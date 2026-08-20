Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La IA ya es compañía emocional para 91,935 universitarios en México

Mientras las plataformas de mensajería mantienen conectados a millones de mexicanos, los chatbots comienzan a ocupar un lugar de “escucha y acompañamiento” hasta simular relaciones afectivas.
jue 20 agosto 2026 04:00 PM
Añadir Expansión en Google
Imagen generada con IA de mujer viendo su teléfono mientras conversa con uan IA. Esta en su habitación y hay libros en su escritorio, señal de que es estudiante.
La inteligencia artificial comienza a ocupar un nuevo espacio en la vida cotidiana: el de la compañía y el apoyo emocional. (Foto: Generada con IA/ChatGPT)

Con el crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa y la facilidad de acceder a ellas, cada vez más usuarios recurren a la tecnología para llenar espacios de compañía.

Entre los universitarios mexicanos, 9% de los utiliza herramientas de IA como apoyo emocional, equivalente a 91,935 jóvenes, de acuerdo con la encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior Mexicana (ENIAG 2025), presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Publicidad

La cifra muestra que el uso de la IA ya no se limita a resolver tareas, generar textos o buscar información. Para una parte de los estudiantes, estas herramientas también funcionan como un espacio para desahogarse, encontrar motivación, hablar sobre ansiedad o estrés y simplemente tener una conversación.

El fenómeno ocurre en una región particularmente acostumbrada a comunicarse mediante el celular. En América Latina, la penetración de los smartphones y las aplicaciones de mensajería se encuentra entre las más altas del mundo. WhatsApp alcanza tasas de uso de entre 80% y 90% dependiendo del país, de acuerdo con un análisis de Infobip.

La paradoja es que estar permanentemente conectado no necesariamente significa sentirse acompañado.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad constituye un problema de salud pública y que afecta de manera importante a adolescentes y adultos jóvenes. En ese contexto, la inteligencia artificial conversacional abre una nueva posibilidad de interacción, una que no requiere que haya otra persona al otro lado de la pantalla.

Del chatbot al compañero digital

Los llamados compañeros de IA son una categoría distinta de las herramientas tradicionales de inteligencia artificial. Su objetivo no es únicamente responder una pregunta o ejecutar una instrucción, sino mantener conversaciones prolongadas, recordar información sobre el usuario, adoptar determinadas personalidades y, en algunos casos, simular vínculos afectivos o románticos.

El mercado refleja el interés creciente por este tipo de experiencias, pues entre 2022 y mediados de 2025, de acuerdo con datos de la firma de inteligencia de aplicaciones Appfigures citados por el sitio especializado TechCrunch.

Algunas de las plataformas más conocidas ya concentran millones de usuarios, por ejemplo, Character.AI reúne alrededor de 233 millones, de los cuales 57% tienen entre 18 y 24 años. Replika, una de las plataformas pioneras en compañía basada en IA, reportó que superó los 30 millones de usuarios acumulados.

Publicidad

Incluso los asistentes integrados dentro de aplicaciones de uso masivo han encontrado un espacio para este tipo de interacción. My AI, de Snapchat, superó los 150 millones de usuarios y registró 10,000 millones de mensajes durante sus primeros dos meses, de acuerdo con los datos proporcionados por Infobip.

Te puede interesar:

Prohibir las redes sociales a niños y adolescentes violaría la Constitución mexicana: analistas
Tecnología

Prohibir redes sociales a infancias violaría la Constitución, advierten analistas

La dimensión romántica está creciendo

En Estados Unidos, 19% de los adultos afirma haber conversado con un sistema de IA diseñado para simular una pareja. Entre los jóvenes, el porcentaje es todavía mayor, un estudio de 2025 del Wheatley Institute de Brigham Young University encontró que 31% de los hombres jóvenes había hablado con una pareja romántica de IA, frente a 23% de las mujeres.

