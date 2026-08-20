Kio It Services ficha a exdirector de Microsoft México para acelerar su negocio de IA y nube

¿Quién es Rafa Sánchez Loza?

Sánchez Loza acumula más de 30 años de experiencia en la industria tecnológica y ha ocupado posiciones directivas en Microsoft, IBM, SAP, Softtek y Genesys, con responsabilidades en México y América Latina.

Una de sus posiciones más recientes fue la dirección general de Microsoft México, en la cual participó en proyectos relacionados con la adopción de inteligencia artificial y servicios de nube entre organizaciones públicas y privadas, así como en iniciativas de desarrollo de talento digital.

Su paso por Microsoft también coincidió con la puesta en operación de la primera región de centros de datos de nube a hiperescala de la tecnológica en México y con el desarrollo del Microsoft Innovation Hub. Además de su trayectoria empresarial, Sánchez Loza ha presidido la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), desde donde ha participado en discusiones sobre digitalización, desarrollo de talento y adopción de tecnologías como inteligencia artificial y ciberseguridad.

“Después de más de tres décadas en esta industria he podido comprobar el enorme potencial que tiene México para convertirse en uno de los protagonistas de la nueva economía tecnológica”, señaló Sánchez Loza sobre su llegada a KIO.

Como CRO, el ejecutivo tendrá ahora el reto de trasladar esa experiencia al crecimiento comercial de una empresa que compite en un mercado donde la adopción de IA está aumentando las necesidades de infraestructura, nube, protección de datos y ciberseguridad de las organizaciones.

KIO IT Services cuenta con más de veinte años de operación y ofrece servicios de inteligencia artificial, ciberseguridad, nube, conectividad, servicios administrados y gestión de aplicaciones para empresas y organizaciones en México.