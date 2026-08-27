Después de varias interacciones incluso puede surgir una sensación extraña: parece que tiene una personalidad pero que una inteligencia artificial pueda conversar, mantener contexto, producir lenguaje asociado con empatía o recordar determinada información no demuestra que exista una mente detrás de una pantalla. Parte de esa sensación surge de la capacidad tecnológica de los modelos pero otra ocurre en el cerebro de las personas que interpretan sus respuestas.

“Lo que hacemos es familiarizarlo. ¿Y cómo lo familiarizamos? Atribuyéndole condiciones humanas: me entiende, es mi amigo”, explica a Expansión Juan Pablo Duque, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

Este fenómeno cobra importancia conforme los modelos de lenguaje más capaces y su uso se integra a actividades cotidianas. La discusión científica no está únicamente en determinar si algún día una máquina podría desarrollar conciencia, sino en por qué los humanos pueden comenzar a atribuírsela mucho antes de tener evidencia de que existe.

Lo que ocurre detrás de una respuesta de ChatGPT

Los grandes modelos de lenguaje (LLM) son sistemas entrenados con mucha información para aprender relaciones y patrones de lenguaje, por lo que, cuando reciben una instrucción utilizan ese aprendizaje, el contexto disponible y una gran cantidad de operaciones computacionales para generar una salida.

“No son pensamientos, son replicar ciertos mecanismos de inferencia”, explica en entrevista Miguel González Mendoza, investigador especializado en Machine Learning e interacción Humano-máquina del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia.

La inferencia es la etapa en la que un modelo ya entrenado recibe una entrada y produce un resultado, básicamente es cuando haces una pregunta y el sistema contesta.