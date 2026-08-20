La IA ya es compañía emocional para 91,935 universitarios en México

Esto significa que la IA no necesariamente necesita una aplicación especializada para convertirse en parte de la vida cotidiana. Puede aparecer en el mismo espacio donde una persona ya habla con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o pareja.
“El desafío no es técnico, es ético: diseñar experiencias que sumen al bienestar de las personas y no que reemplacen sus vínculos reales”, señala Janeth Rodríguez, VP Revenue de Infobip para Latinoamérica.
¿Compañía o sustituto?
La expansión de los compañeros de IA plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿estas herramientas ayudan a combatir la soledad o pueden terminar profundizándola?
Un chatbot puede estar disponible a cualquier hora, escuchar sin juzgar y responder de manera personalizada. Para alguien que se siente aislado, esa interacción puede representar un alivio inmediato. Pero esa disponibilidad también elimina algunas de las dificultades propias de las relaciones humanas como la reciprocidad, el conflicto, la negociación y la necesidad de construir un vínculo con otra persona.
La investigación académica empieza a mostrar que esta relación tiene efectos más complejos que simplemente hacer sentir acompañada a una persona. Un estudio publicado en 2025 en Frontiers in Public Health , que analizó a 1,379 estudiantes universitarios, encontró una asociación positiva entre la depresión y el uso de IA conversacional como compañía. La soledad apareció como un factor mediador, los estudiantes con mayores niveles de depresión tendían a recurrir más a estos sistemas para buscar compañía, en parte porque experimentaban mayores niveles de soledad. Sin embargo, al tratarse de un estudio transversal, los resultados no permiten afirmar que utilizar IA provoque depresión.
Por otra parte, una investigación centrada en Replika analizó 582 publicaciones de usuarios en Reddit y encontró experiencias que los investigadores asociaron con dependencia emocional. Algunos usuarios atribuían al chatbot necesidades, emociones o estados propios y expresaban la sensación de que debían atenderlo, en patrones que los autores compararon con dinámicas presentes en las relaciones humanas.
Pero la evidencia no apunta únicamente hacia los riesgos, un estudio publicado en 2025 en Annals of the New York Academy of Sciences encontró que los chatbots capaces de ofrecer respuestas más centradas en la persona pueden generar una mayor sensación de validación emocional, apoyo y calidez interpersonal. Esto sugiere que, bajo determinadas condiciones, estas herramientas podrían ofrecer beneficios a personas que experimentan soledad o ansiedad.
Ahora la discusión pasa por determinar qué papel tendrá en la vida emocional de las personas. La evidencia disponible todavía no permite decir que los compañeros de IA sean inherentemente perjudiciales o beneficiosos. Lo que sí muestra es que pueden ofrecer validación y sensación de compañía, al mismo tiempo que existen señales de dependencia y una relación entre su uso, la soledad y otros problemas de salud mental.