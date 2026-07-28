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Economía

La fiebre por la IA encarece 4.52% las computadoras en México en solo 15 días

El encarecimiento de equipos de cómbuto ocurre en un momento particularmente sensible para los hogares mexicanos; el regreso a clases.
mar 28 julio 2026 05:25 PM
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El auge de la inteligencia artificial presiona la oferta mundial de memoria y comienza a reflejarse en el precio de las computadoras que compran los hogares mexicanos. (damircudic/Getty Images)

La escasez mundial de memoria que exigen los centros de datos de inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés) dejó de ser un problema exclusivo de las grandes tecnológicas y ya se refleja en lo que paga el consumidor mexicano por una computadora.

En la primera quincena de julio de 2026 el genérico "computadoras" subió 4.52% quincenal, la variación más alta registrada por este producto en los últimos cinco años y superando incluso el pico de 3.42% observado en julio de 2022, en plena crisis global de semiconductores pospandemia, refieren cifras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa anual, el incremento es de 8.56%, un contraste abrupto frente a los descensos de precio que había mostrado este producto durante buena parte de 2022, 2023 y 2024, cuando llegó a acumular caídas anuales de más de 20%.

La escalada en el precio de las computadoras responde a un cambio en la estructura de costos de fabricación. HP reveló en su reporte de resultados de julio de 2026 que la memoria y el almacenamiento pasaron de representar entre 15% y 18% del costo total de materiales de una laptop a 35% en un solo trimestre, con el costo de la memoria duplicándose en ese lapso.

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En contraste, existen electrodomésticos que dependen mucho menos de semiconductores avanzados y cuya inflación no es comparable. En la misma quincena, los refrigeradores subieron apenas 0.36%, las lavadoras 0.25% y los hornos de microondas incluso bajaron 0.23%, detalla Inegi.

La industria de semiconductores está desviando su capacidad de producción hacia los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) que necesitan los servidores de IA, y esa reasignación está encareciendo la memoria convencional —DRAM y NAND— que usan las computadoras personales, mientras deja prácticamente intactos a los aparatos que no compiten por ese mismo insumo.

En un informe reciente, Goldman Sachs calcula que 2026 será el año con el déficit de memoria más severo en 15 años, con una escasez de 4.9% en DRAM y 5.1% en HBM, luego de que los precios de contrato de DRAM subieran 63% y los de NAND 75% tan solo en el segundo trimestre del año.

Morgan Stanley, por su parte, estima que la oferta de HBM cubrirá apenas 2% de la demanda mundial en 2026, y la Agencia Internacional de Energía (IEA) documentó en su reporte "Key Questions on Energy and AI" que esta escasez se desarrolló en los últimos seis meses y se anticipa que persista al menos hasta finales de 2027.

Fabricantes como Micron, Samsung y SK Hynix, que concentran más del 90% de la producción mundial de memoria, ya tienen comprometida su capacidad hasta 2027 para atender a los centros de datos de IA, dejando cada vez menos memoria disponible —y más cara— para laptops y equipos de escritorio.

Apollo Global Management también advirtió en junio que las presiones se acumulan en toda la cadena de suministro de inteligencia artificial. En un análisis publicado en junio de 2026, la firma señaló que escasean las GPU, aumentan los precios de la memoria, la capacidad de producción de TSMC está prácticamente agotada y la infraestructura eléctrica se ha convertido en otro cuello de botella.

En el caso de la memoria, Apollo estimó que los precios spot de DRAM se multiplicaron cerca de ocho veces desde principios de 2025. Esa presión no solo encarece la infraestructura para inteligencia artificial, sino también los componentes utilizados en teléfonos, computadoras y otros dispositivos de consumo, por lo que puede terminar trasladándose al precio que pagan los consumidores en México.

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Alta inflación llega en la antesala del regreso a clases

El encarecimiento ocurre en un momento particularmente sensible para los hogares mexicanos. Agosto es uno de los periodos de mayor demanda de computadoras por el regreso a clases, especialmente entre familias con estudiantes de preparatoria y universidad.

Si tomamos el dato de inflación interanual, una laptop que costaba 15,000 pesos en julio de 2025 tendría ahora un precio aproximado de 16,284 pesos, si se le aplicara el aumento anual de 8.56% registrado por las computadoras. Esto representa 1,284 pesos adicionales para el consumidor. El impacto concreto dependerá de la marca, el modelo, las promociones y los inventarios disponibles en cada establecimiento.

Esa inflación de las computadoras, medida a tasa interanual es casi el triple de la inflación general para la primera quincena de julio, que fue de 3.10%, según datos de Inegi.

El alza podría obligar a algunas familias a reducir las características del equipo que planeaban comprar, recurrir a financiamiento o posponer la renovación de sus computadoras. La presión tampoco se limita al consumo doméstico. Las computadoras y los servidores son insumos esenciales para empresas que necesitan renovar sus equipos, digitalizar procesos o adoptar herramientas de inteligencia artificial.

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