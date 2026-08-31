OpenAI ya hace 1,000 mdd con anuncios: ChatGPT encuentra otra forma de hacer dinero

Lo que para el usuario puede parecer apenas un nuevo elemento dentro de la conversación se convirtió en menos de 200 días en un negocio con una tasa de ingresos anualizada de 1,000 millones de dólares según OpenAI. La compañía comienza ahora a comercializar directamente su publicidad mediante Ads Manager en India, Europa, Medio Oriente y el Norte de África.

El dato cobra relevancia no solo por la rapidez del crecimiento, sino porque OpenAI se encuentra en una etapa en la que necesita demostrar que ChatGPT también se puede traducirse en ingresos suficientes para sostener los enormes costos que implica desarrollar inteligencia artificial (IA).

Hasta ahora, su negocio se había apoyado principalmente en las suscripciones de usuarios, clientes empresariales y el cobro a desarrolladores por utilizar sus modelos mediante API. La publicidad agrega una cuarta fuente de ingresos y acerca el modelo de OpenAI al que ayudó a crecer empresas como Google y Meta.

Más allá de convertirse en una nueva fuente de ingresos para OpenAI, la publicidad dentro de ChatGPT podría representar un cambio en la manera en la que las empresas encuentran a sus consumidores.

Para Enrique Cortés Rello, líder de la Iniciativa de Inteligencia Artificial y director del AI Hub del Tecnológico de Monterrey, esta podría convertirse en “la tercera manera de hacer publicidad digital”, después de los anuncios vinculados a búsquedas, como los de Google, y aquellos que aparecen en redes sociales como Facebook o Instagram.

“Google Ads se basa en lo que buscas en Google. Los anuncios en ChatGPT se basarían en un contexto y una conversación de largo plazo, donde se pueden conocer mejor las motivaciones”, explicó Cortés Rello a Expansión.

Los anuncios se convierten en el nuevo negocio de ChatGPT