Amazon sube precios de Alexa ante la escasez de la RAM

Empresas como Apple y Nvidia supieron prever para no lamentar pues al conocer que llegaría la crisis, se adelantaron y acapararon componentes, inclusive, en su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del 2026 Apple aceptó que esperaban un empeoramiento de la crisis de RAM que afectaba la fabricación de sus iPhone y Mac.

El ajuste de Amazon muestra que la presión ya no se limita a fabricantes de computadoras o teléfonos. Uno de los casos es el Echo Dot, uno de sus altavoces inteligentes más económicos, cuyo precio pasó de 49.99 a 79.99 dólares, mientras que en México el precio de salida oficial de la Amazon Echo Dot de 5.ª generación (lanzada a finales de 2022) fue de 1,299 pesos y actualmente aparece en 1,699 pesos.

La idea es que, aunque hubo este ajuste, el compromiso de Amazon de ofrecer productos de buena calidad a precios accesibles se mantiene, dijo la empresa a Expansión. Además, los clientes pueden seguir esperando promociones periódicas en toda la gama de productos a lo largo del año.

Amazon también explicó a este medio que la industria de electrónica de consumo ha estado enfrentando aumentos importantes en los costos de componentes de memoria y almacenamiento y que absorbió estos incrementos durante el mayor tiempo posible, pero recientemente fue necesario hacer un ajuste de precios en sus diferentes líneas de productos.

El problema está detrás de prácticamente cualquier dispositivo electrónico, pues la memoria RAM permite almacenar temporalmente la información que un equipo necesita para ejecutar procesos y está presente en teléfonos, computadoras, tabletas, consolas, teles y otros dispositivos conectados.

Pero la misma industria que fabrica memoria para estos productos está atendiendo una demanda mucho más rentable: los centros de datos para inteligencia artificial.

Los fabricantes de memoria han priorizado componentes destinados a servidores y procesadores de IA, donde pueden obtener precios mayores. Esa reorganización reduce la disponibilidad para productos electrónicos de consumo y aumenta sus costos.