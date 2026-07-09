El conectarse al WiFi gratuito de un aeropuerto, hotel, cafetería o plaza comercial puede parecer que no tiene ninguna consecuencia, pero realizar esa acción puede representar un riesgo para la información personal.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que algunas redes públicas o falsas pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para interceptar datos personales, financieros e incluso contraseñas. Antes de conectarse, recomienda verificar que la red pertenezca realmente al establecimiento y evitar compartir información sensible, especialmente durante viajes o al utilizar servicios fuera de casa.
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¿Qué información pueden obtener a través de una red WiFi pública?
El acceso gratuito a internet se ha convertido en un servicio común en aeropuertos, hoteles, restaurantes, centros comerciales, calles, transporte público y otros espacios. Sin embargo, la Profeco advierte que no todas las redes ofrecen el mismo nivel de seguridad y que las redes abiertas requieren mayores precauciones porque la información de los usuarios puede ser interceptada o su navegación redirigida hacia sitios de fraudes.
La Revista del Consumidor, realizada por la dependencia, señala que las redes protegidas con contraseña suelen incorporar mecanismos de cifrado que ofrecen una capa adicional de seguridad. En cambio, las redes abiertas facilitan que terceros intenten acceder a la información que viaja entre el dispositivo y la conexión.
¿Qué datos me pueden robar al conectarme en un WiFi gratuito?
Entre los datos que pueden quedar expuestos se encuentran correos electrónicos, contraseñas, códigos PIN, credenciales para acceder a aplicaciones, datos bancarios e información financiera si el usuario los introduce mientras está conectado a una red insegura.
Por eso, Profeco recomienda evitar cualquier actividad que implique compartir este tipo de información cuando no se tenga certeza sobre la autenticidad de la conexión.
El organismo también alerta sobre otro riesgo frecuente, ya que, las redes falsas pueden copiar el nombre de un negocio, aeropuerto o cafetería para engañar a las personas. Por ejemplo, pueden aparecer dos redes con nombres muy similares, como "Café_Oficial" y "Café_Free", con el objetivo de que el usuario se conecte a la equivocada y entregue información sin darse cuenta.
El robo de identidad, uno de los principales riesgos
El robo de información en una red WiFi insegura no siempre tiene un impacto inmediato, en muchos casos, los datos obtenidos se utilizan para cometer robo de identidad, un delito que consiste en hacerse pasar por otra persona para realizar trámites, contratar servicios o cometer fraudes.
Datos como el nombre completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, CURP, RFC o copias de identificaciones oficiales pueden ser utilizados para suplantar la identidad de una persona si caen en manos equivocadas.
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que esta información puede servir para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, contratar servicios o realizar compras a nombre de la víctima.
Por ello, los especialistas recomiendan no compartir información personal o financiera cuando se utiliza una red WiFi pública y activar mecanismos de seguridad, como la autenticación en dos pasos, para dificultar el acceso no autorizado a las cuentas, incluso si una contraseña llega a ser comprometida.
Las señales que debes revisar antes de conectarte
Para ayudar a los consumidores, la Profeco elaboró un "semáforo de conexión" con recomendaciones para identificar cuándo una red es relativamente segura y cuándo es mejor evitarla.
La dependencia señala que una conexión ofrece una confianza básica cuando pertenece a un establecimiento identificable, como un hotel, cafetería, aeropuerto o institución pública.
Además, en su mayoría es necesaria una contraseña y no pide información innecesaria, como correos electrónicos, números telefónicos, datos bancarios o claves de acceso. Estas redes pueden utilizarse para consultar mapas, enviar mensajes o realizar búsquedas generales en internet.
En cambio, recomienda extremar precauciones cuando la red está abierta, tiene nombres genéricos como "WiFi gratis 123" o no es posible identificar quién la administra. En estos casos lo más recomendable es limitarse a consultas rápidas y evitar iniciar sesión en aplicaciones, realizar compras o acceder a la banca electrónica.
La Profeco también aconseja desconfiar cuando la conexión redirige constantemente a otros sitios web, solicita datos inusuales o aparecen varias redes con nombres casi idénticos.
Además, pide revisar que las páginas comiencen con https:// y muestren el ícono de un candado cerrado antes de introducir cualquier dato personal. Otra recomendación es descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar que no soliciten permisos que no corresponden con su funcionamiento, como acceso a contactos, cámara o micrófono sin justificación.
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Los datos móviles para evitar robo de datos
Aunque conectarse a una red WiFi gratuita puede ayudar a ahorrar datos, los especialistas en ciberseguridad recomiendan utilizar la red móvil del teléfono cuando se realizarán actividades que impliquen compartir información sensible. Entre ellas se encuentran ingresar a la banca electrónica, hacer transferencias, pagar con tarjeta, realizar compras en línea o acceder a cuentas de trabajo.
La Profeco señala que las redes públicas son más seguras para actividades de bajo riesgo, como consultar mapas, revisar noticias, navegar por internet o ver contenido en plataformas de entretenimiento. Si necesitas realizar un trámite financiero o introducir contraseñas importantes y no tienes certeza de que la conexión sea segura, utilizar los datos móviles es la opción más recomendable para reducir el riesgo de que tu información sea interceptada.