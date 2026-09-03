ChatGPT presenta fallas este 3 de septiembre; usuarios reciben error 404 al intentar ingresar

Qué esta pasando con ChatGPT

Downdetector, un sitio web que informa sobre interrupciones en los servicios, asegura que el servicio de la IA de Open AI presenta problemas desde las 8:00 horas. Hasta el momento, han recibido más de 900 reportes de usuarios afectados.

Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son:

- 86% están relacionados con el funcionamiento de la IA, si logran ingresar al sitio.

- 7% corresponden a problemas con la app.

- 4% están vinculados con el sitio web, cuando tratan de ingresar.

OpenAI , creador de la IA, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.

Usuarios reportan caída de ChatGPT en redes sociales

Las fallas de ChatGPT también generaron reacciones entre usuarios de redes sociales, con reportes desde países como Estados Unidos, Japón y Brasil, donde señalaron que la plataforma dejó de funcionar cuando intentaban realizar distintas actividades.

“Justo cuando estoy haciendo tarea se cae ChatGPT”, comentó un usuario. Otro señaló: “ChatGPT está caído. He pasado una cantidad ridícula de tiempo trabajando en un proyecto y, de repente, lo único en lo que he confiado ya no funciona. Además, cerré sesión para reiniciar y ahora no puedo volver a entrar”.

Otros usuarios también reportaron la caída del servicio con mensajes como “Error 404” y “La página no se encuentra”.

En México, los reportes principal mente están registrados en DownDetector.



Estas son las zonas donde más usuarios reportan problemas

Los reportes no se concentran en un solo punto del país. Down Detector señala actividad en distintas entidades y ciudades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Gudalajara, Monterrey, Mérida y Chihuahua.

También se reporta que Grok y Claude presentan intermitencias en sus servicios

También se reportan intermitencias en los servicios de Grok y Claude, de acuerdo con publicaciones de usuarios en X y reportes registrados en Downdetector para México.