La fiebre por la IA encarece 4.52% las computadoras en México en solo 15 días

La escasez mundial de memoria que exigen los centros de datos de inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés) dejó de ser un problema exclusivo de las grandes tecnológicas y ya se refleja en lo que paga el consumidor mexicano por una computadora.
En la primera quincena de julio de 2026 el genérico "computadoras" subió 4.52% quincenal, la variación más alta registrada por este producto en los últimos cinco años y superando incluso el pico de 3.42% observado en julio de 2022, en plena crisis global de semiconductores pospandemia, refieren cifras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A tasa anual, el incremento es de 8.56%, un contraste abrupto frente a los descensos de precio que había mostrado este producto durante buena parte de 2022, 2023 y 2024, cuando llegó a acumular caídas anuales de más de 20%.
La escalada en el precio de las computadoras responde a un cambio en la estructura de costos de fabricación. HP reveló en su reporte de resultados de julio de 2026 que la memoria y el almacenamiento pasaron de representar entre 15% y 18% del costo total de materiales de una laptop a 35% en un solo trimestre, con el costo de la memoria duplicándose en ese lapso.