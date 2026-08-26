Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

CFE te da internet móvil por menos de 200 pesos al mes, ¿cómo contratarlo y qué incluye?

La división de telecomunicaciones de CFE ofrece diferentes paquetes para conectarse a internet por un precio relativamente bajo.
mié 26 agosto 2026 03:56 PM
Añadir Expansión en Google
CFE ofrece diferentes tipos de conexión a internet.
CFE ofrece diferentes paquetes de internet por menos de 200 pesos al mes. (CFE Nacional﻿/Facebook)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) , a través de su filial de telecomunicaciones, ofrece diferentes paquetes de telefonía e internet móvil.

Actualmente, brinda servicio a través de diferentes plataformas: telefonía móvil por SIM, eSIM y MiFi móvil, ampliando su oferta para quienes buscan de algún servicio de conexión telefónica y de internet.

Publicidad

¿CFE tiene paquetes de internet por menos de 200 pesos?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de CFE Internet , existe un paquete de internet y telefonía móvil que se acerca al presupuesto de los 150 pesos al mes.

Estos son los detalles:

Paquete CFE Telecom 3 GB

Tiene un precio de 155 pesos al mes, ofrece 3 GB para navegar. Adicionalmente, incluye redes sociales ilimitadas como: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, X, WhatsApp, Telegram y Snapchat.

Además, ofrece la posibilidad de compartir internet vía Hotspot, así como llamadas y minutos ilimitados entre líneas CFE.

Paquete CFE Telecom 4 GB

Por 180 pesos al mes, ofrece 4 GB para navegar. Además cuenta con redes sociales ilimitadas: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, X, WhatsApp, Telegram y Snapchat.

También ofrece conectividad Hotspot con otros dispositivos, así como minutos y llamadas ilimitadas con otras líneas de CFE.

Publicidad

¿Cómo contratar un paquete de telefonía e internet de CFE?

De acuerdo con CFE Telecom, el procedimiento para contratar un paquete de internet y telefonía móvil es muy sencillo.

Estos son los pasos a seguir para contratar un paquete con CFE:

- Consulta la compatibilidad de tu equipo: puedes consultar si tu dispositivo es compatible con la clave IMEI, marcando *#06# al utilizar la red CFE.

- Al adquirir una tarjeta SIM tradicional, o una eSIM, debes iniciar sesión o, en caso de no contar con una cuenta, registrar tus datos.

- Por último, hay que llenar el formulario con los datos que solicita CFE Telecom.

Al completar estos pasos, habrás completado la portabilidad a CFE y podrás comenzar a utilizar este sistema de telefonía e internet móvil.

CFE señala que su red móvil cuenta con tecnología 4.5 G, cobertura nacional y los planes de internet y telefonía no son forzosos, lo que lo convierte en una opción para quien busca alternativas de conectividad.

Imagen de un niño menor de 10 años sosteniendo un teléfono y, frente a él, la ilustración de una IA representando su interacción con él.
Tecnología

8 de cada 10 padres temen que la IA se use para suplantar a sus hijos

Publicidad

¿Puedo activar una eSIM con CFE?

Además de las opciones de conectividad tradicionales, como tarjeta SIM y MiFi móvil, CFE Telecom también ofrece una opción de conectividad adicional, la eSIM.

Es importante mencionar que esta opción de conectividad solo está disponible para las personas que cuentan con dispositivos compatibles con este tipo de tecnología.

Para adquirir una eSIM, solo basta con descargarla a través de CFE Telecom y activarla para contar con el servicio de telefonía e internet de la compañía.

Tags

Telecomonucación CFE Internet

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad