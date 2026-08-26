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Nvidia crece 106%, pero sus números dependen de Amazon, Meta, Google y Microsoft

Aunque las Big Tech representan una parte “desproporcionada” de sus ventas, Jensen Huang destaca que la proliferación de nuevos laboratorios de IA diversifica su nueva ola de ingresos.
mié 26 agosto 2026 03:41 PM
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Vista general de la entrada a las oficinas de Nvidia en Santa Clara, California.
Huang resaltó tras la presentación de resultados que si bien las Big Tech representan una parte todavía desproporcionada de sus ingresos, el resto de clientes de menor tamaño están ganando impulso. (Justin Sullivan/Getty Images)

La empresa de chips de Inteligencia Artificial, Nvidia, sigue rompiendo las expectativas del mercado financiero. Según los datos del segundo trimestre del año , la empresa registró ingresos de 96,200 millones de dólares, cifra que representa un 106% más que el año pasado y con la cual superó la expectativa de 91,900 millones de dólares de los especialistas.

Una de las principales preocupaciones de los expertos respecto a la firma dirigida por Jensen Huang era que dependiera de los hiperescaladores, como Microsoft Azure, Google Cloud o Amazon Web Services, pues el trimestre pasado, alrededor de la mitad de sus ventas provinieron de estos clientes.

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Sin embargo, Huang resaltó tras la presentación de resultados que si bien dichas empresas representan una parte todavía desproporcionada de sus ingresos, el resto de clientes de menor tamaño están ganando impulso en las finanzas de la empresa.

En específico, el negocio de centros de datos registró ventas por valor de 89,000 millones de dólares, es decir, un aumento anual del 117%, demostrando que este es la vertical más importante de la compañía, representando el 92% de sus ingresos.

Huang ve más competencia en la IA y eso beneficia a Nvidia

Huang resaltó que la IA alcanzó su punto de inflexión al realizar trabajo útil, por lo que sus componentes generan ingresos, son productivos y rentables, además de que cada vez más actores, desde laboratorios de IA hasta empresas que la usan, ganan más relevancia.

“El año pasado, un solo laboratorio impulsaba el desarrollo; hoy, vivimos una época dorada de nuevos laboratorios y startups de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Huang. “El desarrollo de la infraestructura de IA está a toda máquina. Vera Rubin, ahora en plena producción, fue diseñada precisamente para impulsar este momento”.

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De hecho, la directora financiera, Colette Kress, afirmó que sus compromisos de suministro de chips para IA crecieron de 119,000 millones el trimestre anterior a 279,000 millones de dólares en el último periodo.

“Seguimos asumiendo compromisos estratégicos en todos nuestros ecosistemas de suministro, infraestructura y socios para aprovechar las importantes oportunidades de crecimiento que tenemos por delante”, dijo Kress.

Como parte de ese optimismo, la empresa tiene una expectativa de que durante el trimestre en curso registrará ventas de unos 108,000 millones de dólares, aunque estas previsiones no incluyen ventas procedentes de China, territorio en el que ya recibió autorización para volver a vender algunos de sus componentes.

De hecho, la propia directiva afirmó que los envíos a China representaron menos del 1% de los ingresos de Nvidia provenientes de los centros de datos, demostrando cómo este país ha quedado rezagada en las finanzas de la empresa.

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