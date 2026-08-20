BTS ahora tiene una nueva forma de acercarse a sus fans, Google anunció que llevó a la banda a Gemini con cuatro experiencias interactivas que permiten explorar su música, aprender coreano, seguir sus giras y jugar con contenido inspirado en sus integrantes a través de los términos “Unlock BTS” y “7777”.
¿Eres fan de BTS? Gemini esconde cuatro experiencias que puedes desbloquear
¿Qué puedes hacer con BTS en Gemini?
Las cuatro experiencias lanzadas por la organización estarán disponibles por tiempo ilimitado y en idiomas seleccionados incluyendo el español.
Dentro de las funciones se incluyen explorar preguntas e intereses de los integrantes de la banda como la afición de Jungkook por las bicicletas; convertir la música del grupo en un juego mediante emojis basados en el estado de ánimo y las letras para que el usuario pueda identificar una canción de BTS. También puedes seguir las novedades de la gira generando un resumen diario de noticias en tendencia de las últimas 48 a 72 horas, junto con un calendario de dos semanas que se ajusta automáticamente a la zona horaria del usuario.
Sobre el aprendizaje de corano, la herramienta enseña expresiones utilizadas en conversaciones cotidianas, comentarios en internet y mensajes de fans, además de incorporar pronunciaciones en audio y ejercicios para practicar escritura y habla.
Expansión probó una de las nuevas experiencias y, al seleccionar contenido relacionado con RM, nombre artístico de Kim Nam-joon, rapero principal y líder del grupo, Gemini propuso un itinerario por Nueva York construido alrededor de lugares que la herramienta relaciona con los intereses del artista.
“Si pensamos en un lugar donde es muy probable encontrar a RM, definitivamente sería una ciudad rodeada de arte contemporáneo, naturaleza y lugares tranquilos para leer”, respondió Gemini antes de realizar las recomendaciones que incluyeron lugares como Dia Beacon, The Noguchi Museum y The Strand Bookstore. Sin embargo la herramienta no revela el itinerario real del cantante, sino que con información y asociaciones sobre sus intereses construyó la relación destinada al usuario.
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De preguntarle a la IA a sentir que conoce tus gustos
La colaboración tiene un trasfondo, aparece cuando Google busca convertir a Gemini en algo más que un chatbot al que se acude para responder una pregunta. En mayo, la compañía presentó una evolución de Gemini enfocada en una asistencia más proactiva y personalizada. La empresa quiere que el sistema pueda utilizar contexto para ayudar al usuario durante diferentes actividades y no únicamente responder instrucciones aisladas.
Por otro lado, en México en el mes de abril, Google lanzó “inteligencia personal” , función que cuando el usuario decide activarla y conectar determinados servicios, permite a Gemini utilizar información de su ecosistema digital para generar respuestas y recomendaciones más adaptadas a cada persona.
La diferencia con la experiencia de BTS es buscar el entretenimiento y la relación que millones de seguidores mantienen con el artista pero abre la pregunta sobre los límites de esa cercanía. Ahora, la inteligencia artificial puede saber qué tipo de música escucha una persona, qué lugares le interesan o que integrante de una banda sigue. El resultado puede generar una sensación de personalización mucho mayor, aunque eso no significa que el sistema conozca personalmente al artista o tenga acceso a su vida privada.
De acuerdo con la política de privacidad de Google, se pueden modificar las respuestas generadas por el servicio y la eliminación automática de la actividad para utilizar conversaciones temporales. También menciona que un subconjunto de conversaciones puede ser revisado por personal para mejorar sus servicios dependiendo de la configuración del usuario.
El crecimiento de la empresa refleja el alcance de Google, el cual superó los 1,000 millones de usuarios activos mensuales. El martes 11 de agosto Sundar Pichai mencionó que Gemini es la herramienta con mayor crecimiento que ha tenido la compañía.
Cabe mencionar que la compañía también ha llevado a Gemini a productos como Chrome y está desarrollando funciones capaces de utilizar mayor contexto del usuario para ejecutar tareas de forma autónoma.