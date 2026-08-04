Spotify apuesta por la industria de experiencias: ya reservó 100,000 boletos a conciertos junto a Live Nation

La empresa también amplió las capacidades de DJ, su asistente impulsado por inteligencia artificial, con cuatro nuevos idiomas: francés, alemán, italiano y portugués de Brasil. Esta función, lanzada en 2023, ya ha sido utilizada por cerca de 100 millones de usuarios Premium.

"Seguimos avanzando con rapidez, impulsados por un producto que evoluciona constantemente, una oferta cada vez más diversa y un modelo que se vuelve más sólido con el tiempo. A medida que seguimos ejecutando nuestra estrategia, nos sentimos confiados en la oportunidad que tenemos por delante", afirmó Daniel Ek, CEO de Spotify, al presentar los resultados del trimestre.

Spotify registró ingresos por 4,777 millones de euros durante el segundo trimestre (cerca de 5,503 millones de dólares), un crecimiento anual de 14%. El margen bruto alcanzó un máximo histórico de 33.4%, mientras que el flujo de caja libre ascendió a 797 millones de euros, unos 918 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de suscriptores y una mayor rentabilidad del negocio.

El mercado europeo concentró el 36% de los suscriptores Premium de Spotify y el 25% de los usuarios activos mensuales. Norteamérica representó el 25% de los suscriptores de pago y el 16% de los usuarios activos, mientras que Latinoamérica cerró el trimestre con el 24% de los suscriptores y el 21% de los usuarios activos mensuales.

La compañía cerró el periodo con 777 millones de usuarios activos mensuales, un incremento de 12% respecto al mismo trimestre de 2025. De ellos, 300 millones correspondieron a suscriptores Premium, un aumento anual de 9% tras sumar siete millones de nuevos usuarios de pago durante el trimestre, uno por encima de la previsión de la empresa.

Para el tercer trimestre, Spotify prevé alcanzar 305 millones de suscriptores Premium, 788 millones de usuarios activos mensuales e ingresos por 5,000 millones de euros, es decir, cerca de 5,760 millones de dólares Además, anticipó que sus gastos operativos seguirán aumentando por mayores inversiones en marketing, infraestructura en la nube e inteligencia artificial para respaldar sus iniciativas de crecimiento.

Pese a los resultados, las acciones de la compañía retrocedían tras la publicación del reporte. Los inversionistas reaccionaron con cautela a las previsiones para el siguiente trimestre, ya que la expectativa de crecimiento de usuarios e ingresos quedó ligeramente por debajo de lo que anticipaba el mercado, además de que Spotify prevé mantener un mayor ritmo de inversión en áreas como inteligencia artificial, marketing y servicios de nube para impulsar el desarrollo de su plataforma.

