CFE te da internet móvil por menos de 200 pesos al mes, ¿cómo contratarlo y qué incluye?

¿CFE tiene paquetes de internet por menos de 200 pesos?
De acuerdo con la información publicada en la página oficial de CFE Internet , existe un paquete de internet y telefonía móvil que se acerca al presupuesto de los 150 pesos al mes.
Estos son los detalles:
Paquete CFE Telecom 3 GB
Tiene un precio de 155 pesos al mes, ofrece 3 GB para navegar. Adicionalmente, incluye redes sociales ilimitadas como: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, X, WhatsApp, Telegram y Snapchat.
Además, ofrece la posibilidad de compartir internet vía Hotspot, así como llamadas y minutos ilimitados entre líneas CFE.
Paquete CFE Telecom 4 GB
Por 180 pesos al mes, ofrece 4 GB para navegar. Además cuenta con redes sociales ilimitadas: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, X, WhatsApp, Telegram y Snapchat.
También ofrece conectividad Hotspot con otros dispositivos, así como minutos y llamadas ilimitadas con otras líneas de CFE.