Adiós a los celulares de menos de 4,000 pesos: la venta de smartphones caerá 12% y la razón es la crisis de RAM

De acuerdo con Analí Galván, analista senior de consumo de IDC México, los fabricantes de memorias han priorizado la producción destinada a centros de datos y procesadores para IA, lo que redujo la disponibilidad para teléfonos inteligentes.

"Es totalmente oferta y demanda. Ahorita, como los microprocesadores para IA están demandando mucho, pagan un precio mucho más elevado y están dando prioridad a ellos", señala y agrega que esto ha elevado entre 20% y 30% el costo de las memorias frente al año anterior, lo que en consecuencia obligado a las marcas a lanzar equipos con especificaciones similares, pero con precios más altos.

En términos de costos, a pesar de la caída en ventas, el mercado mantendrá un crecimiento, debido a que cada vez se están comercializando menos unidades con capacidades bajas, es decir, los dispositivos cada vez son más costosos, incluso a niveles de entrada.

Al respecto, IDC estima que el segmento alcanzará unos 257 millones de pesos en 2026, lo cual representa un incremento frente a los 148 millones que se registraron en 2020, debido al aumento en los precios promedio.

"En 2026 estamos proyectando que el ticket promedio va a superar los 10,000 pesos", indica Galván y anticipó, además, una menor oferta de equipos económicos y portafolios más reducidos por parte de las marcas, siendo la gama de menos de 4,000 pesos la más afectada, lo que presionará aún más al consumidor.