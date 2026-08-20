La IA ya es compañía emocional para 91,935 universitarios en México

La cifra muestra que el uso de la IA ya no se limita a resolver tareas, generar textos o buscar información. Para una parte de los estudiantes, estas herramientas también funcionan como un espacio para desahogarse, encontrar motivación, hablar sobre ansiedad o estrés y simplemente tener una conversación.

El fenómeno ocurre en una región particularmente acostumbrada a comunicarse mediante el celular. En América Latina, la penetración de los smartphones y las aplicaciones de mensajería se encuentra entre las más altas del mundo. WhatsApp alcanza tasas de uso de entre 80% y 90% dependiendo del país, de acuerdo con un análisis de Infobip.

La paradoja es que estar permanentemente conectado no necesariamente significa sentirse acompañado.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad constituye un problema de salud pública y que afecta de manera importante a adolescentes y adultos jóvenes. En ese contexto, la inteligencia artificial conversacional abre una nueva posibilidad de interacción, una que no requiere que haya otra persona al otro lado de la pantalla.

Del chatbot al compañero digital

Los llamados compañeros de IA son una categoría distinta de las herramientas tradicionales de inteligencia artificial. Su objetivo no es únicamente responder una pregunta o ejecutar una instrucción, sino mantener conversaciones prolongadas, recordar información sobre el usuario, adoptar determinadas personalidades y, en algunos casos, simular vínculos afectivos o románticos.

El mercado refleja el interés creciente por este tipo de experiencias, pues entre 2022 y mediados de 2025, de acuerdo con datos de la firma de inteligencia de aplicaciones Appfigures citados por el sitio especializado TechCrunch.

Algunas de las plataformas más conocidas ya concentran millones de usuarios, por ejemplo, Character.AI reúne alrededor de 233 millones, de los cuales 57% tienen entre 18 y 24 años. Replika, una de las plataformas pioneras en compañía basada en IA, reportó que superó los 30 millones de usuarios acumulados.