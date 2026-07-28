La fiebre por la IA encarece 4.52% las computadoras en México en solo 15 días

En contraste, existen electrodomésticos que dependen mucho menos de semiconductores avanzados y cuya inflación no es comparable. En la misma quincena, los refrigeradores subieron apenas 0.36%, las lavadoras 0.25% y los hornos de microondas incluso bajaron 0.23%, detalla Inegi.

La industria de semiconductores está desviando su capacidad de producción hacia los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) que necesitan los servidores de IA, y esa reasignación está encareciendo la memoria convencional —DRAM y NAND— que usan las computadoras personales, mientras deja prácticamente intactos a los aparatos que no compiten por ese mismo insumo.

En un informe reciente, Goldman Sachs calcula que 2026 será el año con el déficit de memoria más severo en 15 años, con una escasez de 4.9% en DRAM y 5.1% en HBM, luego de que los precios de contrato de DRAM subieran 63% y los de NAND 75% tan solo en el segundo trimestre del año.

Morgan Stanley, por su parte, estima que la oferta de HBM cubrirá apenas 2% de la demanda mundial en 2026, y la Agencia Internacional de Energía (IEA) documentó en su reporte "Key Questions on Energy and AI" que esta escasez se desarrolló en los últimos seis meses y se anticipa que persista al menos hasta finales de 2027.

Fabricantes como Micron, Samsung y SK Hynix, que concentran más del 90% de la producción mundial de memoria, ya tienen comprometida su capacidad hasta 2027 para atender a los centros de datos de IA, dejando cada vez menos memoria disponible —y más cara— para laptops y equipos de escritorio.

Apollo Global Management también advirtió en junio que las presiones se acumulan en toda la cadena de suministro de inteligencia artificial. En un análisis publicado en junio de 2026, la firma señaló que escasean las GPU, aumentan los precios de la memoria, la capacidad de producción de TSMC está prácticamente agotada y la infraestructura eléctrica se ha convertido en otro cuello de botella.

En el caso de la memoria, Apollo estimó que los precios spot de DRAM se multiplicaron cerca de ocho veces desde principios de 2025. Esa presión no solo encarece la infraestructura para inteligencia artificial, sino también los componentes utilizados en teléfonos, computadoras y otros dispositivos de consumo, por lo que puede terminar trasladándose al precio que pagan los consumidores en México.