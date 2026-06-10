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Gemini ahora está disponible en Chrome, así puedes usarlo y sacarle provecho

Google lanzó su asistente de IA dentro del navegador para simplificar labores, como investigaciones, enviar correos u obtener más contexto de las páginas que visitas.
mié 10 junio 2026 09:00 AM
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Gemini llega a Chrome y ahora permite crear imágenes con Nano Banana sin salir del navegador
Estas nuevas funciones representan un golpe para sitios web y medios de comunicación, pues con ellas, la lectura de un artículo extenso que genera ingresos por publicidad para un editor, por ejemplo, ahora se podría ver desincentivada y, por lo tanto, afectar los ingresos del medio. (Foto: Cortesía Google)

Google dio a conocer que su asistente de inteligencia artificial, Gemini, ahora está disponible en toda Latinoamérica a través del navegador Chrome, con el fin de simplificar las labores diarias de los usuarios, pues tiene la capacidad de comprender y organizar información en tiempo real.

Estas son las nuevas funciones de Chrome y cómo utilizarlas

Con esta integración ahora es posible obtener ayuda de la IA sin cambiar de pestaña, por ejemplo, para resumir un artículo extenso, comprender un tema complejo o generar ideas para un proyecto. En todos estos casos, Gemini estará disponible en el panel lateral de Chrome sin la necesidad de cambiar de pestaña.

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La herramienta también tiene integraciones de Gmail, Maps y Calendar, con las que es posible redactar correos electrónicos, consultar ubicaciones y programar reuniones directamente desde Chrome, incluso se puede hacer preguntas sobre videos de YouTube.

En el caso de Gmail incluso permite redactar y enviar correos electrónicos sin abandonar la página en la que el usuario está trabajando. Solo es necesario abrir el panel lateral y solicitar que envíe un correo. Una vez generado, se podrán realizar las ediciones necesarias y enviarlo.

Gemini en Chrome también puede recordar el contexto de conversaciones anteriores. Además, al aprovechar la función de Inteligencia Personal, conecta Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador para obtener respuestas personalizadas según lo que una persona haya buscado en la web.

Respecto a la organización, ahora permite trabajar entre múltiples pestañas, es decir, comparar productos, consolidar investigaciones o resumir información de varias páginas abiertas, pues Gemini tiene la capacidad de comprender el contexto entre pestañas y ayudar a reunir toda la información en un solo lugar.

Desde ahora, Chrome también incluye las capacidades de edición de imágenes impulsadas por IA de Nano Banana 2, lo que permite generar o transformar imágenes directamente desde el navegador utilizando prompts.

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De acuerdo con la empresa, estas capacidades fueron diseñadas para mantener al usuario siempre en control y para reconocer amenazas conocidas, como intentos de inyección de prompts –una forma de ciberataque–, con el fin de ayudar a las personas a navegar de forma segura.

En el caso de funciones que impliquen acciones, como enviar correos o agregar algo al calendario, las medidas de protección implican siempre solicitar confirmación antes de realizar dichas acciones sensibles.

Google en disputa con los medios de comunicación

Estas nuevas funciones representan un golpe para sitios web y medios de comunicación, pues con ellas, la lectura de un artículo extenso que genera ingresos por publicidad para un editor, por ejemplo, ahora se podría ver desincentivada y, por lo tanto, afectar los ingresos del medio.

Ante este panorama, el regulador de competencia del Reino Unido dijo la semana pasada que los propietarios de páginas web, incluidos los medios de comunicación, tienen derecho a impedir que sus contenidos alimenten la búsqueda con inteligencia artificial (IA) de Google.

El regulador británico CMA aseguró en un comunicado que su decisión colocará "a los editores, en particular a las organizaciones de prensa, en una posición más favorable para negociar acuerdos de contenidos con Google".

"Por primera vez en el mundo, los editores dispondrán a partir de ahora de herramientas eficaces para impedir que sus contenidos se utilicen para alimentar las funcionalidades de IA en la búsqueda", añadió el organismo.

Estas medidas también se relacionan con otras dos funciones de Google: las "Vistas creadas con IA", que genera en la parte superior de los resultados respuestas sintéticas, y el "Modo IA", una búsqueda mediante un robot conversacional no disponible en todos los países.

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Google Inteligencia artificial

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