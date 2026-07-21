La automatización no elimina el trabajo humano, pero sí cambia su naturaleza. Un estudio en 217 granjas en Canadá encontró que tras adoptar robots de ordeña el tiempo dedicado exclusivamente a esa actividad cayó 62%, pasando de 5.2 horas diarias a apenas dos, mientras que el personal se concentró en supervisar la operación y analizar la información generada por el sistema, menciona el reporte de la FAO AGRIS.

“La gente piensa que comprar un robot resuelve todo. En realidad el reto está en capacitar al personal para que sepa responder cuando el sistema genera una alerta o surge una emergencia”, menciona Guadalupe López.

El sistema comenzó a implementarse hace aproximadamente 10 años y lleva cuatro años operando a máxima capacidad, actualmente existen cinco robots de este tipo en México, tres de los cuales están en CAETEC y los otros dos funcionan de manera aislada, por lo que este es el único sistema integrado de ordeña voluntaria en el país. Cada robot está diseñado para atender una producción cercana a los 2,400 litros de leche al día por lo que, aunque el objetivo principal del establo es la investigación, la innovación y la formación de estudiantes, parte de esa producción se integra a la cadena de suministro de Alpura, con la que el Tec de Monterrey mantiene una alianza estratégica.

El robot también puede decirle que no a una vaca

Para el sistema, cada vaca decide cuándo acercarse al robot, cuando entra al módulo, un microchip la identifica y el software revisa cuánto tiempo ha pasado desde la última ordeña por lo que, si todavía no corresponde simplemente abre la puerta y la envía de vuelta al corral para que continúe comiendo o descansando.

Asimismo, si es momento de la estración un brazo robótico localiza automáticamente la ubre y coloca las unidades de ordeña donde el proceso tarda entre siete y nueve minutos. Es durante ese tiempo cuando el sistema mide la producción de leche, la conductividad, la temperatura y otros indicadores que permiten detectar problemas de salud. Si encuentra residuos de antibióticos o una alteración en la calidad, esa leche se separa automáticamente y nunca llega al tanque de almacenamiento.