Estos son los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre de 2026

La tecnología se encuentra en una evolución constante y por supuesto, WhatsApp no es la excepción.

Como suele pasar cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería recibirá nuevas actualizaciones que, en consecuencia, provocarán que deje de ser compatible con ciertos modelos de teléfonos celulares, tanto de Android como de iOS.

Esta actualización busca seguir sumando herramientas que mejoren la experiencia del usuario, así como mantener un rendimiento estable en los dispositivos que cumplen con las exigencias mínimas.