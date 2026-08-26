Los dispositivos de consumo atraviesan una crisis dado a la fuerte demanda de memoria para infraestructura de inteligencia artificial elevando así los costos de los componentes. Amazon aumentó los precios de sus productos como Echo, Kindle, Fire TV y eero en Estados Unidos hasta en un 60%.
Amazon sube precios de Alexa ante la escasez de la RAM
Empresas como Apple y Nvidia supieron prever para no lamentar pues al conocer que llegaría la crisis, se adelantaron y acapararon componentes, inclusive, en su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del 2026 Apple aceptó que esperaban un empeoramiento de la crisis de RAM que afectaba la fabricación de sus iPhone y Mac.
El ajuste de Amazon muestra que la presión ya no se limita a fabricantes de computadoras o teléfonos. Uno de los casos es el Echo Dot, uno de sus altavoces inteligentes más económicos, cuyo precio pasó de 49.99 a 79.99 dólares, mientras que en México el precio de salida oficial de la Amazon Echo Dot de 5.ª generación (lanzada a finales de 2022) fue de 1,299 pesos y actualmente aparece en 1,699 pesos.
La idea es que, aunque hubo este ajuste, el compromiso de Amazon de ofrecer productos de buena calidad a precios accesibles se mantiene, dijo la empresa a Expansión. Además, los clientes pueden seguir esperando promociones periódicas en toda la gama de productos a lo largo del año.
Amazon también explicó a este medio que la industria de electrónica de consumo ha estado enfrentando aumentos importantes en los costos de componentes de memoria y almacenamiento y que absorbió estos incrementos durante el mayor tiempo posible, pero recientemente fue necesario hacer un ajuste de precios en sus diferentes líneas de productos.
El problema está detrás de prácticamente cualquier dispositivo electrónico, pues la memoria RAM permite almacenar temporalmente la información que un equipo necesita para ejecutar procesos y está presente en teléfonos, computadoras, tabletas, consolas, teles y otros dispositivos conectados.
Pero la misma industria que fabrica memoria para estos productos está atendiendo una demanda mucho más rentable: los centros de datos para inteligencia artificial.
Los fabricantes de memoria han priorizado componentes destinados a servidores y procesadores de IA, donde pueden obtener precios mayores. Esa reorganización reduce la disponibilidad para productos electrónicos de consumo y aumenta sus costos.
México ya empieza a resentir la escasez de RAM
Amazon informó a Expansión que estos incrementos se aplicarán de la misma manera en México, el mercado nacional ya presenta señales de la presión que ejerce la escasez de memoria internacionalmente.
IDC estima que durante 2026 se venderán 24.7 millones de smartphones en México, 12% menos que los 28.4 millones registrados en 2025, por lo que, el efecto no necesariamente aparecerá únicamente como una etiqueta con un precio mayor.
Los fabricantes también pueden reducir la cantidad de memoria o almacenamiento de sus dispositivos, mantener especificaciones durante más generaciones o disminuir la oferta de equipos económicos. Los smartphones de menos de 4,000 pesos están entre los más expuestos en México y el ticket promedio de compra superará los 10,000 pesos este año, según las estimaciones de IDC.
La presión tampoco se limita a los celulares debido a que HP México reconoció que la falta y encarecimiento de RAM los ha obligado a modificar su estrategia comercial. Adriana Flores, directora general de la compañía en el país explicó a Expansión que los consumidores y empresas estaban acostumbrados a solicitar computadoras con configuraciones específicas, pero ahora la compañía debe orientar la demanda hacia los equipos disponibles.
La IA comienza a trasladar su costo al consumidor
La paradoja es que la misma inteligencia artificial que las compañías utilizan como argumento para vender una nueva generación de dispositivos también está subiendo los precios de los componentes que se necesitan para fabricarlos.
Los productores tienen básicamente tres alternativas: absorber el incremento y sacrificar margen, reducir las especificaciones de sus equipos o trasladar una parte del costo al consumidor, por lo que, Amazon acaba de optar por esta última vía en parte de su catálogo estadounidense.
Apple también ha enfrentado esta decisión. Aunque logró amortiguar inicialmente parte del impacto gracias a inventarios acumulados y acuerdos con proveedores, la presión sobre la cadena de suministro redujo su margen para conseguir más componentes.
Por otra parte, para compañías con menores volúmenes de compra, la situación puede ser todavía más compleja debido a que los fabricantes grandes tienen mayor capacidad para negociar contratos de largo plazo y asegurar el suministro, mientras empresas más pequeñas enfrentan menor poder de negociación frente a los proveedores de memoria.
Para el consumidor mexicano eso significa que el impacto de la carrera por construir infraestructura para IA puede aparecer mucho antes de utilizar un modelo avanzado, en el precio de su próximo teléfono, computadora o dispositivo conectado, o en las características que recibirá por el mismo dinero.