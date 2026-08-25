¿Usas WhatsApp en más de un celular? Ahora tendrás una llave de acceso para cada dispositivo

La medida es relevante para un servicio que tiene una presencia especialmente amplia en México. De acuerdo con datos de Statista correspondientes al segundo trimestre de 2025, 91.4% de los usuarios de internet mexicanos utilizaba WhatsApp, lo que colocaba a la aplicación entre las plataformas digitales con mayor alcance en el país.

Tu huella o Face ID pueden sustituir al código

Las llaves de acceso, conocidas como passkeys, buscan reducir la dependencia de códigos y contraseñas para comprobar la identidad del usuario.

En lugar de recibir un código de un solo uso, WhatsApp permite utilizar mecanismos que ya están integrados en el teléfono, como la huella digital, Face ID o el código de bloqueo de pantalla. De esta manera, la autenticación queda vinculada al dispositivo y a la forma en que el usuario normalmente lo desbloquea.

Para activar esta opción, WhatsApp señala que el usuario debe entrar a Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso. Si utiliza dispositivos con Android y iOS, ahora puede añadir más de una llave a su cuenta.

WhatsApp también cambia su contraseña de seguridad

La aplicación también reforzó la verificación en dos pasos. Hasta ahora, esta protección utilizaba un PIN de seis dígitos. WhatsApp ahora permite convertirlo en una contraseña más completa, con mayor longitud, letras, números y caracteres especiales, para dificultar que pueda ser adivinada.

La función agrega una barrera adicional incluso si un atacante consigue obtener el código de acceso de un solo uso que WhatsApp envía durante el proceso de registro o recuperación de una cuenta.

En otras palabras, tener el código de verificación ya no debería ser suficiente para tomar el control de una cuenta si el usuario también tiene activada la verificación en dos pasos.

¿Quién te está llamando por WhatsApp?

La otra novedad está pensada para un problema distinto: las llamadas de números desconocidos.

En Android, WhatsApp comenzará a mostrar información adicional cuando recibas una llamada de alguien que no tienes guardado entre tus contactos. Por ejemplo, podrás saber si el número pertenece a otro país o si compartes algún grupo con esa persona.