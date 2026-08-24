¿Qué significa el 5G que aparece en tu red wifi?

Ese “5G” significa 5 GHz y no tiene relación con el 5G de las redes móviles. Cuando tu módem muestra una red como “MiCasa” y otra como “MiCasa-5G”, las dos pertenecen a la misma conexión de internet, pero utilizan diferentes bandas de frecuencia.

La red que aparece sin esa terminación normalmente trabaja en 2.4 GHz, mientras que la identificada como “5G” utiliza 5 GHz. En este caso, la letra “G” no significa generación, como ocurre con las redes celulares 2G, 3G, 4G o 5G, sino que forma parte de la referencia a los gigahercios (GHz) de la frecuencia utilizada.

Por eso, no necesitas contratar otro servicio ni significa que tengas dos conexiones de internet independientes. Tu router simplemente ofrece dos formas de conectarte a la misma red.

Los equipos de doble banda son comunes entre los proveedores de internet en México. Por ejemplo, Totalplay ofrece equipos como el ONT WiFi 6, mientras que Izzi utiliza modelos como el Kaón CG3000, capaces de trabajar con las dos bandas.

¿Cuál red wifi debes usar, la normal o la que dice 5G?

La red de 5 GHz conviene cuando estás cerca del módem y quieres aprovechar una mayor velocidad; 2.4 GHz resulta más útil cuando necesitas que la señal llegue más lejos.

Si tienes una computadora, celular, consola o televisión en la misma habitación que el router, conectarla a 5 GHz puede ser una buena opción para actividades que requieren una mayor transferencia de datos.

Cuando el dispositivo está en otra habitación y existen paredes entre ambos puntos, 2.4 GHz puede ofrecer un mejor resultado, porque su señal conserva el alcance durante una distancia mayor.

La elección depende, entonces, de dónde está el dispositivo y qué necesitas hacer con la conexión. No necesariamente debes elegir la red que dice “5G” solo porque su nombre parezca indicar que es superior.