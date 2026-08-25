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¿Usas WhatsApp en más de un celular? Ahora tendrás una llave de acceso para cada dispositivo

Más de 1,000 millones de personas ya utilizan una llave de acceso en WhatsApp. La plataforma también reforzó la verificación en dos pasos y ahora muestra más información cuando llama a un número desconocido.
mar 25 agosto 2026 02:00 PM
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Pantalla de configuración de WhatsApp con la opción de llaves de acceso y funciones de seguridad
WhatsApp permite añadir más de una llave de acceso a una misma cuenta cuando el usuario utiliza dispositivos Android y iOS. (Foto: WhatsApp)

Proteger una cuenta de WhatsApp ahora puede hacerse con una llave de acceso, una función que permite comprobar la identidad mediante la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo del teléfono. Más de 1,000 millones de personas ya configuraron una y, como parte de la actualización, WhatsApp ahora permite añadir más de una a una misma cuenta cuando se utilizan dispositivos Android y iOS.

La plataforma también reforzó otras herramientas de seguridad, como la verificación en dos pasos, que ahora admite contraseñas más largas y con letras, números y caracteres especiales.

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La medida es relevante para un servicio que tiene una presencia especialmente amplia en México. De acuerdo con datos de Statista correspondientes al segundo trimestre de 2025, 91.4% de los usuarios de internet mexicanos utilizaba WhatsApp, lo que colocaba a la aplicación entre las plataformas digitales con mayor alcance en el país.

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Tu huella o Face ID pueden sustituir al código

Las llaves de acceso, conocidas como passkeys, buscan reducir la dependencia de códigos y contraseñas para comprobar la identidad del usuario.

En lugar de recibir un código de un solo uso, WhatsApp permite utilizar mecanismos que ya están integrados en el teléfono, como la huella digital, Face ID o el código de bloqueo de pantalla. De esta manera, la autenticación queda vinculada al dispositivo y a la forma en que el usuario normalmente lo desbloquea.

Para activar esta opción, WhatsApp señala que el usuario debe entrar a Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso. Si utiliza dispositivos con Android y iOS, ahora puede añadir más de una llave a su cuenta.

WhatsApp también cambia su contraseña de seguridad

La aplicación también reforzó la verificación en dos pasos. Hasta ahora, esta protección utilizaba un PIN de seis dígitos. WhatsApp ahora permite convertirlo en una contraseña más completa, con mayor longitud, letras, números y caracteres especiales, para dificultar que pueda ser adivinada.

La función agrega una barrera adicional incluso si un atacante consigue obtener el código de acceso de un solo uso que WhatsApp envía durante el proceso de registro o recuperación de una cuenta.

En otras palabras, tener el código de verificación ya no debería ser suficiente para tomar el control de una cuenta si el usuario también tiene activada la verificación en dos pasos.

¿Quién te está llamando por WhatsApp?

La otra novedad está pensada para un problema distinto: las llamadas de números desconocidos.

En Android, WhatsApp comenzará a mostrar información adicional cuando recibas una llamada de alguien que no tienes guardado entre tus contactos. Por ejemplo, podrás saber si el número pertenece a otro país o si compartes algún grupo con esa persona.

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La idea es sencilla: antes de contestar, el usuario tendrá más elementos para decidir si la llamada parece legítima.

Esto puede ser particularmente relevante en un entorno donde las aplicaciones de mensajería también se utilizan para contactar a desconocidos, enviar ofertas, solicitar información o intentar generar una respuesta rápida mediante mensajes o llamadas inesperadas.

WhatsApp reconoce que los estafadores suelen aprovechar la urgencia para presionar a sus víctimas. Mostrar más contexto sobre quién está llamando busca dar al usuario unos segundos adicionales para evaluar la situación.

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