El proyecto contempla además que las empresas evalúen periódicamente los riesgos que sus servicios representan para los menores y expliquen las medidas adoptadas para reducirlos. El incumplimiento podría derivar en sanciones de hasta 10% de los ingresos mundiales de una plataforma.

"No podemos aceptar el daño que se está haciendo a una generación de niños de Nueva Zelanda", afirmó Luxon al anunciar la iniciativa.

Según el gobierno, uno de cada tres jóvenes de entre 13 y 17 años pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales. Luxon sostuvo que la exposición a contenidos perjudiciales, las características adictivas de algunas plataformas y las presiones sociales están afectando la vida familiar, la salud mental, el sueño y la educación de los menores.

La ministra de Educación, Erica Stanford, subrayó que la responsabilidad recaería en las empresas tecnológicas y no en los menores ni en sus padres. El proyecto no contempla sanciones para los niños, sus padres o cuidadores.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una complicada aritmética parlamentaria. Los partidos ACT y New Zealand First, socios del gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional, se han manifestado en contra de la iniciativa. El opositor Partido Laborista tampoco ha comprometido su respaldo y ha planteado una serie de preguntas antes de decidir su posición.

La propuesta llega además después de una investigación parlamentaria sobre los daños que enfrentan los jóvenes neozelandeses en internet. En marzo, una comisión parlamentaria concluyó que existía la necesidad de reforzar la regulación y recomendó, entre otras medidas, establecer un regulador independiente de seguridad en línea.

Por ahora, se trata de un proyecto de ley y no de una prohibición vigente.

Australia abrió el camino

El antecedente más importante es Australia, que aprobó una ley que estableció una edad mínima de 16 años para determinadas redes sociales. Las restricciones comenzaron a aplicarse el 10 de diciembre de 2025.

La legislación australiana obliga a las plataformas consideradas redes sociales restringidas a tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas. Entre las plataformas sujetas a las restricciones se encuentran Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit y Twitch.

La norma australiana tampoco castiga a los menores ni a sus padres. La responsabilidad recae sobre las plataformas, que pueden enfrentar sanciones de hasta 54.6 millones de dólares australianos por incumplir sus obligaciones.

El gobierno australiano ha defendido la medida como una forma de retrasar el acceso de los adolescentes a las redes sociales, aunque su aplicación ha abierto debates sobre la eficacia de los sistemas de verificación de edad, la privacidad y las formas en que los menores pueden intentar eludir las restricciones.