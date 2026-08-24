Las empresas en México deben tomar una decisión: gastar en IA o defenderse de ciberataques

Las empresas mexicanas que ya tienen un presupuesto específico para inteligencia artificial destinan 12% de su gasto tecnológico a esta tecnología y esperan elevar esa proporción a 21% en tres años, de acuerdo con datos Amazon Web Services (AWS). Al mismo tiempo, IDC estima que la ciberseguridad puede absorber entre 35% y 50% del presupuesto de tecnologías de la información (TI), dependiendo del sector.

La combinación plantea un reto para las empresas, pues no se trata solamente de cuánto cuesta adoptar IA, sino de cuánto tendrán que invertir para incorporarla de manera segura y conseguir que genere resultados.

“Ciberseguridad siempre está en el top uno o dos de la inversión cada año”, mencionó Claudia Medina, estratega de tecnología y negocios de IDC. Incluso durante la pandemia, cuando las compañías contrajeron o reconfiguraron otros gastos tecnológicos, seguridad fue una de las categorías que mantuvo la inversión.

Ahora la IA escala rápidamente dentro de la misma agenda, pues el gasto empresarial mexicano en software y servicios relacionados con esta tecnología llegará aproximadamente a 776 millones de dólares durante 2026 y crecerá un 52% anual, de acuerdo con estimaciones de IDC. Medina señala que, en escenarios habituales de tecnologías de la información, el presupuesto aumenta entre un 10 y 15% anual.

La IA no cuesta solamente lo que dice la licencia

Los 776 millones de dólares tampoco significa que las empresas esten destinando todo ese dinero a contratar chatbots, copilotos o modelos generativos, pues implementar IA requiere una cadena de inversiones. Medina estima que poco más del 40% del gasto asociado con estos proyectos se dirige a infraestructura; entre el 30% y 35 % corresponde a implementación y consultoría, y alrededor de 30% a software y plataformas, mientras que capacitación y soporte reciben una proporción menor.

Antes de implementar un modelo, las organizaciones necesitan determinar dónde se encuentra su información, qué calidad tiene, qué proceso pretenden automatizar y qué resultados quieren obtener. “Primero necesitan poner la casa en orden antes de pensar en un modelo de IA”, explicó la especialista.