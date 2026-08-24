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¿Tu wifi tiene dos redes y una dice 5G? Esto es lo que significa realmente y cuál deberías usar

Si la señal pierde fuerza al alejarte del módem, existen razones técnicas que explican el cambio y formas de elegir una conexión más conveniente.
lun 24 agosto 2026 04:50 PM
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La confusión aumenta porque la combinación "5G" también aparece en los teléfonos celulares. (trumzz/Getty Images/iStockphoto)

Si al buscar la conexión wifi tu casa aparecen dos redes con nombres prácticamente iguales y una termina en “5G”, es normal preguntarse por qué existen ambas y si alguna ofrece un servicio diferente. La confusión aumenta porque esa misma combinación de números y letra también aparece en los teléfonos celulares.

Pero en los servicios de wifi tiene otro significado y conocerlo puede ayudarte a elegir mejor la red cuando te conectas desde distintos puntos de tu casa.

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¿Qué significa el 5G que aparece en tu red wifi?

Ese “5G” significa 5 GHz y no tiene relación con el 5G de las redes móviles. Cuando tu módem muestra una red como “MiCasa” y otra como “MiCasa-5G”, las dos pertenecen a la misma conexión de internet, pero utilizan diferentes bandas de frecuencia.

La red que aparece sin esa terminación normalmente trabaja en 2.4 GHz, mientras que la identificada como “5G” utiliza 5 GHz. En este caso, la letra “G” no significa generación, como ocurre con las redes celulares 2G, 3G, 4G o 5G, sino que forma parte de la referencia a los gigahercios (GHz) de la frecuencia utilizada.

Por eso, no necesitas contratar otro servicio ni significa que tengas dos conexiones de internet independientes. Tu router simplemente ofrece dos formas de conectarte a la misma red.

Los equipos de doble banda son comunes entre los proveedores de internet en México. Por ejemplo, Totalplay ofrece equipos como el ONT WiFi 6, mientras que Izzi utiliza modelos como el Kaón CG3000, capaces de trabajar con las dos bandas.

Una red protegida con contraseña y administrada por un establecimiento identificado ofrece una mayor seguridad.
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¿Cuál red wifi debes usar, la normal o la que dice 5G?

La red de 5 GHz conviene cuando estás cerca del módem y quieres aprovechar una mayor velocidad; 2.4 GHz resulta más útil cuando necesitas que la señal llegue más lejos.

Si tienes una computadora, celular, consola o televisión en la misma habitación que el router, conectarla a 5 GHz puede ser una buena opción para actividades que requieren una mayor transferencia de datos.

Cuando el dispositivo está en otra habitación y existen paredes entre ambos puntos, 2.4 GHz puede ofrecer un mejor resultado, porque su señal conserva el alcance durante una distancia mayor.

La elección depende, entonces, de dónde está el dispositivo y qué necesitas hacer con la conexión. No necesariamente debes elegir la red que dice “5G” solo porque su nombre parezca indicar que es superior.

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Esto puede afectar tu wifi aunque estés conectado a la banda adecuada

La saturación de otras redes wifi también puede afectar tu conexión, tanto si utilizas 2.4 GHz como 5 GHz. Los routers dividen cada banda en diferentes canales para organizar las conexiones y evitar que todas las señales utilicen exactamente el mismo espacio.

En 2.4 GHz existen 14 canales, identificados del 1 al 14. El canal 1 utiliza frecuencias de 2.401 a 2.423 GHz, mientras que el canal 14 se encuentra entre 2.473 y 2.495 GHz. La banda de 5 GHz también está dividida en diferentes canales, aunque su distribución es distinta.

Cuando varias redes cercanas coinciden en canales o zonas del espectro, pueden producirse interferencias. Esto es especialmente relevante en edificios, departamentos o zonas con muchas viviendas, donde numerosos routers pueden estar funcionando al mismo tiempo.

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