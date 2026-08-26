Nvidia crece 106%, pero sus números dependen de Amazon, Meta, Google y Microsoft

Sin embargo, Huang resaltó tras la presentación de resultados que si bien dichas empresas representan una parte todavía desproporcionada de sus ingresos, el resto de clientes de menor tamaño están ganando impulso en las finanzas de la empresa.

En específico, el negocio de centros de datos registró ventas por valor de 89,000 millones de dólares, es decir, un aumento anual del 117%, demostrando que este es la vertical más importante de la compañía, representando el 92% de sus ingresos.

Huang ve más competencia en la IA y eso beneficia a Nvidia

Huang resaltó que la IA alcanzó su punto de inflexión al realizar trabajo útil, por lo que sus componentes generan ingresos, son productivos y rentables, además de que cada vez más actores, desde laboratorios de IA hasta empresas que la usan, ganan más relevancia.

“El año pasado, un solo laboratorio impulsaba el desarrollo; hoy, vivimos una época dorada de nuevos laboratorios y startups de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Huang. “El desarrollo de la infraestructura de IA está a toda máquina. Vera Rubin, ahora en plena producción, fue diseñada precisamente para impulsar este momento”.