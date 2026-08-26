Bill Gates propone poner impuestos a los robots: ‘El sistema incentiva sustituir personas por máquinas’

El cofundador de Microsoft mencionó este miércoles 26 de agosto que “no hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA” y su propuesta de gravar la automatización es una medida para enfrentar el impacto de la IA sobre los trabajadores, algo que permitirá que los gobiernos obtengan recursos para recapacitar empleados y reforzar las redes de protección social cuando la automatización podría reducir los ingresos fiscales provenientes del trabajo.

Gates también se refiere a que el cambio no se limitará a programadores o trabajadores de oficina. Su planteamiento es que la IA terminará por afectar a labores intelectuales y manuales dado que la velocidad de este cambio puede ser mayor que la de transformaciones tecnológicas anteriores. En su ensayo “La era turbulenta de la IA llegó. Las decisiones que tomemos ahora son críticas” incluso mencionó el reservar deliberadamente determinados empleos exclusivos para personas.

Bill Gates quiere que sustituir a un trabajador con IA tenga un costo

La propuesta parte de una diferencia que Bill Gates observó en el sistema fiscal de Estados Unidos en el cual, cuando una compañía emplea a una persona, paga impuestos asociados a su nómina, mientras que la adquisición de maquinaria puede tratarse fiscalmente como un gasto empresarial y, en su opinión, esa diferencia termina generando un incentivo para reemplazar trabajo humano. “El sistema impositivo termina incentivando la sustitución de personas por máquinas”, mencionó Gates en su ensayo.

Su alternativa consiste en gravar tanto robots como los tokens de IA. El dinero recaudado podría utilizarse para recapacitar a quienes pierdan sus empleos por lo que también reconoce que el impuesto tendría que diseñarse cuidadosamente para no encarecer aplicaciones de IA capaces de reducir costos en sectores como educación y salud.