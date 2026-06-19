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Ventas de smartphones en México caerán 12% por crisis de la RAM

A pesar de la caída en ventas de unidades durante 2026, el mercado mantendrá un crecimiento económico, debido a que se venderán más dispositivos de mayores costos.
vie 19 junio 2026 12:50 PM
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Adiós a los celulares de menos de 4,000 pesos: la venta de smartphones caerá 12% y la razón es la crisis de RAM
Si bien la escasez de memorias es el principal argumento en la transformación del mercado de teléfonos inteligentes, la guerra entre Estados Unidos e Irán también está impactando a la industria. (Peter Nicholls/Getty Images)

El mercado de teléfonos inteligentes en México resentirá la crisis de memoria RAM. De acuerdo con datos de la consultora IDC, en 2026 este sector cerrará con 24.7 millones de unidades vendidas, lo que representa una caída del 12% respecto al 2025, cuando se vendieron 28.4 millones de dispositivos.

La razón detrás de esta caída ya es conocida en la industria: la crisis de la memoria RAM, un criterio que también está teniendo impacto a nivel mundial, pues la previsión para el resto del mundo es que la caída sea de 13%, con 1,090 millones de unidades vendidas.

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De acuerdo con Analí Galván, analista senior de consumo de IDC México, los fabricantes de memorias han priorizado la producción destinada a centros de datos y procesadores para IA, lo que redujo la disponibilidad para teléfonos inteligentes.

"Es totalmente oferta y demanda. Ahorita, como los microprocesadores para IA están demandando mucho, pagan un precio mucho más elevado y están dando prioridad a ellos", señala y agrega que esto ha elevado entre 20% y 30% el costo de las memorias frente al año anterior, lo que en consecuencia obligado a las marcas a lanzar equipos con especificaciones similares, pero con precios más altos.

En términos de costos, a pesar de la caída en ventas, el mercado mantendrá un crecimiento, debido a que cada vez se están comercializando menos unidades con capacidades bajas, es decir, los dispositivos cada vez son más costosos, incluso a niveles de entrada.

Al respecto, IDC estima que el segmento alcanzará unos 257 millones de pesos en 2026, lo cual representa un incremento frente a los 148 millones que se registraron en 2020, debido al aumento en los precios promedio.

"En 2026 estamos proyectando que el ticket promedio va a superar los 10,000 pesos", indica Galván y anticipó, además, una menor oferta de equipos económicos y portafolios más reducidos por parte de las marcas, siendo la gama de menos de 4,000 pesos la más afectada, lo que presionará aún más al consumidor.

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Como parte de este comportamiento, el usuario también extenderá los ciclos de reemplazo de sus equipos. La experta detalla que ante las presiones de la memoria RAM, este ciclo será de tres años para los mexicanos, cuando antes era menor.

La guerra también impacta a las ventas de smartphones

Si bien la escasez de memorias es el principal argumento en la transformación del mercado de teléfonos inteligentes, Nabila Popal, director senior de investigación de IDC, resalta que no es el único, pues la guerra entre Estados Unidos e Irán también está impactando a la industria.

“La guerra añadió una nueva capa de presión sobre los costes para los fabricantes de smartphones, impulsada por el aumento de los precios del petróleo y los costes de transporte. En conjunto, estas presiones obligan a los proveedores a reducir los envíos, subir los precios y concentrarse en los segmentos de precios más altos”.

Todas estas condiciones van a generar que el mercado se enfoque en equipos de mayor precio promedio, lo cual va a favorecer a los segmentos premium de dispositivos, elevando el costo promedio de venta a un récord de 550 dólares, es decir, 100 dólares más que el año pasado.

En términos de finanzas personales, esto significa que los fabricantes y vendedores deberán adaptar sus estrategias por canal, financiamiento y segmento de consumidores, con la finalidad de no vender menos.

Por lo tanto, IDC anticipa un mayor peso en esquemas de financiamiento, como los pagos a meses, programas de renovación de equipos, modelos de trade-in (dar un teléfono viejo como enganche de uno nuevo), dispositivos reacondicionados y garantías extendidas.

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