también abre el debate sobre sus límites.
lun 03 agosto 2026 05:55 AM
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Un teléfono inteligente muestra una aplicación de de ubicación con una alerta de llegada a casa.
Las percepciones de inseguridad demuestran la preferencia de los mexicanos en usar apps de localización para sentirse tranquilos. (Imagen: Generada con inteligencia artificial / Expansión)

“La inseguridad en la Ciudad de México está muy difícil, entonces uno trata de ver qué hacer; uso la aplicación porque… bueno hace como un año intentaron secuestrar a una sobrina”, dice Guadalupe Rosales, conductor de vehículos por aplicación quien permitió usar su testimonio para Expansión.

Los conductores no son los únicos que buscan cuidarse pues ante la creciente percepción de inseguridad en el país, las aplicaciones de localización se convierten en una herramienta primordial para la seguridad de las personas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada por el Inegi en el 2025, el 29% de los hogares sufrieron algún delito con conductas antisociales en las calles, lo que demuestra cómo hubo al menos una persona víctima de delincuencia con la Ciudad De México a la cabeza.

Aunque durante mucho tiempo el “avísame cuando llegues” se enviaba por mensaje o se recibía por una llamada, en la actualidad se convirtió en una alerta en el celular donde se rastrea o se visualiza cuando un ser querido llegó a casa. De la misma manera, compartir la ubicación ayuda a las personas a dedicar menos tiempo a estar pendientes de donde están y más tiempo en centrarse en su día a día, menciona a Expansión Nicolás Vivero Zaher, VP de comercialización y estrategia para Latinoamérica en Life360.

“De hecho, el 44% de los mexicanos afirma que tener mayor tranquilidad respecto a sus seres queridos fue lo que los impulsó a comenzar a utilizar la aplicación para compartir su ubicación”, afirma Vivero. Por otro lado, existen otras aplicaciones como Google Maps, Isharing y GeoZilla pero algunos usuarios han expresado sentirse más cómodos con Life360.

“Una vez me fui a dejar un servicio a Toluca y cuando abrían la app veían que no me movía por lo que mi esposa se alarmó; la aplicación se trababa y congelaba, por lo que cambiamos a esta aplicación que nos avisa cuando uno sale y cuando uno va llegando”, dice el conductor Guadalupe Rosales, quien menciona que se queda tranquilo al ver cuando su hija Paola llega del trabajo.

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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en junio del 2026 la percepción de inseguridad delictiva de las personas de 18 años y más fue de 59.8%, por lo que las aplicaciones de localización ofrecen una oportunidad para mantener la paz y tranquilidad si las utilizamos de manera correcta.

Para el director nacional de la licenciatura en psicología clínica y de la salud del Tecnológico de Monterrey, Luis Arturo Sirgo Cruz, estas aplicaciones pueden ser muy útiles al saber que la otra persona está bien, segura y en casa. Sin embargo, la importancia radica desde donde nace su uso: los celos, los estilos de apego o no saber poner límites podrían exacerbar sentimientos de desconfianza que no han sido trabajados en la persona, no por el uso de las herramientas.

“El hecho de tener este tipo de aplicaciones da seguridad, sin embargo, hay una fina línea entre sentirse tranquilo y utilizarlos para la hipervigilancia: los celos, la falta de límites o la validación constante pueden erosionar la confianza y la honestidad en las relaciones”, afirma Luis Arturo Cruz.

El directivo de Life360 demuestra cómo no tan solo la delincuencia motiva a los usuarios para usar esta herramienta sino que ayuda para situaciones cotidianas; desde coordinar encuentros o en situaciones inesperadas como accidentes automovilísticos hasta confirmar como alguien ha llegado a casa sano y salvo.

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De una catástrofe a una plataforma global

Asimismo, la empresa estadounidense Life360, lanzada en 2008 a través de Google Play Store para compartir la ubicación familiar, buscó atender una problemática durante la catástrofe del huracán Katrina en territorio estadounidense en el 2005. De esta forma, su fundador Chris Hulls vio la dificultad que mostraban las familias para comunicarse con sus seres queridos.

Por otro lado, el especialista en salud mental menciona que ante la percepción de inseguridad, es natural que las personas recurran a este tipo de herramientas para sentirse más seguras pero afirma que esta impresión no se da simplemente en un contexto mexicano sino que lo considera un contexto global: “Da seguridad, hay muchos contextos donde esto es importante”, menciona.

Para Vivero, estas plataformas se volverán más proactivas y contextuales donde no solo se ayudará a comprender dónde se encuentra alguien sino que información es útil en un momento dado para que así las personas puedan tomar mejores decisiones, por otro lado, en cuanto a la transparencia y privacidad, el directivo menciona que las empresas tendrán éxito en la medida en que otorguen a las personas un control significativo sobre su información comunicando claramente cómo se utiliza.

En este sentido, y aunque bien es cierto que hay redes sociales donde existen funciones para compartir la ubicación, la unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha informado sobre posibles riesgos de compartir la localización en tiempo real, por esto mismo y debido a las preocupaciones por ataques cibernéticos, Vivero compartió que para asegurar los datos de los usuarios cuentan con múltiples capas de seguridad incluyendo cifrado, acceso restringido, y sistemas diseñados para detectar actividad inusual previniendo así el acceso no autorizado.

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Tecnología, Industria Aplicaciones ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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