Una encuesta de Infobip encontró que la mitad de los adultos de entre 35 y 44 años consultados había coqueteado con un chatbot en algún momento. La curiosidad fue la principal motivación, mencionada por 47.2% de los participantes, mientras que 23.9% dijo haberlo hecho porque se sentía solo y encontraba consuelo en esas interacciones.

Además, el estudio Singles in America, de Match, encontró que 26% de los solteros utiliza herramientas de IA para mejorar su vida romántica, un aumento de 333% frente a 2024.

La expansión de estos vínculos ocurre sobre una infraestructura que los usuarios ya conocen: la mensajería.

Infobip analizó 3.8 billones de mensajes intercambiados durante dos décadas y 628,000 millones de interacciones móviles registradas únicamente en 2025. Su conclusión es que la comunicación digital está dejando atrás las interacciones de un solo canal: apenas 2.3% de la comunicación analizada ocurre mediante un único canal, mientras que 98% combina varios.

WhatsApp es particularmente relevante para las conversaciones con inteligencia artificial. La plataforma concentra 91% de las interacciones de IA conversacional realizadas a través de este canal y registró un crecimiento interanual de 25%, según Infobip. En México, más de 75% de la población utiliza WhatsApp.

Publicidad

Esto significa que la IA no necesariamente necesita una aplicación especializada para convertirse en parte de la vida cotidiana. Puede aparecer en el mismo espacio donde una persona ya habla con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o pareja.

“El desafío no es técnico, es ético: diseñar experiencias que sumen al bienestar de las personas y no que reemplacen sus vínculos reales”, señala Janeth Rodríguez, VP Revenue de Infobip para Latinoamérica.

¿Compañía o sustituto?

La expansión de los compañeros de IA plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿estas herramientas ayudan a combatir la soledad o pueden terminar profundizándola?

Un chatbot puede estar disponible a cualquier hora, escuchar sin juzgar y responder de manera personalizada. Para alguien que se siente aislado, esa interacción puede representar un alivio inmediato. Pero esa disponibilidad también elimina algunas de las dificultades propias de las relaciones humanas como la reciprocidad, el conflicto, la negociación y la necesidad de construir un vínculo con otra persona.

La investigación académica empieza a mostrar que esta relación tiene efectos más complejos que simplemente hacer sentir acompañada a una persona. Un estudio publicado en 2025 en Frontiers in Public Health , que analizó a 1,379 estudiantes universitarios, encontró una asociación positiva entre la depresión y el uso de IA conversacional como compañía. La soledad apareció como un factor mediador, los estudiantes con mayores niveles de depresión tendían a recurrir más a estos sistemas para buscar compañía, en parte porque experimentaban mayores niveles de soledad. Sin embargo, al tratarse de un estudio transversal, los resultados no permiten afirmar que utilizar IA provoque depresión.

Por otra parte, una investigación centrada en Replika analizó 582 publicaciones de usuarios en Reddit y encontró experiencias que los investigadores asociaron con dependencia emocional. Algunos usuarios atribuían al chatbot necesidades, emociones o estados propios y expresaban la sensación de que debían atenderlo, en patrones que los autores compararon con dinámicas presentes en las relaciones humanas.

Pero la evidencia no apunta únicamente hacia los riesgos, un estudio publicado en 2025 en Annals of the New York Academy of Sciences encontró que los chatbots capaces de ofrecer respuestas más centradas en la persona pueden generar una mayor sensación de validación emocional, apoyo y calidez interpersonal. Esto sugiere que, bajo determinadas condiciones, estas herramientas podrían ofrecer beneficios a personas que experimentan soledad o ansiedad.

Ahora la discusión pasa por determinar qué papel tendrá en la vida emocional de las personas. La evidencia disponible todavía no permite decir que los compañeros de IA sean inherentemente perjudiciales o beneficiosos. Lo que sí muestra es que pueden ofrecer validación y sensación de compañía, al mismo tiempo que existen señales de dependencia y una relación entre su uso, la soledad y otros problemas de salud mental.

Tags

Inteligencia artificial Salud Mental

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad