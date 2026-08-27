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Nvidia acuerda comprar Hugging Face por 12,900 millones de dólares, según informes

Este movimiento establecería una mayor presencia del gigante de los chips en el ecosistema de la IA, pues le daría presencia en la programación de modelos abiertos.
jue 27 agosto 2026 09:25 AM
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Fotografía de un teléfono mostrando el logo de Nvidia.
Hugging Face es una plataforma donde las personas pueden subir, encontrar y descargar modelos de IA preentrenados en diferentes tareas de IA. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Nvidia sigue ampliando su relevancia en el mundo de la Inteligencia Artificial. Esta vez porque acordó comprar la plataforma de código abierto de IA, Hugging Face, por 12,900 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de medios como The Information, Business Insider y CNBC, el proceso de adquisición llevaba varias conversaciones recientes en curso y se aceleró luego de que la compañía recibiera otras ofertas de adquisición por competidores de Nvidia.

Este movimiento es relevante en la industria tecnológica porque, en caso de que el acuerdo se concrete, Nvidia se haría con una de las plataformas más populares en la distribución y trabajo con modelos de IA de código abierto, lo que le puede dar mayor alcance al gigante de los chips en su ecosistema de software y modelos.

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¿Qué es Hugging Face y por qué importa que Nvidia se haga con ella?

Comúnmente conocida como el GitHub de la IA, Hugging Face es una plataforma donde las personas pueden subir, encontrar y descargar modelos de IA preentrenados en diferentes tareas que van desde la generación de texto, la conversión de voz a texto o viceversa, entre más labores.

Hugging Face permite el acceso a una biblioteca de código abierto y la idea principal detrás es que democratiza el acceso a tecnologías avanzadas para que cualquier programador pueda trabajar sobre modelos de vanguardia.

Siddy Jobe, gestor de fondos de Eonopolis Exponential Technologies, dijo a CNBC que la adquisición de Hugging Face por parte de Nvidia tiene sentido pues esto le permitirá “integrarse verticalmente en la cadena de valor, desde la energía, hasta los modelos fundamentales y también las aplicaciones”.

Además, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha sido un defensor de los modelos de código abierto, a los cuales ha definido como elementos cruciales para el desarrollo del sector de IA en los Estados Unidos.

A finales de julio, tras reunirse con legisladores en Washington, hizo un llamado a los funcionarios a garantizar el acceso a este tipo de tecnologías para garantizar que la IA se adopte de forma segura en toda la economía.

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“Para la industria estadounidense, necesitamos los modelos de peso abierto por motivos de seguridad; necesitamos los modelos de peso abierto por motivos de protección”, dijo Huang tras su reunión con los senadores demócratas Mark Warner y Adam Schiff. “Es realmente importante para el dinamismo de toda la industria”.

Nvidia vuelve a reportar cifras récord

Según los datos del segundo trimestre del año, la empresa registró ingresos de 96,200 millones de dólares , cifra que representa un 106% más que el año pasado y con la cual superó la expectativa de 91,900 millones de dólares de los especialistas.

Dichas cifras impulsaron una subida del 4% en sus acciones durante las operaciones posteriores al cierre del mercado, y cabe resaltar que durante el último año la empresa ha cerrado una serie de acuerdos, como la compra de activos de la startup de chips de IA, Groq, por 20,000 millones de dólares.

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Nvidia Inteligencia artificial

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