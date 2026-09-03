Llevar la cirugía robótica de columna a los hospitales mexicanos tiene un costo millonario, sin embargo, ExcelsiusGPS, una plataforma de navegación robótica desarrollada por Globus Medical, inició su despliegue comercial en México con un precio aproximado de 2.4 millones de dólares por equipo.
Robots de 2.4 millones de dólares buscan entrar a los quirófanos mexicanos
COMERKER, compañía encargada de distribuir la tecnología en el país, busca colocar inicialmente cinco robots en cinco hospitales diferentes y, si todos fueran adquiridos al precio que refirió la empresa, los equipos alcanzarían un valor conjunto cercano a 12 millones de dólares.
Esto no significa que exista una inversión comprometida por ese monto ni que los hospitales necesariamente tengan que comprar los equipos directamente. Alejandro García Conde, CEO de COMERKER, comenta en entrevista con Expansión que la compañía contempla diferentes esquemas dependiendo de las condiciones de cada institución.
“Si el hospital tiene la posibilidad de adquirirlo directamente, nos vamos a adaptar a eso. Si necesita un modelo distinto, es necesario platicar con ellos y tratar siempre de adaptarnos a hacer un traje a la medida”, aclara Eliseo Soto Cárcamo, managing director de Globus Medical en México, Costa Rica, Panamá y Canadá.
Aunque la primera operación comercial usando este robot todavía está pendiente, Soto confirma que esperan cerrar el primer trato en México antes de terminar el 2026, aunque no reveló los nombres de los cinco hospitales con los que busca iniciar la adopción de la tecnología debido a que las conversaciones continúan y son privadas.
El uso del robot no es el único elemento a tomar en cuenta, pues también depende de una plataforma que puede elevar el costo del procedimiento, dice Soto, aunque la apuesta de la compañía es compensar ese incremento mediante eficiencias en otras etapas de la atención. “Sí sube definitivamente, pero al final lo que tú te ahorras en tiempo de quirófano también lo ve el paciente o la aseguradora”, menciona.
La empresa Globus Medical realiza sus estimaciones económicas a partir de la experiencia de centros hospitalarios en Estados Unidos, comparando su actividad antes y después de incorporar la plataforma y considerando variables como tiempo de quirófano, complicaciones, reintervenciones y evolución de los pacientes. Sin embargo, Soto advierte a Expansión que estos resultados no deben aplicarse de la misma forma a México, debido a que las condiciones y costos del sistema estadounidense son diferentes a los mexicanos.
Esta distinción importa porque todavía existe incertidumbre sobre el costo-beneficio de esta clase de tecnología. En 2025, la agencia sueca de evaluación de tecnologías sanitarias TLV analizó ExcelsiusGPS y concluyó que la evidencia económica presentada tenía un grado de incertidumbre como para no poder establecer su costo-efectividad frente a la cirugía manual involucrando así los costos por operación y las estimaciones del efecto clínico.
La inversión tampoco termina necesariamente en el robot. ExcelsiusGPS funciona como un ecosistema compuesto por un brazo robótico, software, sistemas de navegación y visualización, herramientas de planeación e instrumental utilizado durante los procedimientos. Por otro lado, en el caso del sector público, García Conde explica que una alternativa sería estructurar esquemas de servicio integral que combinen el acceso a la plataforma con los implantes requeridos para las intervenciones. “Actualmente en México es muy difícil esta tecnología meterla al gobierno”, reconoce el directivo.
¿Qué hace un robot quirúrgico de 2.4 millones de dólares?
Es importante mencionar que ExcelsiusGPS no opera autónomamente ni sustituye al cirujano. El sistema utiliza estudios de imagen del paciente para que el especialista planee la posición de los implantes y las trayectorias que seguirá durante la intervención para que después la navegación permita conocer la ubicación del instrumental respecto a la anatomía en tiempo real y el brazo robótico ayude a mantener la trayectoria que ya se definió.
El sistema también monitorea posibles movimientos del paciente y cuenta con herramientas para verificar la alineación, mientras las decisiones continúan en manos del especialista. Durante la presentación en México, Eric Caban, Program Development Manager de Globus Medical, explicó la diferencia entre ambos conceptos con una analogía: la navegación funciona de manera similar a un GPS, al proporcionar información sobre el cirujano, la asistencia robótica interviene para ayudar a mantener el instrumental dentro de la trayectoria planeada.
“La navegación le brinda información al cirujano. Cuando hablamos de robótica, está más enfocado en la ejecución, entonces cuando combinamos las dos cosas tenemos información y ejecución”, explica.
El robot está dirigido principalmente a procedimientos de columna, aunque también cuenta con aplicaciones craneales. En cirugía de columna, por ejemplo, puede utilizarse para planear y verificar la colocación de implantes y, si la plataforma dejara de estar disponible durante una intervención, el procedimiento podría continuar mediante las técnicas convencionales.
Una precisión cerca al 98% no significa que el robot no cometa errores
Una de las principales promesas de la cirugía robótica es reducir la variabilidad durante la colocación de implantes, especialmente cuando el cirujano trabaja cerca de nervios, vasos sanguíneos y otras estructuras neurológicas.
De esta forma, el material presentado por COMERKER atribuye a ExcelsiusGPS una precisión de 98% en la colocación de tornillos pediculares, diseñados para vértebras de la columna, además de una reducción de 52% en el tiempo de colocación y de 9% en el tiempo total del procedimiento, pero las cifras de tiempo requieren una precisión: la evidencia citada por Globus Medical procede de un estudio cadavérico, en el que se comparó la plataforma con técnicas convencionales mínimamente invasivas.
En ese entorno, la colocación pasó de un promedio de 7.7 minutos por tornillo con la técnica convencional a 3.6 minutos con navegación robótica y la compañía también citó un estudio clínico de sus primeros 100 casos en una institución que encontró una precisión de 98.8% en la colocación de tornillos.
Durante la demostración realizada en México, representantes de Globus Medical también reconocieron que ningún sistema es perfecto y explicaron que la plataforma incorpora múltiples mecanismos de seguridad para responder ante posibles fallas.
El siguiente reto será llevarlo a hospitales públicos
La estrategia de COMERKER contempla tanto instituciones privadas como públicas, aunque la empresa reconoce que las rutas de adopción son diferentes. García Conde señala que instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos y hospitales vinculados con las secretarías de Defensa y Marina han mostrado interés en conocer o incorporar la tecnología pero no significa que hayan cerrado compras o contratos para adquirir los robots.
En el sector privado, la compañía también mantiene acercamientos con algunos de los principales grupos hospitalarios del país, pues además del desembolso económico, la adopción requiere capacitación. El Centro Especializado Médico Avanzado (CEMA Lat) cuenta con áreas de simulación donde los cirujanos pueden conocer y practicar el funcionamiento de la plataforma antes de utilizarla en procedimientos clínicos.
Aun así, la propia compañía reconoce que el resultado continúa dependiendo de la preparación médica y de la capacidad de los hospitales para incorporar el sistema de manera adecuada.