Gemini llega a Chrome y ahora permite crear imágenes con Nano Banana sin salir del navegador

La herramienta también tiene integraciones de Gmail, Maps y Calendar, con las que es posible redactar correos electrónicos, consultar ubicaciones y programar reuniones directamente desde Chrome, incluso se puede hacer preguntas sobre videos de YouTube.

En el caso de Gmail incluso permite redactar y enviar correos electrónicos sin abandonar la página en la que el usuario está trabajando. Solo es necesario abrir el panel lateral y solicitar que envíe un correo. Una vez generado, se podrán realizar las ediciones necesarias y enviarlo.

Gemini en Chrome también puede recordar el contexto de conversaciones anteriores. Además, al aprovechar la función de Inteligencia Personal, conecta Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador para obtener respuestas personalizadas según lo que una persona haya buscado en la web.

Respecto a la organización, ahora permite trabajar entre múltiples pestañas, es decir, comparar productos, consolidar investigaciones o resumir información de varias páginas abiertas, pues Gemini tiene la capacidad de comprender el contexto entre pestañas y ayudar a reunir toda la información en un solo lugar.

Desde ahora, Chrome también incluye las capacidades de edición de imágenes impulsadas por IA de Nano Banana 2, lo que permite generar o transformar imágenes directamente desde el navegador utilizando prompts.