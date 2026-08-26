Una empresa que contrata a una persona paga un salario y obligaciones laborales, pero si ese trabajo termina haciéndolo una máquina el incentivo económico cambia. Por ello, Bill Gates propone modificar esa educación y cobrar impuestos a robots y al uso de inteligencia artificial (IA) para evitar que sustituir trabajadores resulte fiscalmente más atractivo que mantenerlos contratados.
Bill Gates propone poner impuestos a los robots: ‘El sistema incentiva sustituir personas por máquinas’
El cofundador de Microsoft mencionó este miércoles 26 de agosto que “no hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA” y su propuesta de gravar la automatización es una medida para enfrentar el impacto de la IA sobre los trabajadores, algo que permitirá que los gobiernos obtengan recursos para recapacitar empleados y reforzar las redes de protección social cuando la automatización podría reducir los ingresos fiscales provenientes del trabajo.
Gates también se refiere a que el cambio no se limitará a programadores o trabajadores de oficina. Su planteamiento es que la IA terminará por afectar a labores intelectuales y manuales dado que la velocidad de este cambio puede ser mayor que la de transformaciones tecnológicas anteriores. En su ensayo “La era turbulenta de la IA llegó. Las decisiones que tomemos ahora son críticas” incluso mencionó el reservar deliberadamente determinados empleos exclusivos para personas.
Bill Gates quiere que sustituir a un trabajador con IA tenga un costo
La propuesta parte de una diferencia que Bill Gates observó en el sistema fiscal de Estados Unidos en el cual, cuando una compañía emplea a una persona, paga impuestos asociados a su nómina, mientras que la adquisición de maquinaria puede tratarse fiscalmente como un gasto empresarial y, en su opinión, esa diferencia termina generando un incentivo para reemplazar trabajo humano. “El sistema impositivo termina incentivando la sustitución de personas por máquinas”, mencionó Gates en su ensayo.
Su alternativa consiste en gravar tanto robots como los tokens de IA. El dinero recaudado podría utilizarse para recapacitar a quienes pierdan sus empleos por lo que también reconoce que el impuesto tendría que diseñarse cuidadosamente para no encarecer aplicaciones de IA capaces de reducir costos en sectores como educación y salud.
El ejemplo más relevante de esta situación son los despidos masivos en el sector tecnológico. Oracle, por ejemplo, redujo alrededor de 21,000 puestos durante su último año fiscal y reconoció que la adopción y despliegue de IA en sus operaciones ha resultado en reducciones de su fuerza laboral. La compañía realizó ajustes mientras incrementó sus inversiones relacionadas con infraestructura de inteligencia artificial.
En junio, gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google y Meta mantenían fuertes inversiones en infraestructura para IA al mismo tiempo que el sector tecnológico acumulaba más de 116,000 despidos durante 2026.
No todos los trabajos que puedan automatizarse tendrían que desaparecer
Bill Gates también propone algo llamado “Human Reserved”: actividades que podrían automatizarse pero que una sociedad decidiría mantener en manos humanas, por lo que el magnate afirmó que “no hay ninguna razón técnica por la que no pudiera. Pero no debería”, su idea es que algunos trabajos podrían reservarse deliberadamente para humanos incluso cuando técnicamente puedan automatizarse.
El empresario utilizó el ejemplo de su padre en la cual él no se imaginaría que lo hubieran cuidado manos no humanas, pues parte de que existen interacciones en las cuales la sociedad podría determinar que preservar el componente humano tiene un valor propio.
Aquí se plasma la idea sobre qué puede hacer la inteligencia artificial y que queremos permitirle hacer. Ante esto, la preocupación laboral se incrementa pues datos de una encuesta de Pew Research Center realizada en junio encontró que 71% de los adultos estadounidenses considera que la IA provocará menos empleo durante los próximos 20 años frente al 64% que opinaba lo mismo en 2024.
Esta transformación también exige inversión dentro de las compañías. Claudia Medina, estratega de tecnología y negocios de IDC explicó a Expansión que la capacitación forma parte del costo de adoptar IA porque las organizaciones primero deben enfrentar la percepción de los empleados de que una plataforma sustituirá su trabajo y posteriormente enseñarles a utilizarla.
¿Qué tan viable es la propuesta de Gates de gravar la IA en México?
Si aterrizamos el tema a México, la pregunta ya no sería solamente qué empleos puede sustituir la IA, sino quién pagará el costo de esa transición y que trabajadores podrían quedar fuera de la protección.
Para el país la discusión cambia ya que, de acuerdo con datos del Inegi analizadas por México ¿Cómo vamos? Al segundo trimestre de 2026, 55.1% de la población ocupada se encontraba en la informalidad laboral, lo que significa que una parte mayoritaria de los trabajadores ya se encuentra fuera de buena parte de las protecciones asociadas al empleo formal.
Por esto mismo, un mecanismo que compense la sustitución de trabajadores mediante IA tendría que resolver una pregunta anterior: cómo proteger a quienes ya están fuera de las estructuras formales del empleo.