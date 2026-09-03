Robots de 2.4 millones de dólares buscan entrar a los quirófanos mexicanos

COMERKER, compañía encargada de distribuir la tecnología en el país, busca colocar inicialmente cinco robots en cinco hospitales diferentes y, si todos fueran adquiridos al precio que refirió la empresa, los equipos alcanzarían un valor conjunto cercano a 12 millones de dólares.

Esto no significa que exista una inversión comprometida por ese monto ni que los hospitales necesariamente tengan que comprar los equipos directamente. Alejandro García Conde, CEO de COMERKER, comenta en entrevista con Expansión que la compañía contempla diferentes esquemas dependiendo de las condiciones de cada institución.

“Si el hospital tiene la posibilidad de adquirirlo directamente, nos vamos a adaptar a eso. Si necesita un modelo distinto, es necesario platicar con ellos y tratar siempre de adaptarnos a hacer un traje a la medida”, aclara Eliseo Soto Cárcamo, managing director de Globus Medical en México, Costa Rica, Panamá y Canadá.

Aunque la primera operación comercial usando este robot todavía está pendiente, Soto confirma que esperan cerrar el primer trato en México antes de terminar el 2026, aunque no reveló los nombres de los cinco hospitales con los que busca iniciar la adopción de la tecnología debido a que las conversaciones continúan y son privadas.

El uso del robot no es el único elemento a tomar en cuenta, pues también depende de una plataforma que puede elevar el costo del procedimiento, dice Soto, aunque la apuesta de la compañía es compensar ese incremento mediante eficiencias en otras etapas de la atención. “Sí sube definitivamente, pero al final lo que tú te ahorras en tiempo de quirófano también lo ve el paciente o la aseguradora”, menciona.



Demostración de cómo el sistema combina navegación y asistencia robótica durante una cirugía de columna. (Jimena Fuentes / Expansión)





La empresa Globus Medical realiza sus estimaciones económicas a partir de la experiencia de centros hospitalarios en Estados Unidos, comparando su actividad antes y después de incorporar la plataforma y considerando variables como tiempo de quirófano, complicaciones, reintervenciones y evolución de los pacientes. Sin embargo, Soto advierte a Expansión que estos resultados no deben aplicarse de la misma forma a México, debido a que las condiciones y costos del sistema estadounidense son diferentes a los mexicanos.