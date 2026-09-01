Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Estos son los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre de 2026

Debido a las constantes actualizaciones que se realizan en WhatsApp, algunos dispositivos podrían quedarse sin acceso a la app.
mar 01 septiembre 2026 07:03 PM
Añadir Expansión en Google
Logos de Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads, aplicaciones de Meta Platforms, en un iPhone de Apple.
La aplicación dejará de ser compatible en algunos dispositivos Android y iOS. (Kenneth Cheung/Getty Images)

La tecnología se encuentra en una evolución constante y por supuesto, WhatsApp no es la excepción.

Como suele pasar cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería recibirá nuevas actualizaciones que, en consecuencia, provocarán que deje de ser compatible con ciertos modelos de teléfonos celulares, tanto de Android como de iOS.

Esta actualización busca seguir sumando herramientas que mejoren la experiencia del usuario, así como mantener un rendimiento estable en los dispositivos que cumplen con las exigencias mínimas.

Publicidad

¿Cuáles son los teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp desde este 1 de septiembre?

Con esta nueva actualización, se verán afectados los teléfonos que no cuenten con Android 6.0 o versiones anteriores, así como dispositivos iPhone que cuenten con un sistema inferior a iOS 15.1.

Algunos de los dispositivos Android que ya no podrán usar WhatsApp son:

- Samsung Galaxy S3.

- Samsung Galaxy S4 Mini.

- Samsung Galaxy Note 2.

- Samsung Galaxy Core.

- Samsung Galaxy Trend Lite.

- Motorola Moto G (primera generación).

- Motorola Moto E (primera generación).

- LG Optimus G.

- LG Optimus L5.

- LG Optimus L7.

- LG Optimus F7.

- LG Lucid 2.

- LG Nexus 4.

- LG G2 Mini.

Estudiantes ingresan a la Secundaria Diurna No.16 ‘Pedro Díaz’ en el regreso a clases.
México

Celulares en escuelas: las preocupaciones de los padres van del bullying al reclutamiento forzado

Publicidad

Los dispositivos iOS que se quedarán sin WhatsApp son:

- iPhone 6.

- iPhone 5s.

- iPhone 5c.

- iPhone 5.

¿Qué pasará con estos dispositivos?

Es importante precisar que estos dispositivos no se quedarán sin WhatsApp de manera inmediata, pues primero dejarán de recibir las actualizaciones más recientes de la app.

En consecuencia, empezarán a presentar problemas con el inicio de sesión, o bien para el envío y la recepción de mensajes.

Los problemas se podrían volver más frecuentes hasta que lleguen a un punto en el que la aplicación ya no se pueda utilizar.

Publicidad

¿Qué hacer si mi teléfono dejará de ser compatible con WhatsApp?

Antes de que WhatsApp suspenda el soporte del dispositivo de manera definitiva, la aplicación mandará una notificación dentro de la aplicación, así como múltiples recordatorios para actualizar el dispositivo.

En caso de que el dispositivo ya no cuente con una versión compatible de la app, se recomienda respaldar la información importante: documentos, videos y fotografías, antes de migrar a otro dispositivo de manera definitiva.

Si el dispositivo ya no cuente con actualizaciones, se recomienda realizar copias de respaldo de chats en Google Drive, o bien en iCloud. De esta forma, se podrá restaurar dicha información en un nuevo dispositivo.

Tags

Whatsapp Aplicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad