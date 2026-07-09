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La IA puede darte la razón, pero el negocio está en resolver problemas

La corrección de ChatGPT abrió el debate sobre los incentivos de la industria: las suscripciones y el uso empresarial premian modelos que aportan valor, no solo respuestas complacientes.
jue 09 julio 2026 05:55 AM
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Logotipos de OpenAI y Anthropic, dos de las principales empresas desarrolladoras de modelos de inteligencia artificial.
OpenAI y Anthropic obtienen la mayor parte de sus ingresos mediante suscripciones, servicios empresariales y el uso de sus modelos de inteligencia artificial a través de APIs. (IMEN BEN YOUSSEF/Hans Lucas via AFP)

OpenAI explicó en una publicación oficial el 29 de abril de 2025 que retiraba una versión de ChatGPT-4o después de detectar que el modelo presentaba un comportamiento “Sycophantic”: una tendencia a ser excesivamente complaciente con los usuarios y validaba las opiniones de los usuarios incluso cuando podían ser erróneas. La empresa reconoció que el modelo privilegiaba respuestas demasiado agradables sobre respuestas útiles y anunció cambios para lograr comportamientos más equilibrados.

El hecho inició una discusión que va más allá de una cuestión técnica. Si los asistentes de IA se están convirtiendo en herramientas para tomar decisiones personales, de negocio, salud, trabajo e incluso financieras, ¿qué pasa cuando un modelo privilegia respuestas agradables sobre respuestas precisas? ¿Y qué incentivos económicos existen para que una empresa quiera que sus usuarios se queden más tiempo conversando con un chatbot?

Para Enrique Cortés-Rello, especialista y líder de la iniciativa en IA y director de AI Hub, la respuesta no es tan evidente ni sencilla. Aunque los modelos suelen mostrarse amables o validar las opiniones de los usuarios, no existe evidencia de que hayan sido diseñados específicamente para mantenerlos enganchados.

“Los modelos ya descubrieron que dar por su lado funciona, pero eso viene de sus datos de entrenamiento. A los humanos nos gusta complacer y eso se refleja en el texto con el que fueron entrenados”, explicó.

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¿Cómo gana dinero la IA?

Los grandes modelos de lenguaje (LLM) aprenden leyendo miles de millones de textos disponibles en internet: libros, periódicos, revistas, foros, conversaciones, y plataformas como Reddit. Después pasan por una segunda etapa que se conoce como RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), aquí evaluadores humanos califican cuáles respuestas resultan útiles, naturales o más comprensibles.

De acuerdo con Cortés-Rello, es importante entender que la tendencia de algunos modelos a dar la razón a los usuarios proviene principalmente de ese proceso de entrenamiento y no de un modelo de negocio diseñado para mantenerlos enganchados.

“Los humanos no somos completamente lógicos, pues también buscamos agradar y evitar conflictos. Ese comportamiento se termina por reflejar en el entrenamiento de las herramientas”.

Si la complacencia no forma parte del modelo de negocio que actualmente utilizan las principales empresas de IA, entonces, ¿cómo ganan dinero las empresas que desarrollan inteligencia artificial?

Hoy, las principales empresas de inteligencia artificial, como OpenAI y Anthropic, obtienen la mayor parte de sus ingresos mediante suscripciones para consumidores, planes empresariales y el consumo de tokens a partir de sus API (Application Programming Interface). Son todas las reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen e intercambien datos una con la otra.

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Reuters publicó un informe sobre OpenAI en el que se menciona el valor que generan para usuarios, empresas y desarrolladores. OpenAI informó que en junio de 2025 alcanzó una tasa anualizada de ingresos de 10,000 millones de dólares y proyectó cerrar el año con 12,700 millones impulsada principalmente por las suscripciones de ChatGPT, los planes empresariales y el consumo de sus modelos mediante API.

Anthropic, creadora de Claude, también aceleró su crecimiento en 2025. En mayo reportó una tasa actualizada cercana a los 3,000 millones de dólares, impulsada principalmente por clientes empresariales que usan sus modelos para programación y automatización.

Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, explicó que “la estrategia consiste en que el modelo de negocio de la compañía crezca al ritmo del valor que aporta la inteligencia”, esto significa que los ingresos aumentan conforme la IA se vuelve cada vez una herramienta más útil tanto para personas como para las empresas.

La ejecutiva de la compañía afirmó que los usuarios comenzaron utilizando ChatGPT por curiosidad pero terminaron incorporándolo a su vida cotidiana y posteriormente al trabajo. Ese proceso dio paso al lanzamiento de suscripciones para consumidores, planes empresariales y servicios vía API..

El modelo de negocio de OpenAI ya tiene una estructura definida mediante los planes gratuitos y de suscripciones que van desde los 20 dólares mensuales para usuarios individuales (ChatGPT Plus) hasta planes empresariales con precios personalizados. Anthropic sigue un esquema similar con Claude Pro, Claude Max y servicios para empresas mientras que ambas compañías cobran por consumo de tokens a los desarrolladores que utilizan sus modelos mediante los APIs.

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Para Cortés-Rello, el incentivo económico actual no premia que un chatbot sea complaciente, sino que sea útil. Si una respuesta amable hace que una persona renueve su suscripción, existe un beneficio indirecto pero el verdadero incentivo económico sigue siendo ofrecer respuestas que resuelvan problemas reales.

En la práctica, cada interacción consume tokens, la unidad con la que las empresas cobran el uso de sus modelos de IA. Mientras una consulta breve utiliza pocos tokens, tareas como desarrollar software, analizar bases de datos o procesar documentos de gran tamaño requieren muchos más, lo que incrementa los ingresos de las compañías conforme aumenta el consumo.

El especialista explica que un usuario podría renovar una suscripción porque el modelo valida constantemente sus opiniones, pero también porque le ayuda a escribir código, analizar documentos o tomar mejores decisiones. “No es un modelo de negocio muy redituable hacer que el usuario permanezca solo porque le den la razón. Lo importante es que perciba valor en las respuestas”, señaló.

No todas las empresas abordan este reto de igual forma. Anthropic publicó un documento el 22 de enero del 2026 denominado “Claude’s Constitution”. Ahí explica los principios que guían el comportamiento del asistente. La empresa señala que ese conjunto de reglas busca privilegiar respuestas útiles, honestas y seguras, aunque reconoce que entrenar modelos de IA es un proceso complejo y que el comportamiento del sistema no refleja al cien por ciento esos principios. Para Anthropic, hacer públicas esas reglas lleva a que los usuarios desarrollen confianza.

La verdadera competencia entre las empresas de inteligencia artificial está en ofrecer herramientas suficientemente útiles para que las personas y las compañías decidan volver a utilizarlas. “La revolución será cuando los LLM hagan recomendaciones pagadas. Ese sí sería un gran modelo de negocio que hoy no existe y abriría una caja de Pandora”, concluyó.

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