“En todas las comunidades donde operamos centros de datos, nos comprometemos a ser un vecino responsable, invirtiendo en el desarrollo económico local y priorizando la eficiencia hídrica y energética para superar los estándares de la industria”, dijo la compañía tras la audiencia.

Sin embargo, los proyectos de centros de datos cada vez son más criticados y enfrentan el bloqueo de los gobiernos locales en Estados Unidos. Según datos de la organización Data Center Watch , en 2025 se detuvieron o retrasaron proyectos por un valor de al menos 156,000 millones de dólares, debido a la oposición de las comunidades locales o litigios en su contra.

Además, esta acción se está replicando en varias zonas, pues de acuerdo con información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de EU, 14 estados ya están considerando una ley que suspendería la construcción de nuevos centros de datos.

Empresas tech mantienen inversiones multimillonarias pese a despidos

A pesar del contexto de protestas y despidos, las compañías tecnológicas no han detenido la implementación de la Inteligencia Artificial en sus operaciones. Uber, por ejemplo, ayer dio a conocer el recorte del 23% de su plantilla de recursos humanos para optimizar sus labores.

“Los cambios son necesarios para maximizar la eficacia del equipo de Recursos Humanos y el enorme potencial que tenemos por delante”, dijo el CEO de la empresa, Dara Khosrowshahi.

Si bien en esta ocasión no se mencionó a la IA como una de las razones detrás del despido de los empleados, la noticia coincide con un informe de Bloomberg, donde se dio a conocer que la empresa llegó a un gasto récord en sus herramientas de Inteligencia Artificial al acabarse el presupuesto de todo el año en tan solo cuatro meses.

Por otra parte, Alphabet, la matriz de Google, elevó su guía anual de inversión a 185,000 millones de dólares; Microsoft anticipa alrededor de 190,000 millones para el año, mientras que Meta determinó su expectativa en 125,000 millones de dólares para este 2026, que sumado a la inversión de Amazon, el total de estas gigantes supera los 700,000 millones de dólares.

Para Aldo Luévano, CEO de la startup mexicana Roomie IT, esta estrategia manda el mensaje a la industria de que estas grandes empresas tecnológicas pueden crecer como organizaciones o mantenerse como líderes sin la necesidad de depender de tanto capital humano y, por ende, ser más atractivas a inversionistas tanto en mercados públicos como privados.

Esto genera un nuevo tipo de precariedad para los empleados, señala Paul Covnery, especialista en búsqueda de talento, pues ni siquiera un desempeño récord de la empresa les ofrece seguridad laboral.

Asimismo, resalta que a nivel de economía en general esta situación de despidos en el sector tecnológico genera mayor presión salarial y una creciente desigualdad, ya que los puestos técnicos altamente cualificados tienen salarios superiores, mientras los trabajos profesionales de cualificación media se ven desplazados.

“La paradoja del crecimiento tecnológico en 2026-2027 no se resolverá fácilmente”, concluye. “Es probable que estos despidos continúen, impulsados ​​por factores que tienen que ver con el desplazamiento tecnológico combinado con la optimización financiera”.