¿Qué información pueden obtener a través de una red WiFi pública?

El acceso gratuito a internet se ha convertido en un servicio común en aeropuertos, hoteles, restaurantes, centros comerciales, calles, transporte público y otros espacios. Sin embargo, la Profeco advierte que no todas las redes ofrecen el mismo nivel de seguridad y que las redes abiertas requieren mayores precauciones porque la información de los usuarios puede ser interceptada o su navegación redirigida hacia sitios de fraudes.

La Revista del Consumidor, realizada por la dependencia, señala que las redes protegidas con contraseña suelen incorporar mecanismos de cifrado que ofrecen una capa adicional de seguridad. En cambio, las redes abiertas facilitan que terceros intenten acceder a la información que viaja entre el dispositivo y la conexión.

¿Qué datos me pueden robar al conectarme en un WiFi gratuito?

Entre los datos que pueden quedar expuestos se encuentran correos electrónicos, contraseñas, códigos PIN, credenciales para acceder a aplicaciones, datos bancarios e información financiera si el usuario los introduce mientras está conectado a una red insegura.

Por eso, Profeco recomienda evitar cualquier actividad que implique compartir este tipo de información cuando no se tenga certeza sobre la autenticidad de la conexión.

Las redes WiFi públicas pueden representar un riesgo si no se verifica su autenticidad antes de utilizarlas.

El organismo también alerta sobre otro riesgo frecuente, ya que, las redes falsas pueden copiar el nombre de un negocio, aeropuerto o cafetería para engañar a las personas. Por ejemplo, pueden aparecer dos redes con nombres muy similares, como "Café_Oficial" y "Café_Free", con el objetivo de que el usuario se conecte a la equivocada y entregue información sin darse cuenta.

El robo de identidad, uno de los principales riesgos

El robo de información en una red WiFi insegura no siempre tiene un impacto inmediato, en muchos casos, los datos obtenidos se utilizan para cometer robo de identidad, un delito que consiste en hacerse pasar por otra persona para realizar trámites, contratar servicios o cometer fraudes.

Datos como el nombre completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, CURP, RFC o copias de identificaciones oficiales pueden ser utilizados para suplantar la identidad de una persona si caen en manos equivocadas.