Iván Castillo, especialista en videojuegos de Circana, señala a Expansión que este juego genera un efecto multiplicador, pues habrá consumidores que “utilizarán GTA VI como el momento para dar el salto definitivo a la generación actual de consolas. Otros pueden aprovechar para renovar una televisión, comprar almacenamiento, audífonos, controles o contratar determinados servicios y ahí GTA VI beneficia indirectamente incluso a compañías que compiten por el mismo presupuesto de entretenimiento”.

Otro ejemplo de su relevancia y alcance, incluso antes de que se publique oficialmente es que generó aproximadamente 180 millones de dólares en ventas de reservas digitales en la última semana de junio en Estados Unidos y los cinco mercados europeos más grandes: Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España.

Ronan Patrick, especialista de Newzoo, menciona que a partir de esta curva de preventas, el juego se sitúa en camino de alcanzar entre 3,300 y 5,200 millones de dólares en ventas globales acumuladas para el final de la semana de lanzamiento, lo cual supone el mejor comienzo de una campaña de preventa jamás registrado en su base de datos.

GTA VI , agrega, no necesita convertirse en el juego más vendido de la historia para que la inversión de Take-Two, la empresa matriz de Rockstar –la desarrolladora de GTA–, sea rentable. “Necesita generar un aumento permanente en el nivel de ganancias de la compañía”.