Nvidia acuerda comprar Hugging Face por 12,900 millones de dólares, según informes

¿Qué es Hugging Face y por qué importa que Nvidia se haga con ella?

Comúnmente conocida como el GitHub de la IA, Hugging Face es una plataforma donde las personas pueden subir, encontrar y descargar modelos de IA preentrenados en diferentes tareas que van desde la generación de texto, la conversión de voz a texto o viceversa, entre más labores.

Hugging Face permite el acceso a una biblioteca de código abierto y la idea principal detrás es que democratiza el acceso a tecnologías avanzadas para que cualquier programador pueda trabajar sobre modelos de vanguardia.

Siddy Jobe, gestor de fondos de Eonopolis Exponential Technologies, dijo a CNBC que la adquisición de Hugging Face por parte de Nvidia tiene sentido pues esto le permitirá “integrarse verticalmente en la cadena de valor, desde la energía, hasta los modelos fundamentales y también las aplicaciones”.

Además, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha sido un defensor de los modelos de código abierto, a los cuales ha definido como elementos cruciales para el desarrollo del sector de IA en los Estados Unidos.

A finales de julio, tras reunirse con legisladores en Washington, hizo un llamado a los funcionarios a garantizar el acceso a este tipo de tecnologías para garantizar que la IA se adopte de forma segura en toda la economía.