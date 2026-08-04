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Spotify apuesta por la industria de experiencias: ya reservó 100,000 boletos a conciertos junto a Live Nation

La plataforma cerró el trimestre con 300 millones de usuarios Premium y reportó avances en su estrategia para ampliar su oferta de audio y experiencias para suscriptores.
mar 04 agosto 2026 12:28 PM
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reporte trimestral de spotify q2 2026
Pese a los resultados, las acciones de la compañía retrocedían tras la publicación del reporte. Los inversionistas reaccionaron con cautela a las previsiones para el siguiente trimestre. (Foto: iStock)

Spotify, la plataforma de streaming de música con mayor número de usuarios activos en el mundo, alcanzó un nuevo máximo de 300 millones de suscriptores Premium durante el segundo trimestre de 2026. Más allá de los resultados financieros, el reporte de la compañía refleja cómo durante ese periodo continuó ampliando su oferta más allá del streaming musical mediante nuevas funciones de inteligencia artificial, audiolibros y experiencias para los seguidores de artistas, además de mostrar los primeros resultados de algunas de estas iniciativas.

Dentro de las apuestas en esta línea que la empresa lanzó en el último trimestre está Personal Podcasts, una herramienta que permite generar episodios de audio personalizados con inteligencia artificial a partir de los intereses y hábitos de escucha de cada usuario; también Reserved, una herramienta disponible en Estados Unidos que ofrece acceso anticipado a boletos de conciertos para los seguidores más activos de determinados artistas, la cual desde su lanzamiento junto con Live Nation logró cerca de 100,000 boletos reservados.

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La empresa también amplió las capacidades de DJ, su asistente impulsado por inteligencia artificial, con cuatro nuevos idiomas: francés, alemán, italiano y portugués de Brasil. Esta función, lanzada en 2023, ya ha sido utilizada por cerca de 100 millones de usuarios Premium.

"Seguimos avanzando con rapidez, impulsados por un producto que evoluciona constantemente, una oferta cada vez más diversa y un modelo que se vuelve más sólido con el tiempo. A medida que seguimos ejecutando nuestra estrategia, nos sentimos confiados en la oportunidad que tenemos por delante", afirmó Daniel Ek, CEO de Spotify, al presentar los resultados del trimestre.

Spotify registró ingresos por 4,777 millones de euros durante el segundo trimestre (cerca de 5,503 millones de dólares), un crecimiento anual de 14%. El margen bruto alcanzó un máximo histórico de 33.4%, mientras que el flujo de caja libre ascendió a 797 millones de euros, unos 918 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de suscriptores y una mayor rentabilidad del negocio.

El mercado europeo concentró el 36% de los suscriptores Premium de Spotify y el 25% de los usuarios activos mensuales. Norteamérica representó el 25% de los suscriptores de pago y el 16% de los usuarios activos, mientras que Latinoamérica cerró el trimestre con el 24% de los suscriptores y el 21% de los usuarios activos mensuales.

La compañía cerró el periodo con 777 millones de usuarios activos mensuales, un incremento de 12% respecto al mismo trimestre de 2025. De ellos, 300 millones correspondieron a suscriptores Premium, un aumento anual de 9% tras sumar siete millones de nuevos usuarios de pago durante el trimestre, uno por encima de la previsión de la empresa.

Para el tercer trimestre, Spotify prevé alcanzar 305 millones de suscriptores Premium, 788 millones de usuarios activos mensuales e ingresos por 5,000 millones de euros, es decir, cerca de 5,760 millones de dólares Además, anticipó que sus gastos operativos seguirán aumentando por mayores inversiones en marketing, infraestructura en la nube e inteligencia artificial para respaldar sus iniciativas de crecimiento.

Pese a los resultados, las acciones de la compañía retrocedían tras la publicación del reporte. Los inversionistas reaccionaron con cautela a las previsiones para el siguiente trimestre, ya que la expectativa de crecimiento de usuarios e ingresos quedó ligeramente por debajo de lo que anticipaba el mercado, además de que Spotify prevé mantener un mayor ritmo de inversión en áreas como inteligencia artificial, marketing y servicios de nube para impulsar el desarrollo de su plataforma.

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