Nvidia acuerda comprar Hugging Face por 12,900 millones de dólares, según informes

Nvidia sigue ampliando su relevancia en el mundo de la Inteligencia Artificial. Esta vez porque acordó comprar la plataforma de código abierto de IA, Hugging Face, por 12,900 millones de dólares.
De acuerdo con reportes de medios como The Information, Business Insider y CNBC, el proceso de adquisición llevaba varias conversaciones recientes en curso y se aceleró luego de que la compañía recibiera otras ofertas de adquisición por competidores de Nvidia.
Este movimiento es relevante en la industria tecnológica porque, en caso de que el acuerdo se concrete, Nvidia se haría con una de las plataformas más populares en la distribución y trabajo con modelos de IA de código abierto, lo que le puede dar mayor alcance al gigante de los chips en su ecosistema de software y modelos.