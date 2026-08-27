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Efecto GTA VI: gasto en videojuegos crecerá 17.5% gracias al título de Rockstar

Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado en la historia y esto se reflejará en renovación de consolas, televisores o periféricos para mejorar la experiencia de juego.
jue 27 agosto 2026 12:00 PM
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Imagen de un fragmento del trailer de GTA VI con una escena real del videojuego.
El lanzamiento de GTA VI no solo será un videojuego más, sino que representa todo un evento del entretenimiento mundial, debido a su escala, expectativa y capacidad de generación de ingresos, que lo ubican como uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento del mundo. (LEON NEAL/Getty Images)

Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado en la historia del gaming y su impacto será tal que elevará el gasto en la industria hasta en un 17.5%, según datos del Informe del Mercado Global de Videojuegos de la consultora Newzoo, la cual refiere que se trata del “mayor crecimiento de cualquier modelo de negocio”.

Según las cifras, se prevé que el mercado mundial de videojuegos crecerá un 6.1%, hasta alcanzar los 213,900 millones de dólares, y una buena parte de ese comportamiento será resultado del lanzamiento del título de Rockstar, el próximo 19 de noviembre.

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Iván Castillo, especialista en videojuegos de Circana, señala a Expansión que este juego genera un efecto multiplicador, pues habrá consumidores que “utilizarán GTA VI como el momento para dar el salto definitivo a la generación actual de consolas. Otros pueden aprovechar para renovar una televisión, comprar almacenamiento, audífonos, controles o contratar determinados servicios y ahí GTA VI beneficia indirectamente incluso a compañías que compiten por el mismo presupuesto de entretenimiento”.

Otro ejemplo de su relevancia y alcance, incluso antes de que se publique oficialmente es que generó aproximadamente 180 millones de dólares en ventas de reservas digitales en la última semana de junio en Estados Unidos y los cinco mercados europeos más grandes: Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España.

Ronan Patrick, especialista de Newzoo, menciona que a partir de esta curva de preventas, el juego se sitúa en camino de alcanzar entre 3,300 y 5,200 millones de dólares en ventas globales acumuladas para el final de la semana de lanzamiento, lo cual supone el mejor comienzo de una campaña de preventa jamás registrado en su base de datos.

GTA VI , agrega, no necesita convertirse en el juego más vendido de la historia para que la inversión de Take-Two, la empresa matriz de Rockstar –la desarrolladora de GTA–, sea rentable. “Necesita generar un aumento permanente en el nivel de ganancias de la compañía”.

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Al respecto, Castillo agrega que el lanzamiento de GTA VI no solo será un videojuego más, sino que representa todo un evento del entretenimiento mundial, debido a su escala, expectativa y capacidad de generación de ingresos, que lo ubican como uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento del mundo.

“Hay películas que dependen enormemente de su primer fin de semana”, comenta. “GTA VI puede generar una cantidad extraordinaria de ingresos inicialmente, pero además tiene la posibilidad de monetizar a esa audiencia durante muchos años. GTA V apareció en 2013 y aún en los rankings actuales de Circana sigue ocupando los primeros lugares en ventas. El valor de GTA VI no debería medirse únicamente por cuántas unidades venda en su lanzamiento, sino por los millones de jugadores durante los próximos años”.

Sin embargo, el analista resalta que el lanzamiento de este año enfrentará importantes retos en el mercado, como el aumento precio de las consolas y la falta de inventario de fabricantes como Microsoft en algunos países, por lo que si bien se espera un pico de ventas, también prevén que sea “bastante moderado” fuera del software.

El hackeo que hizo perder 2,800 millones de dólares a la empresa detrás de GTA VI

Durante la semana del 17 de agosto, varios contenidos de versiones recientes del juego se filtraron, supuestamente por parte de un informante que afirmaba tener acceso directo a una versión previa al lanzamiento, llamado Cyberleek.

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Según datos de Yahoo! Finance, tras dichas filtraciones, el precio de las acciones de Take-Two cayó aproximadamente 15.29 dólares por acción en comparación con el lunes anterior a las primeras filtraciones. Esto se tradujo en una pérdida de 2,830 millones de dólares en capitalización bursátil, es decir, una caída del 2.54% en su valor durante los cinco días previos a la publicación.

Aunque la pérdida de valor no representó una crisis existencial para Take-Two, pues su capitalización de mercado general sigue situándose por encima de los 43,000 millones, la pérdida de casi 3,000 millones en dos días debido a una brecha de seguridad relacionada a GTA VI demuestra la importancia de este videojuego para la compañía y la confianza de sus inversionistas.

“Los vídeos en sí no cambiaron las perspectivas comerciales de GTA VI, pero sí alteraron la confianza del mercado en la suposición de que nada perturbaría la recta final antes del lanzamiento”, escribe en un análisis Biswarup Biswas, asesor financiero de la empresa BajajCapital.

Por su parte, Castillo agrega al respecto que para los inversionistas, un hackeo de esta magnitud inmediatamente genera preguntas y cualquier incertidumbre se refleja rápidamente en la valuación, mientras que del lado del consumidor, “GTA tiene una fortaleza de marca muy grande y ciertas acciones no afectan su intención de compra”.

¿Por qué GTA puede mover las finanzas de Take-Two?

El efecto tan grande que este videojuego tiene en las finanzas de su empresa matriz, detalla Biswas, se debe a que cuando la valoración de una empresa se vincula estrechamente a un catalizador a corto plazo (en este caso el lanzamiento del juego), las acciones comienzan a comportarse como un instrumento sujeto a eventos.

Es decir, el potencial alcista es prácticamente lineal (sube a un ritmo moderado y predecible) si el producto cumple con las expectativas, pero el riesgo bajista es no lineal (puede desplomarse en minutos) si aparece alguna variable incontrolable, como seguridad, control de la narrativa, plazos o reputación.

Por lo tanto, el efecto Cyberleek, además de revelar detalles importantes, mostró una grieta que sembró la duda en torno a la narrativa del “producto perfecto”, lo cual bastó para forzar una reevaluación temporal del riesgo, afirma Biswas.

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Videojuegos de PC

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